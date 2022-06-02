 مفاوضات سعودية - حوثية.. هل ستنهي الحرب؟ | مسائية DW | DW | 17.01.2023

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مسائية DW

مفاوضات سعودية - حوثية.. هل ستنهي الحرب؟

مفاوضات سعودية - حوثية لإعادة إحياء الهدنة في اليمن، وحديث عن خارطة طريق سعودية لإنهاء الصراع هناك، وسط شروط حوثية...هل ستنهي المحادثات القائمة الحرب الدائرة منذ سنوات؟

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