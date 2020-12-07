مفاوضات بريكست تتعقد وجونسون يتوجه إلى بروكسل في محاولة أخيرة

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في بيان مشترك: "إن إبرام اتفاق جديد للتجارة بين الجانبين متعذر الآن "بسبب الخلافات المتبقية بشأن مسائل أساسية".

وأضاف الزعيمان "طلبنا من رئيسي المفاوضين إعداد نبذة بالخلافات المتبقية لمناقشتها في لقاء مباشر في الأيام المقبلة"، في اجتماع فعلي في بروكسل.

وأكد متحدث بريطاني أن جونسون سيتوجه إلى العاصمة البلجيكية للمشاركة في الاجتماع. جاء ذلك بعد اتصال هاتفي في المساء بين فون دير لين وجونسون. ومن المتوقع أيضا أن يصل زعماء دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 إلى بروكسل هذا الأسبوع، ومن المقرر أن يحضروا قمة يومي الخميس والجمعة.

وقالت مصادر بالاتحاد الأوروبي إن الاجتماع يأتي كمحاولة لجسر خلافات كبيرة في محادثات بريكست بشأن المنافسة المتكافئة والحوكمة والصيد البحري. وأضافت المصادر أنه لم يتحقق تقدم فعلي في محادثات التجارة، وأن الجانبين ربما ابتعدا أكثر في الواقع عن إبرام اتفاق جديد.

ف.ي/ع.ش (أ ف ب، رويترز، د ب أ)