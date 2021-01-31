 مفاجأة جديدة في كأس ألمانيا واكتمال عقد ربع النهائي | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 03.02.2021

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رياضة

مفاجأة جديدة في كأس ألمانيا واكتمال عقد ربع النهائي

بعد أن أقصى فريق من الدرجة الرابعة ليفركوزن من كأس ألمانيا، جاءت المفاجأة الثانية بإقصاء كولونيا أيضا وهذه المرة على يد ريغنسبورغ من الدرجة الثانية. عقد ربع نهائي الكأس اكتمل بتأهيل لايبزيغ وفولفسبورغ ومونشغلادباخ أيضا.

فجر يان ريغنسبورغ من الدرجة الثانية مفاجأة من العيار الثقيل بإقصائه كولونيا (كولن) بركلات الترجيح.

فجر يان ريغنسبورغ من الدرجة الثانية مفاجأة من العيار الثقيل بإقصائه كولونيا (كولن) بركلات الترجيح.

اكتمل عقد الدور ربع النهائي لمسابقة كأس ألمانيا في كرة القدم اليوم الأربعاء (الثالث من فبراير/ شباط 2021) بتأهل كل من لايبزيغ وفولفسبورغ وبوروسيا مونشنغلادباخ ويان ريغنسبورغ من دوري الدرجة الثانية.

ففي المباراة الأولى التي جمعت بين لايبزيغ وبوخوم من الدرجة الثانية، حسم لايبزيغ، ثاني البوندسليغا، تأهله في الشوط الأول بهدفي المالي أمادو حيدارا (10) وقائده النمسوي مارسيل سابيتسر (45+1 من ركلة جزاء)، قبل أن يضيف الدنماركي يوسف بولسن ثنائية في الشوط الثاني (66 و76).

وفي المباراة الثانية تغلب فولفسبورغ الثاني في البوندسليغا بصعوبة على ضيفه شالكه 1-صفر. وسجل الهولندي فوت فيخورست الهدف الوحيد في الدقيقة 40.

لاعبو مونشنغلادباخ يحتفلون بتأهلهم لربع نهائي كاس ألمانيا.

لاعبو مونشنغلادباخ يحتفلون بتأهلهم لربع نهائي كاس ألمانيا.

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وفي المباراة الثالثة، بكر شتوتغارت بالتسجيل عبر الكونغولي الديموقراطي سيلاس وامانجيتوكا في الدقيقة الثانية، لكن بوروسيا مونشنغلادباخ قلب الطاولة بتسجيله هدفين للفرنسيين ماركوس تورام (45+1) والحسان بليا (50).

وفي المباراة الرابعة، فجر يان ريغنسبورغ من الدرجة الثانية مفاجأة من العيار الثقيل بإقصائه كولونيا (كولن) بركلات الترجيح. فقد تقدم كولونيا بهدفين لإسماعيل ياكوبس (4) والنيجيري دينيس (22)، ورد يان ريغنسبورغ بهدفين للكندي سكوت كينيدي (35) ويان جورج (43). واحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت ليان ريغنسبورغ.

ولحقت الأندية الأربعة بفرق بوروسيا دورتموند وفيردر بريمن وروت-فايس إيسين من الدرجة الرابعة وهولشتاين كيل من الدرجة الثانية والتي حجزت بطاقاتها أمس الثلاثاء.

 

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وأمس فجر روت-فايس ايسن مفاجأة مدوية عندما أقصى باير ليفركوزن خامس البوندسليغا (2-1 بعد التمديد)، فيما واصل هولشتيان كيل الذي كان جرد بايرن ميونيخ من اللقب في 13 من كانون الثاني/يناير الماضي، مغامرته في المسابقة بفوزه على دارمشتادت من الدرجة الثانية (7-6 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الاصلي والاضافي 1-1).

وتغلب بوروسيا دورتموندعلى بادربورن من الدرجة الثانية 3-2، وفيردر برين على غرويتر فورث من الدرجة الثانية أيضا (2-صفر).

أ.ح (أ ف ب)

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فريق مغمور في نصف نهائي كأس ألمانيا لكرة القدم

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