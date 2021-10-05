 مفاوضات تحالف ″إشارة المرور″ انطلقت ولاشيت يلمح للانسحاب من القيادة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 07.10.2021

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مفاوضات تحالف "إشارة المرور" انطلقت ولاشيت يلمح للانسحاب من القيادة

عقب لقاء للأحزاب الثلاثة يعتزم الاشتراكي الديمقراطي الألماني وحزب الخضر والحزب الليبرالي طرح نتيجة مؤقتة لمحادث لتشكيل "ائتلاف إشارة المرور". فيما أبدى لاشيت استعداده للانسحاب من قيادة حزبه المسيحي الديمقراطي.

صورة رمزية لـإشارة المرور على مبني البرلمان الألماني

صورة رمزية لـ"إشارة المرور" على مبني البرلمان الألماني

في أعقاب جولة  محادثات استشكافية  ثلاثية استمرت لأكثر من ست ساعات، قال الأمين العام للحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي) فولكر فيسينغ، اليوم الخميس (السابع من سبتمبر/أيلول 2021)، إنه ليس هناك نهاية متفق عليها للمحادثات الاستكشافية التي بدأت الآن بين الاشتراكي الديمقراطي الألماني، وحزب الخضر، والحزب الديمقراطي. وتهدف هذه المحادثات إلى استكشاف مدى إمكانية تشكيل ما يعرف بـ" ائتلاف إشارة المرور ".

من جانبه، قال الأمين العام للحزب الاشتراكي لارس كلينغبايل إن الأحزاب الثلاثة تعتزم عقد لقاءات أخرى أيام الاثنين وقبل ظهر الثلاثاء والجمعة من الأسبوع المقبل. وأضاف أن الأمناء العامين للأحزاب سيظلون على اتصال مكثف. 

وأوضح فيسينغ أن المحادثات ينبغي أن تكون منظمة وأن تدور حول مقصدها كما ينبغي أن تتم مناقشة القضايا في الفترات الزمنية المحددة على مدار الأسبوع المقبل، وأشار إلى أنه بعد ذلك ستكون هناك فترة توقف يستطيع فيها شركاء المفاوضات وضع تقييم لها، وذكر أن أيام المفاوضات في الأسبوع المقبل تم تحديدها بناء على هذا النموذج.

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ائتلاف "إشارة المرور".. تحالف جديد محتمل لحكومة ألمانية قادمة

وأضاف فيسينغ:" وبعد ذلك سنصل فيما بيننا إلى الإجابة على السؤال: هل نحن لا نزال في حاجة إلى وقت إضافي أم لا، لكنني لا يمكنني أن أجيب على هذا السؤال الآن"، وأعرب عن اعتقاده بأن من المنتظر أن يكفي الأسبوع المقبل لمناقشة كل القضايا.

من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لحزب الخضر ميشائيل كيلنر أنه لا ينبغي أن تفضي المحادثات إلى جلسات ليلية وقال إنه لا يجب العمل وفقا لنموذج تقديم نتيجة عندما يصاب المفاوضون بالإرهاق الشديد بل يجب العمل بتركيز شديد على مدار اليوم.

"ائتلاف جامايكا" حتى بدون لاشيت؟

على الجانب الآخر قال أرمين لاشيت، رئيس حزب المستشارة الألمانية انغيلا ميركل المسيحي الديمقراطي أنه يبذل  جهودا من أجل تشكيل ائتلاف يجمع بين التحالف المسيحي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر  (ائتلاف جامايكا)، ووصف هذا الائتلاف بأنه يمثل الفرصة لانطلاقة حقيقية في ألمانيا. غير أن حزب الخضر والحزب الليبرالي كانا قد قررا إجراء محادثات مع الحزب الاشتراكي من أجل تشكيل حكومة ائتلافية جديدة، ورد لاشيت على هذا القرار بقوله إن التحالف المسيحي مستعد لإجراء محادثات وإن التحالف لا يغلق الباب.

أرمين لاشيت، رئيس حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي

أرمين لاشيت، رئيس حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي

كان لاشيت صرح خلال المحادثات الثنائية مع كل من حزب الخضر والحزب الليبرالي بأن الأمر لن يفشل بسبب شخص، في إشارة إلى وجوده على رأس الحزب. وقال إنه أبلغ كتلة التحالف المسيحي بهذا "فالمسألة لا تتعلق بشخص ارمين لاشيت، بل بالمشروع من أجل البلاد: فإذا كانت هناك رغبة في التوصل إلى حلول أخرى، فهذا أمر ممكن، ولن يفشل المشروع الكبير (جامايكا) بسبب كوادره ولن يفشل بسبب أفراد".

وأعلن لاشيت اعتزامه تقديم اقتراح للهيئات العليا للحزب لعقد مؤتمر من أجل إعادة تعيين المناصب داخل الحزب بعد الهزيمة التاريخية التي سجلها المسيحيون في الانتخابات البرلمانية في آواخر أيلول/سبتمبر الماضي.

وكان لاشيت ألمح إلى استعداده للتخلي عن منصبه ومن ثم عن طموحاته الشخصية لقيادة مفاوضات محتملة لتشكيل ائتلاف حاكم جديد في البلاد مع حزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، حسبما ذكرت مصادر شاركت في النقاشات الداخلية للتحالف المسيحي نقلا عن لاشيت. وقالت المصادر في تصريحاتها لوكالة الأنباء الألمانية (د ب ا)، وأوردتها وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم:" إذا كان الأمر سيسير بشكل أفضل مع أناس آخرين، فليكن ذلك".

ع.ج.م/ف.ي (د ب أ)

  • المرشحة للبوندستاغ عن حزب اليسار أميرة محمد علي

    مرشحون من أصول عربية في انتخابات برلمان ألمانيا 2021

    أميرة محمد علي (41 عاماً)

    محامية وتشغل منصب الرئيسة المشتركة للكتلة البرلمانية لحزب اليسار في البوندستاغ الحالي. وهي المرشحة الأولى للحزب في ولاية سكسونيا السفلى. والدها ينحدر من مصر وأمها ألمانية. تقول إن هدفها رفع الأجور ومكافحة الفقر، خصوصاً بالنسبة للأطفال والمتقاعدين. وتقديم رعاية صحية وتعليم جيد للجميع.

  • المرشحة للبرلمان الألماني عن حزب الخضر لمياء قدور

    مرشحون من أصول عربية في انتخابات برلمان ألمانيا 2021

    لمياء قدور (43 عاماً)

    مرشحة عن حزب الخضر في مدينة دويسبورغ، وهي كاتبة وباحثة في الدراسات الإسلامية. وتنحدر من أصول سورية. تقول إن غايتها هي المساهمة في وضع "قانون هجرة حقيقي"، وهو من المطالب الأساسية لحزبها، بالإضافة إلى انتهاج سياسة "خضراء" تقوم على التعددية والتنسيق مع المنظمات غير الحكومية في جميع أنحاء العالم.

  • المرشح للبوندستاغ عن حزب الخضر أنس القرعان

    مرشحون من أصول عربية في انتخابات برلمان ألمانيا 2021

    أنس القرعان (18 عاماً)

    مرشح عن الخضر في مدينة دوسلدورف وهو أصغر مرشح للبرلمان الألماني، وينحدر من الأردن. يقوم بالتدريب المهني في وزارة الاقتصاد. أهدافه الاندماج وتسهيل حياة ذوي الاحتياجات الخاصة، ويقول إنه يريد أن يعكس البرلمان الألماني التنوع في المجتمع الألماني.

  • المرشحة للبوندستاغ عن الحزب الاشتراكي سناء عبدي

    مرشحون من أصول عربية في انتخابات برلمان ألمانيا 2021

    سناء عبدي (35 عاماً)

    مرشحة عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي في مدينة كولونيا. والدها ألماني ووالدتها مغربية. درست الحقوق. تقول إنها تسعى للقضاء على الفقر لدى الأطفال وتحسين جودة التعليم المقدم إليهم. في الصورة نشرات إعلانية تحمل صورتها مع صورة المرشح الاشتراكي للمستشارية الألمانية أولاف شولتس.

  • المرشح للبوندستاغ عن حزب اليسار علي الديلمي

    مرشحون من أصول عربية في انتخابات برلمان ألمانيا 2021

    علي الديلمي (39 عاماً)

    مرشح عن حزب اليسار في مدينة غيسن. وينحدر الديلمي من أصول يمنية. من مواليد صنعاء. ويشغل منذ عام 2012 منصب المتحدث باسم "مجموعة العمل الاتحادية للهجرة والاندماج ومكافحة العنصرية" للحزب. من شعاراته العدالة الاجتماعية وفرض ضريبة على الثروة.

  • المرشحة للبوندستاغ عن الخضر ياسمين عطية

    مرشحون من أصول عربية في انتخابات برلمان ألمانيا 2021

    ياسمين عطية (37 عاماً)

    مرشحة عن حزب الخضر في فرايبورغ ذات أصول مصرية. درست العلوم الإسلامية والإثنيات الأوروبية. هدفها وضع لوائح هادفة وواضحة لهجرة العمل والهجرة بالإضافة إلى تطوير قوانين اللجوء في ألمانيا.

  • المرشح للبوندستاغ أيمن ذبيان

    مرشحون من أصول عربية في انتخابات برلمان ألمانيا 2021

    أيمن ذبيان (56 عاماً)

    مرشح مستقل في برلين. تعود أصوله إلى لبنان ويعيش في ألمانيا منذ الثمانينات. من أهدافه مساعدة المهاجرين في الاندماج بشكل أفضل والعمل على سن قوانين تسهل ذلك.

  • المرشحة للبوندستاغ عن حزب اليسار نهى الشريف

    مرشحون من أصول عربية في انتخابات برلمان ألمانيا 2021

    نهى الشريف (29 عاماً)

    المرشحة الأولى عن حزب اليسار في مدينة فولدا. تنحدر من الصومال. درست العلوم السياسية. تقول إن غايتها مكافحة جميع أشكال التمييز والعنصرية. في الصورة لافتة تحمل صورتها في الانتخابات المحلية في فولدا.

  • المرشح للبوندستاغ محمد رفيق مصطفى طويل

    مرشحون من أصول عربية في انتخابات برلمان ألمانيا 2021

    محمد رفيق مصطفى طويل (68 عاماً)

    مرشح مباشر بدعم من الحزب الماركسي اللينيني في نويكولن ببرلين. ذو أصول لبنانية، وهو رئيس جمعية "البيت اللبناني الألماني" ورئيس تحرير مجلة "المدينة" في برلين. شعاره: "نفس الحقوق للمهاجرين والألمان". إعداد: محيي الدين حسين

    الكاتب: محي الدين حسين


 

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