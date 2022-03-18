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مغازلة روسيا للصين

روسيا تبتعد عن الغرب وتريد أن تنحاز أكثر إلى الصين. فما مدى التقارب الاقتصادي بين البلدين؟ وكيف تتفاعل الصين مع مبادرات التقارب؟ وهل تستطيع الصين التوفيق بين علاقاتها مع كل من روسيا والغرب؟