مفاجأة مدوية.. فياريال يقصي بايرن ميونيخ من دوري أبطال أوروبا

فجر فياريال الإسباني مفاجأة من العيار الثقيل وتأهل إلى الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، بعدما تعادل مع مضيفه بايرن ميونيخ الألماني 1 / 1 مساء الثلاثاء (12 أبريل/ نسيان 2022) في إياب دور الثمانية.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز فياريال على ملعبه 1 / صفر وبذلك فاز الفريق الإسباني بنتيجة إجمالية 2 / 1 وتأهل إلى المربع الذهبي على حساب بايرن ميونيخ المتوج باللقب الأوروبي ست مرات.

وافتتح روبرت ليفاندوفسكي التسجيل لبايرن ميونخ في الدقيقة 52 ثم جاء هدف التعادل لفياريال في الدقيقة 88 عن طريق البديل النيجيري صامويل شوكويزي.

ورغم غيابه عن أفضل مستوياته، كان بايرن ميونخ الفريق الأفضل على مدار شوطي المباراة من حيث الاستحواذ والضغط الهجومي لكنه أهدر العديد من الفرص التهديفية ليدفع الثمن في النهاية.

أما فياريال، فقد كثف تركيزه على التأمين الدفاعي في أغلب زمن المباراة وبدا عاجزا عن إيجاد الحلول لهز الشباك لفترات طويلة، لكنه نجح في خطف هدف التعادل الحاسم قبل دقيقتين فقط من النهاية وذلك عن طريق شوكويزي الذي دفع به المدير الفني أوناي إيمري من مقعد البدلاء في الدقيقة 84 .

وينتظر فياريال في الدور قبل النهائي الفائز من مواجهة ليفربول وبنفيكا، وذلك بعد تفوق النادي الإنجليزي 3-1 في مباراة الذهاب في

لشبونة. وستحسم المواجهة عبر مباراة الإياب غدا الأربعاء.



ص.ش/ع.ج (د ب أ، رويترز)



