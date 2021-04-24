 مفارقات في حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2023 | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 13.03.2023

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منوعات

مفارقات في حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2023

في حفل توزيع جوائز الأوسكار بنسخته الخامسة والتسعينبين، وقعت مفارقات عديدة، من بينها ظهور حمار ودب على مسرح توزيع الجوائز، كما حلقت طائرتان مقاتلتان فوق المسرح وأطلق مقدم الحفل دعابات بخصوص صفعة ويل سميث الشهيرة.

توزيع جوائز الأوسكار في نسختها رقم 95

من مفارقات حفل الأوسكار وجود دب على مسرح توزيع الجوائز، صحيح أن الدب لم يكن حقيقيا ولكن كان الحمار الذي تواجد على المسرح حقيقيا.

على مسرح دولبي في لوس إنجليس أُقيم مساء الأحد 12 مارس/ آذار، بتوقيت الولايات المتحدة حفل توزيع جوائز مهرجان أوسكار، أهم مهرجان للسينما في العالم. وهذه النسخة هي رقم 95 من المهرجان ذائع الصيت. وقد مفارقات في حفل هذا العام نذكر هنا عددا منها. 

السجادة "اللاحمراء"

المعتاد هو أن يمر الضيوف على السجادة الحمراء قبل الدخول إلى قاعة المسرح، حيث يتم توزيع الجوائز، لكن النجوم مروا هذا العام على سجادة كان لونها استثنائياً فقد كانت بلون الشمبانيا وليس باللون الأحمر. 

السجاد الحمراء جاءت هذا العام بلون الشمبانيا

السجاد الحمراء جاءت هذا العام بلون الشمبانيا

طائرتان حربيتان تحلقان فوق المسرح مباشرة

بعد مرور النجوم على السجادة التي كانت استثنائياً بلون الشمبانيا لا الأحمر، انطلقت حفلة الأوسكاربتحليق مقاتلتين أميركيتين من طراز "اف-18" على علو 300 متر فوق مسرح دولبي في هوليوود حيث أُقيمت، في تلميح إلى فيلم "توب غَن: مافريك" ومؤدّي دور البطولة فيه النجم توم كروز.

ريهانا وليدي غاغا تغنيان وترافولتا يبكي

وعاودت النجمة ريهانا الظهور على خشبة المسرح، بعد أسابيع قليلة من تأديتها في المباراة النهائية لبطولة كرة القدم الأميركية (سوبر بول)، في حدث كشفت خلاله أنها حامل بطفلها الثاني. وأدّت ريهانا أغنية "ليفت مي آب" التي كانت مُرشحة في فئة أفضل أغنية.

 و"ليفت مي آب" هي من فيلم البطل الخارق "بلاك بانثر: واكاندا فوريفر"، وتنطوي على تحية للممثل الراحل تشادويك بوسمان الذي أدّى دور البطولة في الجزء الأول من الفيلم.

 كذلك، قدمت ليدي غاغا التي كانت أغنيتها مُرشحة في الفئة نفسها، عرضاً حياً مع تأدية أغنية "هولد ماي هاند" المأخوذة من الجزء الثاني من "توب غن". ولم يكن مقرراً حضورها في الأساس بسبب انشغالها في "تصوير فيلم"، وفق منتجي حفلة الأوسكار.

 أما ليني كرافيتز، فوجّه من خلال تأدية أغنية "كولينغ آل إينجلز"، تحية إلى كل نجوم السينما الذين توفوا خلال العام الفائت. وقدّم كرافيتز النجم جون ترافولتا الذي ذرف دموعاً عقب تطرّقه إلى أوليفيا نيوتن-جون التي تشارك معها بطولة فيلم "غريز" وتوفيت في أغسطس/ آب الفائت.

إرسال قبلة إلى حمار على المسرح 

علامات الحمل تظهر على المغنية ريهانا، التي أحيت حفل أوسكاربينما تسير على سجادة "لاحمراء".

إرسال قبلة إلى حمار على المسرح 

 وسُجّل في الاحتفال حضور شخصية دب في إشارة إلى الفيلم الكوميدي الأسود "كرايزي بير" الذي يتناول قصة دب يتناول حزماً من الكوكايين عقب إلقائها من إحدى الطائرات فوق جنوب الولايات المتحدة، بالإضافة إلى حمار ظهر في فيلم "ذي بانشيز أوف إنيشيرين".

وبينما أُحضر حمار فعلي إلى المسرح، تنكّر أحد الممثلين بزيّ دب ضخم، في خطوة أكدت مخرجة "كرايزي بير" إليزابيث بانكس أنها تؤشر إلى أهمية العالم الرقمي في المجال السينمائي. وقالت مازحة "هكذا كان ليبدو الدب من دون المؤثرات الخاصة".

 ولم يتردد الممثل كولين فاريل الذي يؤدي دور البطولة في "ذي بانشيز أوف إنيشيرين"، في إرسال قبلة إلى الحمار الذي ظهر على خشبة المسرح. إلا أنّ هذا الحيوان لم يكن نفسه الذي ظهر في العمل، على ما نقلت مجلة "فرايتي" عن أحد المصادر.

فوز تاريخي لأغنية هندية

ودخلت أغنية "ناتو ناتو" الرائجة من الفيلم الهندي "آر آر آر" التاريخ الأحد، إذ أصبحت أول أغنية من فيلم هندي تفوز بأوسكار أفضل أغنية، في فئة تنافست فيها مع أغنيتي ليدي غاغا وريهانا. وأُقيم عرض حي على أنغام "ناتو ناتو" أمتع نجوم هوليوود الحاضرين في القاعة.

لأول مرة تفوز أغنية هندية بجائزة أوسكار

لأول مرة تفوز أغنية هندية بجائزة أوسكار

"لا حماقات هذا المساء"

وكانت صفعة ويل سميث للفكاهي كريس روك خلال حفلة الأوسكار العام الفائت، حاضرة في عدد من الدعابات هذه السنة. وقال الفكاهي جيمي كيميل الذي تولى تقديم الأمسية، مازحاً في تعليق مستوحى من كلمات أغنية بعنوان "غيتن جيغي ويذ إيت" لويل سميث "إذ كان أيّ منكم مستاءً من نكتة وقرر استخدام يديه، لن يكون ذلك سهلاً، لأن على المعتدي المحتمل أن يمر بمجموعة من الأبطال الخارقين كـ"سبايدرمان" (أندرو غارفيلد) و"ذي ماندلوريان" (بيدرو باسكال).

 بدوره، قال جيمي كيميل بلهجة مازحة أيضاً "لا حماقات هذا المساء".

 كذلك قال كيميل بلهجة الدعابة "إذا أقدم أيّ كان في هذا المسرح على عمل عنيف في أي وقت خلال الاحتفال، ستفوزون بأوسكار أفضل ممثل وستتمكنون من إلقاء خطاب لمدة 19 دقيقة". ومنعت أكاديمية الأوسكار ويل سميث من حضور حفل الأوسكار عشر سنوات بسبب تصرفه، رغم كونه تسلم على مسرح الأوسكار جائزة أفضل ممثل مباشرة بعد ألصفعة.

ص.ش/م.س (أ ف ب)

  • صورة رمزية لجائزة الأوسكار

    حقائق ومعلومات عن جائزة الأوسكار الشهيرة

    الاسم الصحيح الكامل للجائزة

    الاسم الصحيح لجائزة الأوسكار هو "جائزة الأكاديمية للجدارة/ Academy Award of Merit". لكن لماذا تعرف باسم "أوسكار"؟ يقال إن الممثلة بيت ديفيس التي كانت رئيسة أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة عام 1941، أطلقت الاسم على الجائزة تكريما لزوجها الأول. ويقال إن مارغريت هيريك، التي كانت مديرة الأكاديمية بداية ثلاثينات القرن الماضي، أطلقت الاسم لأن شكل التمثال الذهبي يشبه شكل عمها أو خالها أوسكار.

  • صورة من فيلم للرسوم المتحركة

    حقائق ومعلومات عن جائزة الأوسكار الشهيرة

    الفائز بأكبر عدد من جوائز الأوسكار

    ولت ديزني، مؤسس ستوديو الرسوم المتحركة "شركة ديزني" فاز بـ 26 جائزة. تليه مصممة الأزياء إديث هيد 8 جوائز التي كانت من أكثر مصممي الملابس المقربين من ألفريد هيتشكوك، ويشاركها المركز الثاني بـ 8 جوائز أيضا الملحن والمؤلف الموسيقي آلان منكن. أما الممثلة كاترين هيببورن ففازت بـ 4 جوائز، وهي الوحيدة التي فازت بهذا العدد من جوائز التمثيل، علما بأنها لم تحضر أي حفل لتوزيع الجوائز!

  • مشهد من فيلم كل شيء عن إيف

    حقائق ومعلومات عن جائزة الأوسكار الشهيرة

    الأفلام الفائزة بأكبر عدد من الترشيحات

    ثلاثة أفلام تم ترشيحها لـ 14 جائزة أوسكار، وهي: "كل شيء عن إيف/ All About Eve" عام 1950، "تيتانيك" عام 1997، "لا لا لاند/La La Land" عام 2016.

  • الممثلة تاتوم اونيل في فيلم القمر الورقي

    حقائق ومعلومات عن جائزة الأوسكار الشهيرة

    أصغر فائز بالجائزة

    الممثلة تاتوم او نيل فازت بجائزة الأوسكار عن دورها في فيلم "القمر الورقي/Paper Moon" عام 1973 حين كان عمرها 10 سنوات فقط، حيث شارك والدها أيضا الممثل ريان أونيل في الفيلم.

  • الممثل الكندي كريستوفر بلامر في مشهد من فيلم الزا وفريد

    حقائق ومعلومات عن جائزة الأوسكار الشهيرة

    الأكبر سنا

    فاز الممثل الكندي كريستوفر بلامر عام 2010 بجائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم "المبتدئون/Beginners" حين كان عمره 82 عاما. وبذلك يكون الأكبر سنا بين الفائزين بجائزة الأوسكار حتى الآن.

  • صورة مركبة للمخرجة كاثرين بيلغو وأسامة بن لادن

    حقائق ومعلومات عن جائزة الأوسكار الشهيرة

    أول امرأة فازت بجائزة الإخراج

    جائزة أفضل مخرج هي الجائزة الأهم من بين جواز الأوسكار، وأول مخرجة فازت بها كانت الأمريكية كاترين بيغلو عام 2010 عن فيلم "خزانة الألم/The hurt Locker"، وذلك بعد 80 عاما من تاريخ الجائزة! فيلم بيغلو الذي أثار الكثير من الجدل ورشح لعدد من الجوائز كان Zero Dark Thirty (أول عرض 2012) وتناول الجهود الأمريكية لاعتقال أو قتل أسامة بن لادن. (صورة مركبة)

  • الممثلة جنيفر لورنس تستلم جائزة الأوسكار عام 2013 وهي ترتدي أغلى فستان حتى الآن

    حقائق ومعلومات عن جائزة الأوسكار الشهيرة

    أغلى فستان في حفل توزيع الجوائز

    حفلات توزيع جوائز الأوسكار مناسبة لعرض الأزياء أيضا، ودور الأزياء تتكتم على سعر الفستان الذي تصممه لإحدى المشاركات. وأغلى فستان تم ارتداؤه حتى الآن، كان للممثلة جنيفر لورنس الذي ارتدته في حفل توزيع جوائز عام 2013 ويقدر سعره بأربعة ملايين دولار، من تصميم دار أزياء "ديور/Dior". لكن هذا الفستان أحرجها، حيث تعثرت بتجاعيده وثنياته وهي تصعد المسرح فوقعت على الأرض.

  • الكاتب والمخرج دودلي نيكولاس

    حقائق ومعلومات عن جائزة الأوسكار الشهيرة

    فائزون رفضوا استلام الجائزة!

    رغم أن الأوسكار من أرفع وأشهر الجوائز في عالم السينما، هناك من رفضها مثل الكاتب والمخرج دودلي نيكولاس الذي فاز بجائز أفضل نص عام 1935، والممثل جورج سي سكوت الذي فاز بجائزة أفضل ممثل عام 1971. أما الممثل مارلون براندو الذي فاز بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "العراب/Godfather" عام 1973، فأرسل الممثلة والناشطة ساشين ليتلفيذر بدلا عنه والتي احتجت في الحفل على طريقة التعامل مع الهنود الحمر.

  • مشهد من فيلم المواطن كين

    حقائق ومعلومات عن جائزة الأوسكار الشهيرة

    القيمة المادية لجائزة الأوسكار

    تمثال الأوسكار المصنوع من البرونز ومطلي بالذهب من عيار 24 قيراط، لا يمكن بيعه. منذ عام 1950 يشترط على الفائز بالجائزة أن يعرضها أولا على الأكاديمية نفسها بسعر دولار واحد فقط. لكن قبل عام 1950، وجدت بعض الجوائز طريقها إلى دور المزادات، فورثة المخرج أورسون ويلز الذي فاز بالجائزة عام 1941 عن فيلم "المواطن كين/Citizen Kane" باعوا جائزته "التمثال الذهبي" بأكثر من 800 ألف دولار.

  • الممثلة أريانا بوزي حصلت على جائزة أوسكار أفضل ممثلة مساعدة عم 2022

    حقائق ومعلومات عن جائزة الأوسكار الشهيرة

    حجم "تمثال أوسكار"

    يبلغ طول جائزة أوسكار "التمثال الذهبي" 34 سنتمترا ووزنه 3,85 كيلوغرام. ويحفر اسم الفائز به على قاعدة التمثال فيما بعد. الصورة للممثلة أريانا بوزي التي حصلت على جائزة الأوسكار أفضل ممثلة مساعدة عم 2022. إعداد: عارف جابو

    الكاتب: عارف جابو


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