مفارقات كورونا- شفاء معمرة إسبانية ووفاة مصارع سومو ياباني

رغم أن فيروس كورونا يقتل عادة الأكبر سناً من الناس، إلا أن الإسبانية ماريا برانياس أسقطت هذه الحقيقة حين أصيبت بالفيروس وشفيت منه بما يشبه المعجزة.

التقطت ماريا العدوى في نيسان/أبريل في دار "سانتا ماريا دل تورا" للرعاية في مدينة أولوت في شرق اسبانيا، حيث عاشت خلال السنوات العشرين الماضية وحاربت الفيروس الذي يصيب الجهاز التنفسي وحيدة معزولة في غرفتها.

وقالت متحدثة باسم الدار لفرانس برس "لقد نجت من المرض وهي في وضع جيد"، مشيرة إلى أن أعراضاً خفيفة ظهرت عليها. وأضافت المتحدثة "إنها تشعر بالارتياح الآن، وأجرت فحصاً الأسبوع الماضي كانت نتيجته سلبية".

عُزلت برانياس لأسابيع في غرفتها وهي تصارع الفيروس، مع السماح لموظف واحد فقط يرتدي ملابس واقية بزيارتها، وفق تقرير لقناة "تي في 3" الكاتالونية تضمن لقطات لها.

قالت روزا ابنة برانياس في تقرير تلفزيوني إن والدتها "في حالة جيدة، وهي تريد أن تتحدث وتشرح وتفكر، لقد استعادت نفسها مجددا".

واعتبرت مقالات عديدة ظهرت في الصحافة الإسبانية في السنوات الأخيرة برانياس أكبر معمّرة في البلاد حيث أنها ولدت في 4 آذار/مارس 1907 في سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة حيث كان والدها الذي يتحدر من شمال إسبانيا يعمل كصحافي.

وخلال الحرب العالمية الأولى عادت برانياس إلى إسبانيا على متن سفينة لتتزوج وتنجب ثلاثة أطفال وتنجو من وباء الإنفلونزا الإسبانية الذي اجتاح العالم بين عامي 1918 و1919، وأيضا من الحرب الأهلية الإسبانية (1936-1939).

التقطت ماريا العدوى في دار لرعاية المسنين بمدينة أولوت في شرق اسبانيا، وتلقت العلاج وشفيت هناك (صورة رمزية من الأرشيف)

فيروس كورونا يغلب مصارع سومو

لكنّ فيروس كورونا يروي حكايات أشد حزناً، فقد توفي مصارع سومو بعمر الثامنة والعشرين في اليابان بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد وفشل عدة أعضاء في جسمه، ليصبح الضحية الأولى للفيروس في الرياضة التقليدية في البلاد، بحسب ما أعلن الاتحاد المحلي. وبعد معاناته مع الفيروس منذ أكثر من شهر، توفي شوبوشي، المصارع في الفئات الدنيا وعضو فريق تاكاداغاوا في طوكيو، اليوم الأربعاء (13 مارس/ آذار 2020).

وعانى المصارع من ارتفاع في درجة الحرارة في 4 و5 نيسان/أبريل الماضي، لكنه واجه مشكلات في التواصل مع مكتب الهيئة الصحية العامة لأن خطوط الهاتف كانت مشغولة باستمرار، بحسب ما أشار اتحاد السومو في بيان. وبعد رفض استقباله من مستشفيات عدة، أدخل أخيرا إلى مستشفى في طوكيو مساء الثامن من نيسان/أبريل بعد بصقه الدماء من فمه أثناء السعال.

وجاءت نتيجة أول فحص "كوفيد-19" خضع له سلبية، لكن الثاني أتى ايجابيا في 10 نيسان/ ابريل بعد نقله الى مستشفى آخر، حيث وضع في عناية مشدّدة في الـ 19 من الشهر ذاته.

جاءت نتائج عدد قليل من المصارعين في الفئات الدنيا والمتدربين إيجابية، بالإضافة الى مدير فريق سومو في اليابان. وأجبرت الجائحة الاتحاد على إلغاء بطولته المقبلة والتي كانت مقررة الشهر الجاري.

م.م/ ع.ج (أ ف ب)