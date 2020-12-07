 مفاوضات بريكست تتعقد وجونسون يتوجه إلى بروكسل في محاولة أخيرة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 07.12.2020

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مفاوضات بريكست تتعقد وجونسون يتوجه إلى بروكسل في محاولة أخيرة

اصطدمت المفاوضات بين الجانبين الأوروبي والبريطاني بعدة عقد. ولذلك يتوجه رئيس الوزراء البريطاني إلى بروكسل، في محاولة أخيرة لكسر الجمود في المفاوضات الخاصة بمرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد.

رئيس الوزراء البريطاني جونسون في محادثات مع رئيسة المفوضية الأوروبية فوندرلاين عبر تقنية الفيديو

اصطدمت المفاوضات بين الجانبين الأوروبي والبريطاني بعدة عقد. ولذلك يتوجه رئيس الوزراء البريطاني إلى بروكسل.

مختارات

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يقلق الكثير من المسافرين إليها. فهل هناك تغييرات يتعين عليهم معرفتها والتكيف معها أم أن الوضع سيبقى على حاله كما هو الآن؟ فيما يلي أجوبة لأهم الأسئلة حول السفر إلى بريطانيا.

لطالما كان الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة هو الهدف الرئيسي لمؤيدي بريكست، إلا أن فوز الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات ضرب خططهم في الصميم، فهل سيبقى السؤال: ماذا تعني رئاسة بايدن لـ "بريطانيا العالمية"؟

حذرت المستشارة ميركل في مستهل رئاسة بلادها للاتحاد الأوروبي من الخطر "الحقيقي" لعدم التوصل لاتفاق مع لندن حول خروج الأخيرة من التكتل بما من شأنه زيادة الضغط على الاقتصاد الأوروبي المتضرر أصلاً من أزمة فيروس كورونا.

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في بيان مشترك: "إن إبرام اتفاق جديد للتجارة بين الجانبين متعذر الآن "بسبب الخلافات المتبقية بشأن مسائل أساسية".

وأضاف الزعيمان "طلبنا من رئيسي المفاوضين إعداد نبذة بالخلافات المتبقية لمناقشتها في لقاء مباشر في الأيام المقبلة"، في اجتماع فعلي في بروكسل.

وأكد متحدث بريطاني أن جونسون سيتوجه إلى العاصمة البلجيكية للمشاركة في الاجتماع. جاء ذلك بعد اتصال هاتفي في المساء بين فون دير لين وجونسون. ومن المتوقع أيضا أن يصل زعماء دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 إلى بروكسل هذا الأسبوع، ومن المقرر أن يحضروا قمة يومي الخميس والجمعة.

وقالت مصادر بالاتحاد الأوروبي إن الاجتماع يأتي كمحاولة لجسر خلافات كبيرة في محادثات بريكست بشأن المنافسة المتكافئة والحوكمة والصيد البحري. وأضافت المصادر أنه لم يتحقق تقدم فعلي في محادثات التجارة، وأن الجانبين ربما ابتعدا أكثر في الواقع عن إبرام اتفاق جديد.

 

ف.ي/ع.ش (أ ف ب، رويترز، د ب أ)

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