 مغازلة دول الخليج - الممر التجاري المرتقب من الهند إلى أوروبا | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 23.09.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

مغازلة دول الخليج - الممر التجاري المرتقب من الهند إلى أوروبا

تريد الولايات المتحدة والهند والسعودية ودولة الإمارات والاتحاد الأوروبي إنشاء شبكة طرق تجارية جديدة عابرة للقارات. وتتبنى دول الخليج وجهة نظر براغماتية للمشروع، فما أهمية هذا المشروع الجديد؟

بن سلمان وبايدن والرئيس الهندي في قمة العشرين

جرى الإعلان عن الممر الاقتصادي بين الهند وأوروبا مروراً بالشرق الأوسط في قمة العشرين في نيودلهي

بالنسبة لخالد الفالح وزير الاستثمار السعودي، فإنه مشروع ريادي: فالطريق التجاري المخطط له، الذي يمتد من الهند عبر الشرق الأوسط إلى أوروبا لا يقل أهمية عن طريق الحرير وطريق التوابل في آن واحد ، كما قال الفالح في منتصف سبتمبر/ أيلول على هامش منتدى الاستثمار السعودي الهندي في نيودلهي.

مختارات

في قمة العشرين (G20) في الأسبوع الثاني من سبتمبر/ أيلول، أعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والهند والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والدول الأعضاء الأخرى في المجموعة عزمها على بناء ممر من السكك الحديدية والموانئ والمطارات يمتد من الهند إلى أوروبا، بالإضافة إلى الاتصالات الرقمية وشبكة الطاقة.

في المجموع، يمتد هذا الممر لحوالي 4800 كيلومتر. يربط الممر الشرقي الهند بالخليج العربي أو ما يعرف أيضا بالخليج الفارسي، بينما يمتد الممر الشمالي من الخليج إلى أوروبا. وتعتزم الدول العاملة في المستقبل التوقيع على إعلان نوايا مماثل في المستقبل المنظور.

الطريق التجاري المخطط له الآن طريق "تاريخي"، وفقا للفالح. وأهميته تتجاوز طرق التجارة الكلاسيكية، لأنه يتضمن العديد من المشاريع في وقت واحد، مثل الطاقة وحركة البيانات والاتصال والموارد البشرية ومسار الطيران. و تابع الوزير أن الطريق "يوحد الدول المتناغمة مع بعضها البعض ولها نفس العقلية والنظرة إلى العالم".

أكثر من مجرد شراكة اقتصادية

من المرجح أن تكون كلمات الوزير تحمل في طياتها حماسا مبالغا به، بيد أنها محفزة أكثر من كونها وصفية. فبقدر ترابط المصالح الاقتصادية للبلدان المشاركة في المشروع، فإنها تختلف في التفاصيل، وخاصة من الناحية السياسية.

في قمة مجموعة العشرين، ألمح نائب مستشار الأمن القومي للحكومة الأمريكية، جون فينر، إلى ما يدور حوله المشروع في نهاية المطاف. وقال إن الاتفاق المقترح سيفيد الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل في المنطقة ويسمح للشرق الأوسط بلعب دور مهم في التجارة العالمية.

ومع ذلك، أشار فينر أيضا إلى أن على المحك ما هو أكثر من مجرد العلاقات الاقتصادية. وقال: "لدينا نهج تجاه الشرق الأوسط ننفذه منذ اليوم الأول لهذه الإدارة، يركز على تهدئة الصراعات التي كانت موجودة لسنوات عديدة"، في إشارة على ما يبدو إلى العلاقة بين الولايات المتحدة ودول الخليج، وخاصة السعودية. وقد شاب العلاقة المزيد من التوتر منذ مقتل منتقد الحكومة السعودية الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول عام 2018.

ويرى الخبير في أمور الشرق الأوسط في مؤسسة برتلسمان كريستيان هانيلت في حوار مع  DW أن البيت الأبيض يحاول إيجاد مشروع مهم مواز لمشروع طريق الحرير الصيني المخطط له، كما يقول. ومن ناحية أخرى، تحاول واشنطن إشراك دول الشرق الأوسط في هذا المشروع وإبقائها كشركاء. وقال هانيلت لـ DW: "تحاول الولايات المتحدة إنشاء نوع من النظام الجيوستراتيجي الجديد من خلال ممر النقل، الذي سيندمج فيه الشرق الأوسط بعد ذلك".

Infografik China's new Silk Road AR

لا شرق ولا غرب

ومع ذلك ، هذه مهمة صعبة ، يتابع هانيلت. فبعد كل شيء، تصرفت الدول المشاركة في الشرق الأوسط - إسرائيل وكذلك دول الخليج وتركيا - بما يتجاوز منطق الكتلة القديمة. "إنهم يبحثون في الفوائد التي يمكن أن تأتي لهم من مواجهة الغرب مع روسيا والصين. لهذا السبب يتعين على الدول الغربية تقديم عروض كبيرة لإبقائهم إلى جانبها".

ومع ذلك، فإن هذا صعب أيضا لأن دول المنطقة لا تريد في نهاية المطاف أن تنتسب إلى المعسكر الشرقي أو الغربي. بدلا من ذلك، يريدون تنويع علاقاتهم. والمملكة العربية السعودية، على سبيل المثال، تريد التعاون بشكل مكثف عسكريا مع الولايات المتحدة وتقنيا مع إسرائيل. لكن في الوقت نفسه، تريد البلاد أيضا تعزيز، وقبل كل شيء، الحفاظ على صادراتها النفطية إلى الصين والهند".

وفي الوقت نفسه، هي منفتحة للاستثمارات القادمة من الصين، على سبيل المثال، فيما يتعلق بالطاقات البديلة. وبناء على ذلك، يجب أن تكون العروض الغربية للسعودية جذابة أيضا. والأمر نفسه ينطبق على إسرائيل، حيث استثمرت الصين بكثافة في الشركات الناشئة والصناعات المبتكرة في السنوات الأخيرة، كما يقول هانيلت.

ويتبنى ماركوس شنايدر، رئيس المشروع الإقليمي للسلام والأمن في الشرق الأوسط في مؤسسة فريدريش إيبرت في بيروت، وجهة نظر مماثلة. ويقول: "لقد توقفت الرياض وأبو ظبي منذ فترة طويلة عن التفكير من منطق الكتلة. فدول الخليج حافظت على العلاقات في جميع الاتجاهات". وأضاف: "هناك اتصالات مع واشنطن وكذلك مع بكين. والآن يقربون الهند منهم ويعززون في الوقت نفسه روابط أفضل مع أوروبا". وقال شنايدر لـ DW إن الهدف من هذه السياسة هو جلب القوى العظمى إلى حد أنها تتنافس جميعا على الخليج - دون أن يكون الخليج نفسه مرتبطا حصريا بقوة عظمى.

وتابع شنايدر أن خصوصا ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي ظل الغرب يتجنبه لفترة طويلة بسبب مقتل خاشقجي، يحاول أن يصبح "شخصية مركزية في السياسة العالمية بمعنى أنه الوحيد في العالم الذي يمكنه أن يحافظ على علاقات جيدة بنفس القدر مع بايدن وشي ومودي وبوتين وفون دير لاين".

الشراكات في أوقات الأزمات

ومع ذلك، فإن هذا الطابع الفضفاض بالتحديد هو الذي يسهل على الدول المهتمة الانضمام وبالتالي دمجها جزئيا على الأقل في مجتمع الدول المشاركة، وفقا لتحليل أجرته مجلة "المونيتور" الإلكترونية، التي تتعامل مع سياسة الشرق الأوسط. وهذا يجعل الشبكة المخطط لها مختلفة بشكل كبير عن مشروع طريق الحرير معالصين. وهذا نجاح لواشنطن. لأن هذا البديل لا يجبر شركاء مثل دول الخليج والهند على اتخاذ قرار بصيغة " إما أو"، فمثل هذا القرار، وفقا للمونيتور، لم يكن ليتخذ من قبل الدول المذكورة سابقا. وربما يرجع ذلك أيضا إلى حقيقة أن هذه البلدان قد تكيفت الآن مع حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي المتزايد.

"ففي عواصم دول الخليج لا يعرفون ما إذا كان بإمكانهم الاعتماد في نهاية المطاف على البيت الأبيض أم لا"، يقول هانيل.

فإذا انتقل شخص مثل الرئيس السابق ترامب إلى هناك مرة أخرى ، فقد يتغير مسار واشنطن مرة أخرى. إنهم (أهل الخليج) يريدون أن يكونوا مستعدين لذلك، بحسب هانيلت.

وبالإضافة إلى ذلك، تواجه بلدان المنطقة أيضا تحديات اقتصادية. "بالنسبة لهم، يمثل الانتقال إلى الطاقة المتجددة تحديا كبيرا. فمن ناحية، يريدون تأمين صادراتهم النفطية للسنوات الـ 20 أو الـ 30 المقبلة. ومع ذلك، في الوقت نفسه، يريدون بدء التحول إلى الطاقات الجديدة. وللقيام بذلك، يحتاجون إلى التعاون مع الأوروبيين"، يوضح هانيلت. 

ومع ذلك، يبدو واضحاً أن أبواباً كثيرة لموسكو وبكين ستبقى مفتوحة في الرياض وأبو ظبي.

كيرستن كنيب/ ع.أ.ج

 

  • Saudi Arabia: Muslim warriors of Ibn Saud on camel backin Nejd, early 20th century

    الرياض وواشنطن.. عقود من النفط والسلاح والمال مقابل الحماية

    1931: اعتراف أمريكي بدولة وليدة

    الولايات المتحدة تعترف بمملكة الحجاز ونجد، التي أعيد تسميتها إلى المملكة العربية السعودية في العام التالي. وبعد عامين منحت المملكة امتياز التنقيب عن النفط لشركة ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا. وحقق فرعها السعودي، الذي أعيد تسميته فيما بعد إلى أرامكو، أول اكتشاف تجاري في عام 1938. ولم تستكمل السعودية شراء 100 بالمئة من أسهم الشركة إلا في 1980.

  • Roosevelt und König Saud Archiv 1945

    الرياض وواشنطن.. عقود من النفط والسلاح والمال مقابل الحماية

    1945: لقاء في قناة السويس

    الرئيس الأمريكي فرانكلين دي. روزفلت يلتقي مع الملك عبد العزيز على متن السفينة يو.إس.إس كوينسي في قناة السويس، مما مهد الطريق أمام علاقات وثيقة على مدى عقود من الزمن.

  • Saudi-Arabien | Ölnachfrage | Abqaiq-Ölanlage

    الرياض وواشنطن.. عقود من النفط والسلاح والمال مقابل الحماية

    1950 – 1951: من النفط إلى السلاح

    أعادت السعودية التفاوض بشأن امتياز أرامكو لتحصل على مزيد من الإيرادات. وبعد عام من ذلك وقعت المملكة مع الولايات المتحدة اتفاقية دفاع متبادل، مما فتح الطريق أمام مبيعات هائلة من الأسلحة الأمريكية.

  • Prinz Faisal von Saudi-Arabien I 1967

    الرياض وواشنطن.. عقود من النفط والسلاح والمال مقابل الحماية

    1973: حظر نفطي

    انضمت السعودية إلى حظر نفطي عربي على الولايات المتحدة ودول أخرى بسبب دعمها لإسرائيل في حرب 1973 مع مصر وسوريا، مما أدى إلى تضاعف أسعار النفط إلى أربع مرات تقريباً. رفع الحظر في 1974.

  • Afghanistan | Mujahedin Kämpfer in den frühen 80er Jahren

    الرياض وواشنطن.. عقود من النفط والسلاح والمال مقابل الحماية

    1979: تمويل "المجاهدين" الأفغان

    بالتعاون مع الولايات المتحدة وباكستان، ساعدت المملكة السعودية في تمويل المقاومة الأفغانية للاحتلال السوفييتي. وقام العديد من السعوديين، ومن بينهم أسامة بن لادن السعودي المولد، بتمويل المقاتلين الأفغان والانضمام إليهم.

  • Golfkrise - USA-Soldat spricht mit Beduinen

    الرياض وواشنطن.. عقود من النفط والسلاح والمال مقابل الحماية

    1990: غزو الكويت

    بعد أن قام نظام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين بغزو الكويت، استخدم التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة السعودية نقطة انطلاق لطرد القوات العراقية من الكويت. وشاركت القوات السعوية في العملية. وبعد ذلك غادرت معظم القوات الأمريكية المملكة، لكن الآلاف بقوا هناك.

  • Saudi-Arabien Dharan Khobar Towers Anschlag

    الرياض وواشنطن.. عقود من النفط والسلاح والمال مقابل الحماية

    1996: تفجير الخبر

    أدى انفجار شاحنة مفخخة في مجمع عسكري أمريكي في الخبر إلى مقتل 19 جندياً أمريكياً. أعلن زعيم تنظيم القاعدة إسامة بن لادن "الجهاد" ضد الأمريكيين واصفاً القوات الأمريكية هناك بقوات احتلال.

  • USA Aufnahme vom 11. September 2001

    الرياض وواشنطن.. عقود من النفط والسلاح والمال مقابل الحماية

    2001: هجمات سبتمبر الإرهابية

    قتل نحو ثلاثة آلاف في هجمات 11 سبتمبر/ أيلول التي نفذها خاطفو طائرات من تنظيم القاعدة. ومن بين 19 خاطفاً، كان هناك 15 سعودياً. ونفت السعودية أي صلة أو معرفة بالهجمات. لم تجد لجنة حكومية أمريكية في 2004 أي دليل على أن السعودية مولت القاعدة بشكل مباشر. وتُرك الأمر مفتوحاً بشأن ما إذا كان مسؤولون سعوديون قد فعلوا ذلك بصورة فردية أم لا.

  • Irak Sturz Regime Saddam Hussein

    الرياض وواشنطن.. عقود من النفط والسلاح والمال مقابل الحماية

    2003: غزو العراق

    لم تشارك السعودية في الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق. وسحبت الولايات المتحدة جميع القوات القتالية المتبقية من المملكة. في هذا العام قتل ثلاثة مفجرين انتحاريين 35 شخصاً على الأقل، بينهم تسعة أمريكيين، في الرياض، وذلك في إطار هجمات ضد أجانب ومنشآت حكومية سعودية.

  • Ägypten | Proteste auf dem Tahrir Square in Kairo

    الرياض وواشنطن.. عقود من النفط والسلاح والمال مقابل الحماية

    2011: الربيع العربي

    هزت الاضطرابات العالم العربي بسبب الانتفاضات والاحتجاجات التي سُميت بـ "الربيع العربي". وسرعان ما أبدت السعودية قلقها مما تعتبره تخلي الرئيس باراك أوباما عن الرئيس المصري حسني مبارك حليف الولايات المتحدة.

  • Barack Obama Indien Ansprache 27.1.

    الرياض وواشنطن.. عقود من النفط والسلاح والمال مقابل الحماية

    2013: قلق وشكوى

    في حدث نادر أعلن أفراد العائلة المالكة للسعودية عن تذمرهم علناً من سياسات الحليف الأمريكي بعد أن حاولت إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما تغيير نهجه بلاده إزاء إيران وعدم تدخلها بقوة في الملف السوري الملتهب بخلاف تدخلها في إسقاط النظام بليبيا.

  • USA Iran Atomgespräche in Wien

    الرياض وواشنطن.. عقود من النفط والسلاح والمال مقابل الحماية

    2015: الملف النووي الإيراني

    بعد أن توصلت القوى العالمية الكبرى إلى اتفاق مع إيران لتخفيف العقوبات على طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي، أعلنت الرياض عن خشيتها أن يقوي هذا الاتفاق الغريم الإيراني. وفي هذا العام شنت المملكة حملة عسكرية على الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن بعد أن أبلغت واشنطن قبلها بساعات قليلة فقط. لكن الولايات المتحدة قدمت الدعم العسكري المطلوب.

  • USA | Terroranschlag am 11. September 2001

    الرياض وواشنطن.. عقود من النفط والسلاح والمال مقابل الحماية

    2016: فيتو الكونغرس

    ألغى الكونغرس حق النقض (الفيتو) الذي استخدمه أوباما ضد قانون يرفع الحصانة السيادية ويفتح الطريق أمام أقارب ضحايا 11 سبتمبر/ أيلول لمقاضاة السعودية بشأن الهجمات الإرهابية التي أوقعت الآلاف من القتلى والجرحى.

  • USA Donald Trump zum Atomdeal mit Iran

    الرياض وواشنطن.. عقود من النفط والسلاح والمال مقابل الحماية

    2018: انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي

    أبدت السعودية ترحيبها بقرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، أدانت الولايات المتحدة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول.

  • USA Aktivisten vor dem Weißen Haus

    الرياض وواشنطن.. عقود من النفط والسلاح والمال مقابل الحماية

    2019: دور محمد بن سلمان

    قام مشرعون أمريكيون، مستشهدين بأدلة على دور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في قضية خاشقجي ومدفوعين بالغضب من الخسائر بين المدنيين في الغارات الجوية السعودية باليمن، بزيادة جهود منع بيع الأسلحة إلى الرياض. وقالت الرياض إن قتل خاشقجي ارتكبته مجموعة خالفت صلاحيات الأجهزة وتنفي أن يكون للأمير محمد بن سلمان أي دور.

  • USA | Unterzeichnung Abraham Accords in Washington NEU

    الرياض وواشنطن.. عقود من النفط والسلاح والمال مقابل الحماية

    2020: دعم لاتفاقيات إبراهيم

    أعلنت السعودية دعمها لاتفاقيات إبراهيم التي أقام بموجبها حلفاؤها الإمارات والبحرين علاقات مع إسرائيل. ولم تصل الرياض إلى حد الاعتراف بإسرائيل نفسها.

  • USA Washington Saudi-Arabien Journalist Jamal Khashoggi

    الرياض وواشنطن.. عقود من النفط والسلاح والمال مقابل الحماية

    2021: سجل حقوق الإنسان

    تبنى الرئيس الأمريكي جو بايدن موقفا أكثر تشددا تجاه سجل السعودية في حقوق الإنسان. وتعهد بايدن أثناء حملته الرئاسية بجعل الرياض "منبوذة" بسبب مقتل خاشقجي. كما أعلن بايدن وقف الدعم الأمريكي للعمليات الهجومية في اليمن، بما في ذلك مبيعات الأسلحة ذات الصلة.

  • Kombobild Prinz Salman und Joe Biden

    الرياض وواشنطن.. عقود من النفط والسلاح والمال مقابل الحماية

    2022: "قيادة شجاعة"

    في يونيو/ حزيران الماضي، قال بايدن إن المملكة أظهرت "قيادة شجاعة" من خلال مساندة تمديد الهدنة المدعومة من الأمم المتحدة في اليمن. ومع ارتفاع أسعار النفط بسبب الحرب في أوكرانيا، رحب البيت الأبيض بقرار دول أوبك+ زيادة الإمدادات النفطية.


مواضيع ذات صلة

09.09.2023, Indien, Neu Delhi: Mohammed bin Salman Al Saud (l-r), Kronprinz von Saudi-Arabien, Narendra Modi, Premierminister von Indien, und Joe Biden, Präsident der USA, unterhalten sich beim G20-Gipfel. Die Gruppe der G20 umfasst führende Industrienationen und aufstrebende Volkswirtschaften, die zusammen für einen Großteil der Weltbevölkerung und der globalen Wirtschaftskraft stehen. Foto: Evelyn Hockstein/Pool Reuters/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

لمواجهة الصين.. بايدن يطلق "الممر الكبير" بين الهند وأوروبا 09.09.2023

دفعت الولايات المتحدة خلال انعقاد قمة مجموعة العشرين، باتجاه مشروع "ممر" طموح من شأنه أن يربط الهند وأوروبا، عبر خطوط السكك الحديد والنقل البحري تمر بالشرق الأوسط، مع دور قيادي للسعودية.

German Chancellor Olaf Scholz looks on during the weekly cabinet meeting at the Chancellery in Berlin, Germany, Wednesday, Aug. 17, 2022. Germany's chancellor says that he was disgusted by the outrageous remarks made by Palestinian President Mahmoud Abbas in Berlin a day earlier accusing Israel of committing 50 Holocausts against Palestinians over the years. (AP Photo/Michael Sohn)

زيارة شولتس للسعودية.. حين تتفوق "الطاقة" على حقوق الإنسان! 22.09.2022

يأمل كثيرون في فتح ملف حقوق الإنسان وإيلائه الأهمية خلال زيارة المستشار الألماني أولاف شولتس للسعودية. لكن على المستشار إعطاء الأولوية لأمن الطاقة وإيقاف تراجع الصادرات الألمانية إلى أغنى دولة في الشرق الأوسط.