مغازلة روسيا للصين

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روسيا تبتعد عن الغرب وتريد أن تنحاز أكثر إلى الصين. فما مدى التقارب الاقتصادي بين البلدين؟ وكيف تتفاعل الصين مع مبادرات التقارب؟ وهل تستطيع الصين التوفيق بين علاقاتها مع كل من روسيا والغرب؟
في أول اتصال هاتفي بينهما منذ بداية الغزو، سعى الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى منع بكين من توصيل شريان حياة جديد للغزو الروسي لأوكرانيا.
قامت السعودية بتعزيز علاقاتها مع الصين على كافة الأصعدة بما فيها السياسية والعسكرية، ما يهدد بإرباك تحالفها التاريخي مع أمريكا. فكيف أثرت الخلافات بين واشنطن والرياض على التحول السعودي باتجاه الصين؟
خلال زيارته لأوروبا يشارك الرئيس الأمريكي بايدن في قمة طارئة لحلف الناتو ويلتقي مع زعماء مجموعة السبع ويلقي كلمة أمام زعماء الاتحاد الأوروبي. ومن المنتظر حث الأوربيين على فرض مزيد من العقوبات على روسيا بسبب غزو أوكرانيا.
روسيا تستخدم لليوم الثاني على التوالي صواريخ فرط صوتية لاستهداف مواقع بأوكرانيا، ووزارة الدفاع البريطانية تؤكد فشل موسكو في السيطرة على المجال الجوي، فيما تتفاقم معاناة المدنيين الأوكران على وقع قصف مستمر.
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