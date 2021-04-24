مفارقات في حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2023

على مسرح دولبي في لوس إنجليس أُقيم مساء الأحد 12 مارس/ آذار، بتوقيت الولايات المتحدة حفل توزيع جوائز مهرجان أوسكار، أهم مهرجان للسينما في العالم. وهذه النسخة هي رقم 95 من المهرجان ذائع الصيت. وقد مفارقات في حفل هذا العام نذكر هنا عددا منها.

السجادة "اللاحمراء"

المعتاد هو أن يمر الضيوف على السجادة الحمراء قبل الدخول إلى قاعة المسرح، حيث يتم توزيع الجوائز، لكن النجوم مروا هذا العام على سجادة كان لونها استثنائياً فقد كانت بلون الشمبانيا وليس باللون الأحمر.

السجاد الحمراء جاءت هذا العام بلون الشمبانيا

طائرتان حربيتان تحلقان فوق المسرح مباشرة

بعد مرور النجوم على السجادة التي كانت استثنائياً بلون الشمبانيا لا الأحمر، انطلقت حفلة الأوسكاربتحليق مقاتلتين أميركيتين من طراز "اف-18" على علو 300 متر فوق مسرح دولبي في هوليوود حيث أُقيمت، في تلميح إلى فيلم "توب غَن: مافريك" ومؤدّي دور البطولة فيه النجم توم كروز.

ريهانا وليدي غاغا تغنيان وترافولتا يبكي

وعاودت النجمة ريهانا الظهور على خشبة المسرح، بعد أسابيع قليلة من تأديتها في المباراة النهائية لبطولة كرة القدم الأميركية (سوبر بول)، في حدث كشفت خلاله أنها حامل بطفلها الثاني. وأدّت ريهانا أغنية "ليفت مي آب" التي كانت مُرشحة في فئة أفضل أغنية.

و"ليفت مي آب" هي من فيلم البطل الخارق "بلاك بانثر: واكاندا فوريفر"، وتنطوي على تحية للممثل الراحل تشادويك بوسمان الذي أدّى دور البطولة في الجزء الأول من الفيلم.

كذلك، قدمت ليدي غاغا التي كانت أغنيتها مُرشحة في الفئة نفسها، عرضاً حياً مع تأدية أغنية "هولد ماي هاند" المأخوذة من الجزء الثاني من "توب غن". ولم يكن مقرراً حضورها في الأساس بسبب انشغالها في "تصوير فيلم"، وفق منتجي حفلة الأوسكار.

أما ليني كرافيتز، فوجّه من خلال تأدية أغنية "كولينغ آل إينجلز"، تحية إلى كل نجوم السينما الذين توفوا خلال العام الفائت. وقدّم كرافيتز النجم جون ترافولتا الذي ذرف دموعاً عقب تطرّقه إلى أوليفيا نيوتن-جون التي تشارك معها بطولة فيلم "غريز" وتوفيت في أغسطس/ آب الفائت.

علامات الحمل تظهر على المغنية ريهانا، التي أحيت حفل أوسكاربينما تسير على سجادة "لاحمراء".

إرسال قبلة إلى حمار على المسرح

وسُجّل في الاحتفال حضور شخصية دب في إشارة إلى الفيلم الكوميدي الأسود "كرايزي بير" الذي يتناول قصة دب يتناول حزماً من الكوكايين عقب إلقائها من إحدى الطائرات فوق جنوب الولايات المتحدة، بالإضافة إلى حمار ظهر في فيلم "ذي بانشيز أوف إنيشيرين".

وبينما أُحضر حمار فعلي إلى المسرح، تنكّر أحد الممثلين بزيّ دب ضخم، في خطوة أكدت مخرجة "كرايزي بير" إليزابيث بانكس أنها تؤشر إلى أهمية العالم الرقمي في المجال السينمائي. وقالت مازحة "هكذا كان ليبدو الدب من دون المؤثرات الخاصة".

ولم يتردد الممثل كولين فاريل الذي يؤدي دور البطولة في "ذي بانشيز أوف إنيشيرين"، في إرسال قبلة إلى الحمار الذي ظهر على خشبة المسرح. إلا أنّ هذا الحيوان لم يكن نفسه الذي ظهر في العمل، على ما نقلت مجلة "فرايتي" عن أحد المصادر.

فوز تاريخي لأغنية هندية

ودخلت أغنية "ناتو ناتو" الرائجة من الفيلم الهندي "آر آر آر" التاريخ الأحد، إذ أصبحت أول أغنية من فيلم هندي تفوز بأوسكار أفضل أغنية، في فئة تنافست فيها مع أغنيتي ليدي غاغا وريهانا. وأُقيم عرض حي على أنغام "ناتو ناتو" أمتع نجوم هوليوود الحاضرين في القاعة.

لأول مرة تفوز أغنية هندية بجائزة أوسكار

"لا حماقات هذا المساء"

وكانت صفعة ويل سميث للفكاهي كريس روك خلال حفلة الأوسكار العام الفائت، حاضرة في عدد من الدعابات هذه السنة. وقال الفكاهي جيمي كيميل الذي تولى تقديم الأمسية، مازحاً في تعليق مستوحى من كلمات أغنية بعنوان "غيتن جيغي ويذ إيت" لويل سميث "إذ كان أيّ منكم مستاءً من نكتة وقرر استخدام يديه، لن يكون ذلك سهلاً، لأن على المعتدي المحتمل أن يمر بمجموعة من الأبطال الخارقين كـ"سبايدرمان" (أندرو غارفيلد) و"ذي ماندلوريان" (بيدرو باسكال).

بدوره، قال جيمي كيميل بلهجة مازحة أيضاً "لا حماقات هذا المساء".

كذلك قال كيميل بلهجة الدعابة "إذا أقدم أيّ كان في هذا المسرح على عمل عنيف في أي وقت خلال الاحتفال، ستفوزون بأوسكار أفضل ممثل وستتمكنون من إلقاء خطاب لمدة 19 دقيقة". ومنعت أكاديمية الأوسكار ويل سميث من حضور حفل الأوسكار عشر سنوات بسبب تصرفه، رغم كونه تسلم على مسرح الأوسكار جائزة أفضل ممثل مباشرة بعد ألصفعة.

ص.ش/م.س (أ ف ب)