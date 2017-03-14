مفاجأة تقنية .. زوكربرغ يقرر دمج "مسنجر" و"واتساب" و"إنستغرام"

ستدمج "فيسبوك" خدمات المراسلة بين كل من "واتساب" و"مسنجر" في "إنستغرام"، بحسب ما أعلن المدير التنفيذي لعملاق مواقع التواصل الاجتماعي، مارك زوكربرغ. وذكر موقع الإندنبدنت عن صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن هذه الخطوة سيبدأ العمل بها فعلياً في أوائل العام المقبل.

وعلى الرغم أن كل تطبيق من الثلاثة سيبقى متميزاً عن الآخر، إلا أن بنية المراسلات سيتم توحيدها. ووفق ما قاله زوكربرغ، فإن دمج خدمات المراسلة سيعمل على "جعل المزيد من منتجات المراسلة التي نقدّمها مشفّرة من البداية إلى النهاية".

وتسعى فكرة الدمج هذه إلى تحسين عملية التواصل بين مليارات المستخدمين لهذه التطبيقات التي تمتلكها "فيسبوك". ونقلاً عن المصدر نفسه، صرح المتحدث باسم "فيسبوك" بأن الشركة تبني "أفضل تجارب المراسلة التي يمكننا القيام بها، والناس يريدون أن تكون الرسائل سريعة وبسيطة وموثوقة وخاصة".

يُشار إلى أنه منذ استحواذ "فيسبوك" على "إنستغرام" عام 2014 و"واتساب" عام 2012، شهد كلا التطبيقين نمواً سريعاً.

م.م/ ي.أ