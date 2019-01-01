مغازلة قطرية لرونالدو قد تمهد الطريق لصفقة ممكنة !

منذ سنوات ونجم يوفنتوس الأولكريستيانو رونالدو، يتربع على عرش كرة القدم مع "الساحر" الأرجنتيني ليونيل ميسي، فقد فاز أحسن لاعب في العالم خمس مرات بكل الألقاب الفردية الممكنة في عالم الساحرة المستديرة، وساعد الفرق التي حمل قميصها على اعتلاء منصات التتويج المحلية والقارية مرات عديدة.

ولا يتمتع فقط رونالدو بمهارات كبيرة فوق المستطيل الأخضر بل أيضاً بعقلية قوية، تدفعه إلى التحسن بشكل مستمر، وتحدي نفسه رغم عامل السن. ويبدو أن عقلية وطموح رونالدو، قد نالا إعجاب واحد من الفرق القوية في السنوات الأخيرة، والتي لا تترد كثيراً في فتح خزائنها لضم أفضل اللاعبين.

ففي مقابلة خص بها مجلة "فرانس فوتبول"، ونقلت بعض مقتطفاتها مجلة "شبورت بيلد" الألمانية، قال القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، إن كريستيانو رونالدو هو "نموذج يحتذى به لجميع الرياضيين في المستقبل"، وأضاف: "أنا معجب بإرادته القوية".

تطور دائم

وواصل الخليفي مغازلة رونالدو قائلاً، إن ما يثير إعجابه بشكل كبير في النجم البرتغالي هو "السعي إلى التحسن يومياً وهو ما يستمر في تحفيزه ودفعه إلى أقصى حد"، وأردف: "في كل عام يظهر تصميمه الفريد وقوة شخصيته غير العادية".

وأفادت مجلة "شبورت بيلد" أن تصريحات رئيس باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي، تظهر أن كريستيانو رونالدو يتمتع بتقدير خاص داخل أروقة نادي العاصمة الفرنسية.

وكانت تقارير صحفية سابقة، قد كشفت أن النادي الباريسي مهتم بالحصول على خدمات كريستيانو رونالدو، حيث يتوفر باريس سان جيرمان على قدرة مالية كبيرة، تمكنه من الظفر بخدمات أحسن اللاعبين في عالم كرة القدم.

يشار إلى أن كريستيانو رونالدو (35عاماً) أكد في أكثر من مرة أن كل شيء وارد في كرة القدم، وأنه يعتزم مواصلة اللاعب حتى بلوغه سن الـ 40.

ر.م/ع.ج