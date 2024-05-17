مفاوضات اللحظات الأخيرة تبوء بالفشل..توخل سيرحل عن بايرن

أعلن المدير الفني لبايرن ميونيخ توماس توخل بأنه سيغادر الفريق البافاري نهاية الموسم الحالي بعد أن باءت مفاوضات بقاءه في بايرن بالفشل. وخرج بايرن ميونيخ هذا الموسم خالي الوفاض من أي لقب للمرة الأولى منذ 2011-2012.

أكّد مدرب بايرن ميونيخ الألماني توماس توخل بأنه لن يستمر في تدريب الفريق البافاري الموسم المقبل، بعد فشل المفاوضات مع مجلس الادارة في الأيام الأخيرة للبقاء في منصبه.

وكان مجلس إدارة بايرن قد أعلن في شباط/فبراير الماضي بأن توخل سيرحل في نهاية الموسم الحالي بسبب تراجع أداء ونتائج الفريق البافاري خلال الموسم الحالي. لكن بايرن ميونيخ تراجع عن قراره الأوّلي بعد رفض 3 مدربين الاشراف على الفريق وهم الإسباني تشابي ألونسو الذي فضّل البقاء على رأس الجهاز الفني لباير ليفركوزن الموسم المقبل بعد الموسم الاستثنائي الذي قدّمه معه، ثم مدربه السابق يوليان ناغلسمان الذي قرّر تجديد عقده مع الاتحاد الألماني والإشراف على المنتخب الوطني حتى نهائيات مونديال 2026، وكان آخر الرافضين رالف رانغنيك الذي يشرف على تدريب منتخب النمسا حالياً.

وقال توخل في مؤتمر صحافي عشية مباراة فريقه الأخيرة ضد هوفنهايم في الدوري الألماني "إنه المؤتمر الصحفي الأخير لي كمدرب لبايرن ميونيخ". وأضاف "كانت هناك محادثات في الأسابيع الأخيرة لكننا لم نصل إلى اتفاق يرضي الطرفين وبالتالي سيبقى قرار شباط/فبراير (رحيله عن الفريق) قائماً". وتابع "السبب في إعادة التفكير بالبقاء كان اللحمة التي ظهرت بين الجهاز الفني واللاعبين لا سيما عندما لعبنا ضد أرسنال وريال مدريد (دوري الابطال)". وأوضح "لم نتمكّن من التوصل الى اتفاق للاستمرار ولن أدخل في التفاصيل، ستبقى الأمور وراء أبواب مغلقة".

وخرج بايرن خالي الوفاض للمرة الأولى منذ موسم 2011-2012 إذ خسر لقب الدوري لصالح ليفركوزن، ليضع الأخير حداً لسيطرة بافارية دامت 11 عاماً، كما خرج مبكراً من كأس ألمانيا، ثم من الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد الاسباني.

وبحسب تقارير فان توخل الذي كان يربطه عقد مع بايرن ميونيخ حتى عام 2025 أراد تجديده لسنة إضافية حتى عام 2026 ويبدو أن الإدارة لم توافق على ذلك.

هـ.د/و.ب (أ ف ب)