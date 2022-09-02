 مفاجآت البوندسليغا- فرايبورغ في الصدارة وبايرن يتراجع للمركز الثالث | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 03.09.2022

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رياضة

مفاجآت البوندسليغا- فرايبورغ في الصدارة وبايرن يتراجع للمركز الثالث

سقط بايرن ميونيخ في فخ التعادل أمام مضيفه أونيون برلين ليفقد صدارة البوندسليغا. فيما صعد فرايبورغ إلى صدارة الترتيب برصيد 12 نقطة بعد فوزه على باير ليفركوزن، وهو نفس رصيد بروسيا دورتموند بعد فوزه على هوفنهايم.

كينغسلي كومان لاعب بايرن ميونيخ يحاول استخلاص الكرة من ​​شيرالدو بيكر لاعب أونيون برلين في مباراة الفريقين بالدوري الألماني (3/9/2022)

كينغسلي كومان لاعب بايرن ميونيخ يحاول استخلاص الكرة من ​​شيرالدو بيكر لاعب أونيون برلين في مباراة الفريقين بالدوري الألماني (3/9/2022)

اعتلى فريق فرايبورغ صدارة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) عقب فوزه على باير ليفركوزن 3 / 2 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت (الثالث من أيلول/ سبتمبر 2022) في الجولة الخامسة من المسابقة، والتي شهدت تعادل بايرن ميونخ أمام مضيفه أونيون برلين .1/1 وشهدت أيضا هذه الجولة فوز فيردر بريمن على بوخوم 2 / صفر وكولون على فولفسبورغ 4 / 2 وتعادل شتوتغارت مع شالكه 1/1.

وسجل أهداف فرايبورغ ماتياس غينتر وميكايل غريغوريتش وريتسو دوان في الدقائق 48 و51 و72، فيما سجل هدفي ليفركوزن كريم ديميرباي وباتريك شيك في الدقيقتين 16 و65.

ورفع فرايبورغ رصيده إلى 12 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق الأهداف أمام بوروسيا دورتموند، وتوقف رصيد ليفركوزن عند ثلاث نقاط في المركز الثالث عشر.

لاعب فرايبورغ ميكايل غريغوريتش اثناء مباراة فريقه مع دورتموند في منافسات البوندسليغا 12.08.2022

سجل ميكايل غريغوريتش الهدف الثاني لفريقه فرايبورغ الذي هزم باير ليفركوزن وانتزع صدارة البوندسليغا

ميونيخ يفقد الصدارة

وفي المباراة الثانية، سقط فريق بايرن ميونيخ في فخ التعادل 1/1 أمام مضيفه أونيون برلين. وتقدم أونيون برلين بهدف سجله شيرالدو بيكر في الدقيقة 12 وتعادل بايرن عن طريق يوزوا كيميش في الدقيقة 15. ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثالث، بفارق الأهداف أمام أونيون برلين الذي رفع رصيده إلى 11 نقطة في المركز الرابع.

شيرالدو بيكر لاعب أونيون برلين يحتفل بعد التسجيل في شباك بايرن ميونيخ (3/9/2022)

شيرالدو بيكر لاعب أونيون برلين يحتفل بعد التسجيل في شباك بايرن ميونيخ (3/9/2022)

وفي المباراة الثالثة، فاز فيردر بريمن على بوخوم بهدفين نظيفين سجلهما نيكلاس فولكروغ في الدقيقتين 87 والثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة من ركلة جزاء. ورفع فيردر بريمن رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثامن، وظل بوخوم بلا رصيد في قاع الترتيب.

مختارات

وفي المباراة الرابعة، فاز كولونيا على فولفسبورغ 4 / 2. وسجل أهداف كولونيا ديجان ليوبيسيتش في الدقيقة 22 وباولو أوتافيو، لاعب فولفسبورغ بالخطأ في مرمى فريقه، في الدقيقة 31 وفلوريان كاينز في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول من ركلة جزاء، وتيم ليمبرلي في الدقيقة 81. في المقابل سجل هدفي فولفسبورغ لوكاس نميشا في الدقيقتين الثانية و79. ورفع كولونيا رصيده إلى تسع نقاط في المركز الخامس، وتوقف رصيد فولفسبورغ عند نقطتين في المركز السادس عشر.

وفي المباراة الخامسة السبت، تعادل شتوتغارت مع شالكه 1/1 . وتقدم شتوتغارت بهدف سجله كريس فيهريش في الدقيقة 19 وتعادل شالكه عن طريق سيمون تيرود في الدقيقة 22. وشهدت المباراة طرد غوشا فاغنومان، لاعب شتوتغارت، في الدقيقة 67. ورفع شتوتغارت رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني عشر، كما رفع شالكه رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الخامس عشر.

وكان بوروسيا دورتموند قد تصدر البوندسليغا مؤقتا بعد فوزه على هوفنهايم بهدف نظيف في افتتاح الجولة الخامسة للدوري الألماني لكرة القدم مساء أمس الجمعة.

ع.ج/ص.ش (د ب أ)

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