مفاوضات سعودية - حوثية.. هل ستنهي الحرب؟

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مفاوضات سعودية - حوثية لإعادة إحياء الهدنة في اليمن، وحديث عن خارطة طريق سعودية لإنهاء الصراع هناك، وسط شروط حوثية...هل ستنهي المحادثات القائمة الحرب الدائرة منذ سنوات؟
منحت الهدنة اليمنيين العاديين خلال العام الجاري فاصلا من دوامة العنف والاقتتال التي تعصف بالبلاد منذ سنوات. لكن الأطراف المتحاربة رفضت تمديد الهدنة فيما يتوقع أن يشهد العام المقبل مزيدا من أعمال العنف.
شددت أهم الأحزاب في اليمن على رفضها القاطع لما وصفته "قرارات التصفية والقتل التي أصدرتها ميليشيا الحوثي بحق 16 قياديا وناشطا سياسيا من أبناء محافظة صعدة. داعية الأطراف الدولية للتدخل لإنقاذ حياتهم.
كانت المرأة اليمنية قد حققت خلال العقود الماضية مكاسب كثيرة سواء على صعيد التعليم أو العمل أو المشاركة في الحياة العامة، لكن ظروف الحرب دفعت للتشدد ضدها وجعلت تلك الحقوق المكتسبة، بما فيها حرية التنقل، في مهب الريح.
كشف تقرير لليونيسيف أن عدد ضحايا حرب اليمن من الأطفال تجاوز 11 ألفًا، ثلثهم قتلى، فضلًا عن زيادة عدد الأطفال المجندين إلى نحو 4 آلاف. ودعت المنظمة أطراف الحرب إلى حماية الأطفال، مؤكدة على ضرورة تجديد الهدنة.
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