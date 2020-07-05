 مغني الراب كانييه ويست.. من مؤيد لترامب إلى مرشح للرئاسة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 05.07.2020

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مغني الراب كانييه ويست.. من مؤيد لترامب إلى مرشح للرئاسة

عرف بتصريحاته الغريبة وبتأييده لترامب، إنه مغني الراب وزوج كيم كارداشيان، الأميركي كانييه ويست. والآن يبدو أن ويست يريد أن ينافس ترامب في الانتخابات المقبلة؛ إذ أعلن نيته الترشح للرئاسة. لكن هل هو جاد في نيته؟

مغني الراب كانييه ويست مع ترامب في صورة من الأرشيف.

مغني الراب كانييه ويست مع ترامب في صورة من الأرشيف.

أعلن مغني الراب والمنتج الأميركي كانييه ويست ترشحه للانتخابات الرئاسية الأميركية التي ستجرى في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل. وكتب ويست في تغريدة على تويتر نشرها تزامناً مع احتفال الأميركيين بالعيد الوطني لبلادهم "علينا الآن تنفيذ وعد أميركا بوضع ثقتنا في الله وتوحيد رؤانا وبناء مستقبلنا. أنا مرشح لرئاسة الولايات المتحدة".

ولم يذكر المنتج الثري البالغ من العمر 43 عاماً الذي يدعو في واحدة من أغنياته إلى "بلوغ النجوم حتى تهبط على غيمة إذا سقطت"، أي تفاصيل إضافية. كما لم يتضح ما إذا كان تقدم بهذا الترشح رسمياً.

وعلق آلاف مستخدمي "تويتر" على هذا الإعلان الذي احتل صدارة المواضيع الأكثر تداولاً عبر الشبكة في بلدان عدة حول العالم. وقد شكك كثيرون من هؤلاء في رغبة المغني في الاستمرار بهذا الترشح معتبرين أنه مجرد ضرب تسويقي.

وردت زوجته نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان على هذا الإعلان بنشرها صورة تعبيرية للعلم الأميركي، فيما كتب رئيس شركة "تيسلا" إلون ماسك تعليقا أعلن فيه "الدعم الكامل" للمغني في هذه الخطوة.

وكان ويست احتل عناوين الصحف في السنوات الأخيرة بسبب مشاكل نفسية وتصريحات مثيرة للجدل حول العبودية ودعمه للرئيس الجمهوري دونالد ترامب الذي لا يتمتع بشعبية إطلاقا في أوساط الراب. من جهة أخرى، التقى كانييه ويست الرئيس الجمهوري في البيت الأبيض في 2018.

وفي مقابلة في العام التالي، أوضح أن دعمه ترامب كان حيلة لإبعاد الديموقراطيين وتمهيد الطريق ليخوض سباقه الخاص إلى البيت الأبيض. وقال في هذه المقابلة التي أجريت في برنامج "بيتس 1 شو" لموقع "أبل ميوزيك" "ستأتي اللحظة التي سأكون فيها رئيس الولايات المتحدة".

وفي نهاية حزيران/يونيو، أصدر كانييه ويست مقطوعة بعنوان "اغسلنا بالدم" (ووش اس إن ذي بلاد) مرفقة بكليب يعرض لقطات من التظاهرات الأخيرة المناهضة للعنصرية، التي هزت الولايات المتحدة أخيراً.

خ.س/أ.ح (أ ف ب، د ب أ)

  • Colin Kaepernick (picture-alliance/epa/J. G. Mabanglo)

    نجوم رياضة أمريكيون في مواجهة مع دونالد ترامب

    كولين كيبرنيك

    في 2016 جلس كولين كيبرنيك، لاعب سان فرانسيسكو، على ركبة واحدة بدلا من الوقوف وترديد النشيد الوطني، احتجاجًا على العنصرية وعنف الشرطة. وانضم للاحتجاج لاعبون بأندية أخرى لكرة القدم الأمريكية. ومنذ ذلك أصبح كيبرنيك عاطلاً عن العمل فقد تدخل ترامب لدى الأندية لطرد أي لاعب لا يقف خلال النشيد الوطني في بداية المباريات. ومن خلال وسم #ImWithKap (أنا مع كاب) يدعم رياضيون اللاعب للحصول على عمل من جديد.

  • Houston NFL Super Bowl New England Patriots vs Atlanta Falcons Julian Edelman (USA Today Sports/John David Merce)

    نجوم رياضة أمريكيون في مواجهة مع دونالد ترامب

    لاعبو نيو إنغلاند باتريوتس

    بعد فوز فريق نيو إنغلاند باتريوتس بلقب "سوبر بول 2017". قاطع عدد من اللاعبين زيارة البيت الأبيض التقليدية. وذلك لأسباب سياسية؛ احتجاجا على مواقف الرئيس دونالد ترامب المثيرة للجدل. ومن هؤلاء اللاعبين: ديفين ماكورتي (يمين الصورة) ودونتا هايووتر وألين برانش وكريس لونغ ومارتيلوس بينيت وليغاريت بلونت.

  • USA Super bowl 2018 (picture-alliance/Newscom/S. Smuda)

    نجوم رياضة أمريكيون في مواجهة مع دونالد ترامب

    فريق باتريوتس مرة أخرى

    حتى بعد الفوز بلقب هذا العام، فإن بعض لاعبي نيو إنغلاند باتريوتس يعارضون زيارة البيت الأبيض، احتجاجاً على ترامب. وإلى جانب الأخوين جيسون وديفين ماكورتي، يرفض أيضا دورون هارمون (الصورة) الذهاب إلى هناك ويبرر قراره بالقول: "إنهم لا يريدونني في البيت الأبيض".

  • Stephen Curry (picture-alliance/AP Photo/J. McCauley)

    نجوم رياضة أمريكيون في مواجهة مع دونالد ترامب

    ستيفن كاري وفريق غولدن ستيت ووريورز

    أعلن ستيفن كاري، نجم فريق غولدن ستيت ووريورز، رفضه زيارة البيت الأبيض بعد فوزه باللقب في عام 2017. وجاء رد ترامب بإلغاء دعوة الفريق بأكمله. وكبرنامج بديل، زار اللاعبون بصحبة أطفال المتحف الوطني للتاريخ والثقافة الأمريكية الأفريقية.

  • LeBron James (picture-alliance/AP Photo/G. Bull)

    نجوم رياضة أمريكيون في مواجهة مع دونالد ترامب

    ليبرون جيمس يدعم كاري

    نجم كرة السلة ليبرون جيمس هاجم ترامب بعد رفضه دعودة فريق غولدن ستيت ووريورز للبيت الأبيض، فكتب على تويتر: "أنت أبله، لقد أعلن ستيفن كاري قبلا أنه لن يذهب، لذلك لم تكن الدعوة ضرورية أساسا. زيارة البيت الأبيض كانت شرف عظيم، قبل جيئك إليه!". وعاد جيمس لينتقد ترامب مرة أخرى بسبب أحداث تشارلوتسفيل بولاية فيرجينيا.

  • USA Basketball Hall of Fame in Springfield | Steve Nash, Rede (picture-alliance/AP Photo/E. Amendola)

    نجوم رياضة أمريكيون في مواجهة مع دونالد ترامب

    ستيف ناش وأحداث تشارلوتسفيل

    عندما سُئِل الرئيس الأمريكي ترامب عما إذا كان سيزور تشارلوتسفيل بعد المظاهرة اليمينية المتطرفة والانفجارات العنيفة، كان جواب ترامب بأنه يمتلك شركة خمور هناك. ورد النجم السابق بدوري كرة السلة (NBA) ستيف ناش على موقع تويتر قائلاً: "الدفاع عن المتطرفين اليمينيين ثم المجيء مع عصيره اللعين من العنب... هذا يلخص حقيقة هذا الرجل بشكل جيد للغاية".

  • USA Football NFL Malcolm Jenkins (picture-alliance/AP Photo/M. Rourke)

    نجوم رياضة أمريكيون في مواجهة مع دونالد ترامب

    فيلادلفيا إيغلز

    أيضا بعد فوزه بسوبر بول في عام 2018، رفض لاعبون من بينهم مالكولم جينكينز (رقم 27 الذي يرفع يده في الصورة) و كريس لونغ (الذي سبق له مقاطعة حفل الاستقبال في العام السابق) وتوري سميث زيارة البيت الأبيض. و كرد على ذلك ألغى الرئيس الأمركي الدعوة هذه المرة أيضاً. ويقال إن اثنين أو ثلاثة لاعبين فقط هم من وافقوا على الدعوة.

  • USA MLB Houston Astros v Los Angeles Dodgers Finale (picture-alliance/USA Today Sports/J. Kamin-Oncea)

    نجوم رياضة أمريكيون في مواجهة مع دونالد ترامب

    كارلوس كوريا وكارلوس بلتران

    بعد الفوز بلقب بطولة العالم 2017 ، تخلى نجما البيسبول البورتوريكيان كارلوس كوريا وكارلوس بيلتران عن زيارة ترامب. إنهما غير راضيين عما وعده ترامب من دعم لضحايا إعصار "ماريا" في وطنهم، بورتوريكو، حيث لقي هناك آلاف الأشخاص مصرعهم.

  • Sport USA l Athletics Red Sox Baseball - Hector Velazquez (picture alliance/AP Images/C. Krupa)

    نجوم رياضة أمريكيون في مواجهة مع دونالد ترامب

    هيكتور فيلازكويز وريد سوكس

    أعلن ثمانية لاعبين من فريق ريد سوكس غيابهم عن لقاء الرئيس دونالد ترامب بعد الفوز في بطولة العالم 2018. حيث أوضح المدرب جوي كورا، المنحدر من بورتوريكو، أنه لن يكون مرتاحا إذا ما اضطر للاحتفال في البيت الأبيض. كما رفض أيضا اللاعب المكسيكي الأصل، هيكتور فيلازكويز (يمين الصورة) الذهاب للبيت الأبيض، فقد كان لا يريد أن يشعر المكسيكيون بالإهانة بسبب زيارته لترامب.

  • USA NHL Stanley Cup Finale Washington Capitals - Vegas Golden Knights (Reuters/Stephen R. Sylvanie/USA TODAY Sports)

    نجوم رياضة أمريكيون في مواجهة مع دونالد ترامب

    برادن هولتبي

    تجنب حارس مرمى هوكي الجليد بفريق واشنطن كابيتالز الذهاب إلى البيت الأبيض بعد فوزه عام 2018 بلقب الدوري الأمريكي لمحترفي الهوكي "NHL". وقال برادن هولتبي إنه أراد بذلك أن "يبقى وفياً لقيمه". إعداد: كاي فروسترلينغ بلتران/ ادونيس الخالد


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