مفاجآت في تشكيلة ألمانيا لوديتي فرنسا وهولندا

ضمن الاستعدادات لخوض غمار كأس الأمم الأوروبية في الصيف، أعلن مدرب المنتخب الألماني عن تشكيلته لمبارتين وديتين مع فرنسا وهولندا. التشكيلة حملت مفاجآت كبيرة وغياب لعدد من النجوم؟

اختار يوليان ناغلسمان مدرب منتخب ألمانيا لكرة القدم ستة لاعبين جدد بقائمة الفريق التي تخوض مباراتين وديتين ضد فرنسا وهولندا.

وتأتي المباراتان ضمن استعدادات المنتخب الألماني لخوض بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024)، التي تستضيفها ملاعبه الصيف المقبل.

وشهدت القائمة التي أعلن عنها ناغلسمان تغييرات عديدة، فيما كان المخضرمان العائدان توني كروس ومانويل نوير أبرز نجومها.

وتضم قائمة الفريق لأول مرة كل من ألكسندر بافلوفيتش لاعب خط وسط بايرن ميونخ الشاب، ويان نيكلاس بيسته مدافع هايدنهايم، وماكسيميليان باير مهاجم هوفنهايم، بالإضافة إلى المدافعين فالديمار أنطون، وماكسيميليان ميتلشتيت، والمهاجم دينيز أونداف ثلاثي فريق شتوتغارت.

وتضم التشكيلة المكونة من 26 لاعباً لمباراتي 23 آذار/مارس في ليون ضد فرنسا وبعدها بثلاثة أيام في فرانكفورت ضد هولندا، حارس مرمى هوفنهايم أوليفر باومان، الذي لم يسبق له اللعب دوليا.

وكان ناغلسمان اقترح إجراء تغييرات في صفوف منتخب ألمانيا بعد النتائج الضعيفة للفريق العام الماضي، حيث استبعد مجموعة ضخمة من النجوم مثل لاعب خط وسط بايرن ليون غوريتسكا، وروبن غوسينس لاعب يونيون برلين، وحارس مرمى آينتراخت فرانكفورت كيفن تراب، ولاعبي بوروسيا دورتموند ماتس هوملس، ونيكو شلوتربيك، ونيكلاس زوله، ويوليان براندت.

ويعود نوير، حارس مرمى بايرن، لصفوف المنتخب الألماني بعد غياب عام بسبب كسر في الساق، كما تراجع كروس، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، عن قرار اعتزاله الدولي، الذي اتخذه قبل ثلاث سنوات، لمساعدة الفريق.

وحافظ توماس مولر، الفائز بكأس العالم عام 2014 مع المنتخب الألماني، على مكانه في الفريق، في حين يغيب ليروي ساني، زميله في صفوف بايرن، بداعي الإيقاف.

وقال ناغلسمان في مؤتمر صحفي "أغلبية اللاعبين الموجودين لدينا الآن سيكونون أيضا في تشكيلة الفريق لأمم أوروبا"، غير أنه قال أيضا إن "الباب ليس مغلقا أمام اللاعبين الذين لم يتم ترشيحهم الآن. لقد أخبرتهم جميعا عبر الهاتف". وأشار ناغلسمان إلى "توزيع واضح للأدوار" في أمم أوروبا مع وجود 13 إلى 14 لاعبا أساسيا يدعمهم نجوم من الشباب وهو ما سيخلق أيضا أجواء جيدة. وأوضح المدرب الألماني "لدينا عدد قليل من اللاعبين المصنفين في الاعتبار وعدد قليل من المنافسين".

وأضاف يوليان ناغلسمان أن أنطونيو روديغر، لاعب ريال مدريد، ويوناتان تاه، لاعب باير ليفركوزن، متصدر الدوري الألماني، هما خياره الأول في مركز قلب الدفاع، مشيرا إلى أن هوميلس لم يكن مرشحا احتياطيا "مثاليا". وأكد مدرب منتخب ألمانيا أيضا أن لاعب خط وسط برشلونة إيلكاي غوندوغان سيظل قائدا للفريق، رغم عودة القائد السابق مانويل نوير للمنتخب.

طاقم لباس المنتخب الألماني خلال بطولة أمم أوروبا 2024 صورة من: Daniel Karmann/dpa/picture alliance

وخرج منتخب ألمانيا مبكرا من دور المجموعات في آخر نسختين لكأس العالم، كما ودع أمم أوروبا الأخيرة (يورو 2020) من دور الـ16.

واكتفى المنتخب الألماني بتحقيق 3 انتصارات فقط من إجمالي 11 مباراة لعبها عام 2023، وأنهى العام الماضي بخسارتين أمام تركيا والنمسا، وهو ما جعله في حاجة لتغيير جذري في صفوفه قبل انطلاق أمم أوروبا.

وكشف ناغلسمان الشهر الماضي أنه ستكون هناك مفاجآت في قائمة منتخب ألمانيا، مضيفا أنه يريد تغيير عقلية الفريق.

ولا تخلو هذه التغييرات من المخاطر، حيث ستكون مباراتا فرنسا وهولندا هما آخر اللقاءات الودية لمنتخب ألمانيا قبل إعلان ناغلسمان عن قائمة الفريق المؤقتة لأمم أوروبا في منتصف أيار/مايو القادم، ومن المقرر أن يتبع ذلك مباراتان وديتان أخريان قبل بدء بطولة أمم أوروبا، التي تنطلق في 14 حزيران/يونيو المقبل بالمباراة الافتتاحية بين ألمانيا واسكتلندا.

ويلعب المنتخب الألماني في المجموعة الأولى بدور المجموعات لكأس الأمم الأوروبية برفقة منتخبات اسكتلندا والمجر وسويسرا.

خ.س/ف.ي (د ب أ)