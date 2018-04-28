 مفاتيح التفكير الإبداعي..كيف تفكر ″خارج الصندوق″؟ | عالم المنوعات | DW | 10.10.2018

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منوعات

مفاتيح التفكير الإبداعي..كيف تفكر "خارج الصندوق"؟

يمر الإنسان بمرحلة في حياته يشعر بعدم القدرة على الإبداع والتفكير "خارج الصندوق". ربما يعود ذلك إلى الضغوط والمشكلات اليومية. خبراء الصحة النفسية يقدمون مفاتيح التفكير الإبداعي لتحرير العقل وتوليد الأفكار المبتكرة.  

Kreativität Glühbirne (Colourbox)

قالها الفنان الهولندي الشهير فينسنت فان غوخ قديماً وصدق:"إذا سمعت صوتاً بداخلك يقول لا.. لا يمكنك أن ترسم "،  ففي تلك اللحظة يجب أن ترسم لتقاوم هذا الصوت. وبمجرد أن تفعل عكس ما سمعته، سيصمت هذا الصوت للأبد". وهكذا ينطبق القول على العديد من الأمور في الحياة.

ما هو الإبداع؟

بحسب موقع " إكسبلور يور مايند" الأمريكي، فإن هناك خلط بين الإبداع والقدرة على التعبير عن الذات بطريقة فنية. ومع ذلك، فإن التفكير الإبداعي أكثر تعقيداً. فهو القدرة على إنتاج أو خلق شيء جديد من العدم، كما يمكن أن يُعرف بأنه القدرة على إيجاد حلول مختلفة لأي نوع من المشكلات. والإبداع ليس مجرد موهبة وإنما مهارة يمكن تطويرها وتعلمها.

لكن كيف يرى الخبراء مفهوم الإبداع والقدرة على تطويره؟ يقول الخبيران جوليانا غارسيا وجيرمان فيرونشو، من وكالة الإعلان الأمريكية الشهيرة "أوغلفي آند ماثر"، إنه ينبغى في البداية أن نفهم الإبداع وهو ما يساعد في تدفق الأفكار الجدية. فمثلاً، ماذا لو لم يفكر الإنسان في استخدام الدراجة أو إطارات السيارات لجعلها وسيلة انتقال سهلة، تخيل العالم الآن بدون هذا الاختراع.. هذا هو الإبداع الحقيقي."

خارج الصندوق

نتيجة لاختلاف أساليب التربية في بيئات معينة تكون فيها الثقافة محدودة، يعتمد البعض تطبيق العادات والتقاليد وبعض الأيديولوجيات التي تقضي على الإبداع والابتكار. وكلما كان الإنسان محاصراً بتلك الأفكار، كلما عجز عن الإبداع والخروج بأفكار جديدة غير مألوفة أو ما يعرف بالتفكير "خارج الصندوق". ووفقاً لما ذكره الخبيران في الموقع المختص في أخبار الصحة النفسية والعقلية، فإن الاستسلام والقول بأنك لا تستطيع، يتسببان في قتل القدرة الإبداعية بداخل الإنسان، في حين أنه ربما تكون الحلول التي وصل إليها، لم يفكر بها أحد على الإطلاق.

كيف تنمى القدرة على الإبداع؟

ويقول ألفن ماركمان، أستاذ علم النفس والتسويق في جامعة تكساس الأمريكية، إنه ينبغى أن يكون لدى الفرد قدر كبير من المعرفة للأشياء، وعدم الاعتماد على وجود المعلومات على شبكة الانترنت لمعرفتها وقت الحاجة فقط. كما أن لعب دور الطالب الذي يذاكر دروسه، ويشرح لنفسه بصوت عالٍ يساعد في تطوير المهارة الإبداعية. فمجرد معرفتك لمعلومة جديدة أو شرح لفكرة ما، ما عليك إلا أن تراجعها بذهنك وتعيد شرحها لنفسك مرة أخرى بصوت مرتفع، بحسب ما ورد في موقع فاست كومباني الأمريكي.

 

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القفازات الرقمية للإبداع في العزف على البيانو

ويرى الخبراء النفسيون أن من أهم العوامل التي تزيد من القدرة على الإبداع هي السفر وخوض تجارب جديدة واللعب مثل الأطفال لإطلاق العنان للعقل والنفس والخروج بأفكار إيجابية ومبتكرة. كما أن العزلة أيضاً تلعب دوراً هاماً، فالاستماع إلى العقل والجلوس لبعض دقائق وحيداً يمكن أن يمنحك أفكاراً مميزة وجديدة.

ومن  تلك العوامل أيضاً، طرح أسئلة على الذاكرة. ويعني ذلك أن يحاول الفرد أن يسأل نفسه ويخرج المعلومات المُختزنة في ذاكرته عن موضوع ما. وبذلك سيعثر الشخص على حلول جديدة وأفكار مختلفة من خلال السماح لذاكرته بالعثور على مزيد من المعلومات التي قد تساعد في حلها. وكلما كانت الأسئلة التي يطرحها الفرد أكثر تنوعًا، كلما زادت الأفكار الإبداعية لديه، بحسب الموقع المختص في الأخبار الاقتصادية وإدارة الأعمال.

الإبداع عضلة في الجسم!

ويعتبر الخبراء أن الإبداع مثل العضلة في جسم الإنسان، إذ يحتاج للتدريب والحركة حتى يعمل بشكل أفضل. فمثلاً إذا شعرت أنك غير قادر على توليد أفكار جديدة، يمكنك أن تترك الموضوع ليوم أو يومين ثم تعاود التفكير فيه مجدداً. فهذه الفترة الزمنية القصيرة تساعدك في فتح آفاق جديدة وأفكار مبتكرة.

ولأن الإبداع ليس للفناناين فقط، فأي شخص يمكنه إيجاد طرق لجعل أي شيء أكثر راحة أو حتى أكثر متعة! ويضرب الخبراء مثلاً بسيطاً يمكن تطبيقه على الإبداع وهو تحية الصباح التي نلقيها على الآخرين. ماذا سيحدث لو لم تقل مرحباً بنفس الطريقة؟ مثل هذه اللفتة الصغيرة يمكن أن تجعل يومك ديناميكياً. ويضيف ماركمان: "إن هذا ما يحدث مع كل تصرفات الإنسان، فإذا قمت بتغيير تصفيفة شعره مثلاً، فسوف ينظر إليه الأخرون بشكل مختلف.. بعبارة أخرى، تغيير روتينك اليومي يجعلك أكثر إبداعاً." "فقط دع أفكارك تتدفق ومارس العصف الذهني مع الآخرين للخروج بأفكار جديد وحلول مختلفة."

سارة إبراهيم

  • Jeff Koons' sculpture shows dog made of flowers

    جيف كونز... فنان يمزج الإبداع بالتميز

    لجأ الفنان جيف كونز إلى مزج أعماله الفنية بالمفاهيم التجارية، وكونز هو من الفنانين المعاصرين، وتحصل أعماله على أسعار مرتفعة في مزادات الفن العالمية، وفي عام 2015 أقام الفنان معرضاً في متحف غوغنهايم بمدينة بلباو الإسبانية.

  • Bildergalerie Werke von Jeff Koons

    جيف كونز... فنان يمزج الإبداع بالتميز

    الحجم الضخم للتمثال الذي يُمثل جرواً يقف على مدخل متحف غوغنهايم في مدينة بلباو الإسبانية والذي أنجزه في فترة تسعينيات القرن الماضي. قام جيف بتصميم تمثال "الجرو" الذي يصل إرتفاعه إلى 13 متراً وهو مصنوع من عشرين ألف زهرة مختلفة الألوان. وقد تفاجىء السياح الذين حضروا في عام 1992 لمشاهدة فعاليات معرض دوكيومنتال بهذا التمثال ربما لأنه لم يكن بالأصل من المدعوين.

  • Der Baloon Dog von Jeff Koons

    جيف كونز... فنان يمزج الإبداع بالتميز

    تطورت أعمال الفنان جيف كونز وأصبحت أكثر إثارة من ذي قبل، وإرتفعت أسعار الأعمال الفنية التي ينجزها، ومن بين المعجبين بأعماله الملياردير الأوكراني فيكتور بينتشوك، والملياردير الفرنسي فرانسوا بينولت الذي يمتلك معظم أسهم صالة كريستي للمزادات. وفي عام 2013 بيع في مزاد العمل الفني المُسمى "الكلب المنطاد" بـ 58.4 مليون دولار.

  • Bildergalerie Werke von Jeff Koons

    جيف كونز... فنان يمزج الإبداع بالتميز

    تتباين آراء النُقاد حول ما إذا كان ينبغي تقييم أعمال كونز على أنها أعمال فنية بحق؟ يقول الفنان كونز أنه كان على الدوام يرغب بالوصول إلى شريحة كبيرة من الجمهور، وبالفعل تمكنت أعماله من الوصول إلى شريحة عريضة من المهتمين بعالم الفن بل إن العديد من أعماله أصبح يُعاد نسخها وتقليدها من قبل الفنانين الصينيين.

  • Bildergalerie Werke von Jeff Koons

    جيف كونز... فنان يمزج الإبداع بالتميز

    أثناء وجود كونز في معهد بالتيمور للفنون وفي أكاديمية شيكاغو للفنون كان شغوفاً بمواضيع تتعلق بتاريخ الفن، وتعج أعماله الفنية بالكثير مما إقتبسه من الأعمال الفنية التي تعود إلى العصور القديمة والحديثة. قام كونز بنسخ عدد من اللوحات واستخدمها في أعماله الفنية، وقد رُفِعَت بحقه أكثر من دعوى قضائية بسبب إنتهاكه حقوق الملكية الفكرية.

  • Ausstellung Jeff Koons in Frankfurt

    جيف كونز... فنان يمزج الإبداع بالتميز

    ولد جيف كونز في 21 كانون الثاني / يناير 1955. باع أول لوحة من عمله وهو في الحادية عشرة من عمره، وكان والده يمتلك صالة لبيع الأثاث،. إلى ذلك كان يعمل في ميدان التصميم الداخلي. كان مطلعا على التقنيات الفنية التي تُستخدم في مجال الديكور والتصميم الداخلي، وقال في إحدى المقابلات إنه حصل على خبرته من خلال عمله في طفولته.حيث عمل بعد تخرجه في متحف الفن الحديث بمدينة نيويورك.

  • Jeff Koons - Kunstwerke

    جيف كونز... فنان يمزج الإبداع بالتميز

    كل ما يُنتجه كونز من أعمال فنية يتم إعداده في استوديو كونز الذي يشبه مصنعا يعمل به 128 فناناً. 64 منهم يعملون في قسم الرسم، فيما يعمل 44 فناناً آخر بقسم التماثيل. إسم كونز هو العلامة التجارية وهوأحياناً أكثر أهمية من جميع المنتجات التي يطرحها في الأسواق بما في ذلك كرات رياضة، ككرة السلة التي تطفو فوق صفحة الماء.

  • Jeff Koons - Kunstwerke

    جيف كونز... فنان يمزج الإبداع بالتميز

    قام جيف كونز في مرحلة مبكرة من حياته بالتدرب على ممارسة العمل التجاري إلى جنب عمله الفني، أثبت خلال قدراته على التواصل مع جمهوره، وقد تعمد الإستعانة بالشعبية التي تتمتع بها الشخصيات التي يتناولها في أعماله كمثل هذا العمل الذي يصور نجم أغاني البوب مايكل جاكسون، وليدي غاغا التي قام بتصميم غلاف ألبومها عام 2013.

  • Heart sculpture at the Berlin exhibition (Photo: Alina Novopashina dpa/lbn)

    جيف كونز... فنان يمزج الإبداع بالتميز

    تعرض جيف كونز بإستمرار للإنتقاد بسبب كيفية تعامله مع المواضيع التي يُثيرها، غير أن زوار المعرض الذي نظمه في برلين عام 2008 تحت شعار "عبقرية الفنان" لقي إعجاب زوار المعرض. بالإضافة لعمله الفني المسمى بـ "القلب المتدلي" الذي استأثر أيضا باهتمام الزوار. الكاتب: هايكه موند/ غالية داغستاني

    الكاتب: غالية داغستاني


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جيف كونز... فنان يمزج الإبداع بالتميز

نجح الفنان الأمريكي جيف كونز في تثبيت مكانته في عالم الفن والإبداع. أحيانا بأعمال فنية مبهرة وأحيانا أخرى بإبداعات متميزة لطالما أثارت نقاشات في الأوساط الفنية، فيما تباع أعماله في المزادات ملايين الدولارات. (01.02.2018)  

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القفازات الرقمية للإبداع في العزف على البيانو  

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