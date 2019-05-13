مغازلة الغريم قد تنغص على غريزمان فرحة الدخول الى الكامب نو

بعد شد وجذب استمر على مدى موسم كامل نضجت طبخة انتقال أنطوان غريزمان، مهاجم فرنسا ونادي أتليتيكو مدريد، إلى برشلونة. ومثلما كان قد أعلن بداية الموسم الجاري بقاءه في صفوف أتليتيكو مدريد بعقد حتى 2023، رافضاً عرض برشلونة، خرج أمس الثلاثاء في فيديو جديد نشره على حساب النادي المدريدي على تويتر معلناً مغادرته الفريق في نهاية الموسم.
لم يكشف غريزمان (28 عاماً) عن الفريق الذي سيلعب له الموسم المقبل، لكن وسائل إعلام إسبانية تحدثت على نطاق واسع عن انضمامه إلى برشلونة في ظل سعي البلوغرانا المحموم لضم بديل مميز للقناص الأوروغوياني لويس سواريز.
مما لا شك فيه فإن غريزمان هدّاف من طينة سواريز بحق، لكن أن انتقال المهاجم الفرنسي (28 عاماً) إلى برشلونة يأتي أيضاً كـ"بادرة حسن نية" من إدارة النادي إلى جماهير الفريق الغاضبة بعد الفشل الجديد في نيل اللقب الأوروبي المنشود والخروج المذل أمام ليفربول.
لكن من يبحث قليلاً في ماضٍ قريب لعلاقة اللاعب الفرنسي ببرشلونة سيجد بعض التصريحات القديمة التي يمكنها أن تنغص عليه ترحيب جمهور الكامب نو .
فقد كشفت صحيفة "آس" الإسبانية عن تصريح قديم للاعب في حوار مع إحدى الإذاعات الإسبانية، تم توجيه سؤال له عن النادي الذي يرغب في الانضمام له في حال تلقيه عرضين من ريال مدريد وبرشلونة، فأجاب غريزمان وقتها بتفضيله الانتقال للنادي الملكي. وقالت الصحيفة الإسبانية إن هذا التصريح قد يجر على الفرنسي غضب جماهير الكامب نو، التي تفضل لاعباً "يحلم" بارتداء قميص البلوغرانا ولا يفضل عليه الغريم ريال مدريد.
وإذا كان هذا التصريح قد خفي على جماهير البلوغرانا، فهم لا ينسون رفضه لعرض برشلونة مطلع هذا الموسم حين كانت كل الدلائل تشير إلى انتقاله. حتى أن رفضه الصادم دفع برشلونة للتعجل في عقد صفقة بديلة، ارتدى على إثرها البرازيلي فيليب كوتينيو قميص برشلونة. لكنه فشل في تحقيق المرجو منه.
وخلق هذا الرفض فجوة بين اللاعب الفرنسي وجماهير البلوغرانا التي رأت في أغلبية كبيرة حينئذٍ رفضها لانتقاله مستقبلاً إلى برشلونة، كما كشفت العديد من استطلاعات الرأي في صحف إسبانيا.
يُذكر أن غريزمان كان قد انضم إلى أتليتيكو من ريال سوسيداد في 2014 مقابل 30 مليون يورو طبقاً لتقارير إعلامية. وتصدر قائمة هدافي الفريق في كل موسم من المواسم الخمسة التي قضاها في أتليتيكو. وساعد أتليتيكو على الفوز بالدوري الأوروبي في 2018 بعدما هز الشباك مرتين في الانتصار 3- صفر على أولمبيك مرسيليا في النهائي، قبل أن يساعد الفريق الإسباني على الفوز بكأس السوبر الأوروبية. وفاز غريزمان أيضا بكأس السوبر الإسبانية في 2014. ولعب في نهائي دوري الأبطال 2016 الذي خسره أتليتيكو بركلات الترجيح أمام ريال مدريد، واُختير كثالث أفضل لاعب في العالم في ذلك العام.
لكن يبدو أن الترحيب غريزمان سيتغلب على كبرياء جماهير البلوغرانا، فقناص من طينته سيكون ترياقاً لجراح برشلونة الأوروبية المتكررة.
ع.غ
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
توتنهام هوتسبر
نشرت مجلة فوربس قائمتها لأغنى أندية العالم لكرة القدم. فاحتل فريق توتنهام هوتسبر المركز العاشر في القائمة، إذ يملك النادي 945 مليون يورو. وحاز الفريق على المركز الثاني في الدوري الانكليزي. ووصل الفريق إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
يوفنتوس تورين
نجح يوفنتوس في الوصول إلى نهائي بطولة أبطال أوروبا لهذا العام، لكنه تلقى خسارة كبيرة أمام ريال مدريد في النهائي. أما على الصعيد المالي فما زال النادي ضمن قائمة الأغنى في العالم، إذ تبلغ قيمة النادي نحو 1.12 مليار يورو.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
ليفربول
المدرب الألماني الشهير يورغن كلوب قاد فريق ليفربول الانكليزي لتحقيق نتائج جيدة هذا الموسم واحتل المركز الرابع في الدوري الانكليزي. قيمة النادي وصلت إلى نحو 1.33 مليار يورو، محتلاً بذلك المركز الثامن عالميا.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
تشيلسي
نجح النادي اللندني تشيلسي في الحصول على عقود فلكية لحقوق بث مبارياته. إذ يملك النادي الملياردير الروسي رومان ابراموفيتش، الذي ضخ أموالا طائلة في ميزانية النادي. قيمة النادي حاليا نحو 1.65 مليار يورو.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
أرسنال
خسر فريق أرسنال نحو 4 % من قيمته المالية مقارنة بالعام الماضي ووصلت قيمته هذا العام إلى نحو 1.72 مليار يورو، حسب مجلة فوربس. لكن النادي ما زال ضمن الأغنى واحتل المركز السادس في القائمة، وفاز أخيراً بلقب كأس الاتحاد الأنكليزي لكرة القدم على تشيلسي بهدفين لهدف.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
مانشستر سيتي
تأسس النادي سنة 1880، لكن النادي التقليدي تغير كثيرا في بعد أن أشتراه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. وحصل الفريق على المركز الثالث في الدوري الانكليزي هذا الموسم. قيمة النادي حاليا 1.85 مليار يورو.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
بايرن ميونيخ
الفريق البافاري هو الفريق الألماني الوحيد ضمن قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم. إذ تبلغ قيمة النادي نحو 2.41 مليار يورو. ويستثمر في الصيف الحالي بعضا من ملايينه الكثيرة في شراء لاعبين جدد.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
ريال مدريد
احتل الفريق الملكي المركز الثالث فقط في القائمة بقيمة وصلت إلى 3.18 مليار يورو. رغم الانجازات الكبيرة للفريق هذا الموسم وفوزه بالدوري الإسباني وبطولة أبطال أوروبا. ويعود سبب تراجع قيمة النادي إلى معدل أعمار اللاعبين المرتفعة نوعا ما، إذ يصل المعدل إلى 27.3 سنة.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
برشلونة
بقيمة تصل إلى 3.24 مليار يورو يحتل الفريق الكاتلوني المركز الثاني ضمن القائمة. ففريق يملك لاعبين مثل ميسي ونيمار لا بد أن يكون من فرق الكبار والأغلى في العالم. ورغم تراجع انجازات النادي لهذا العام إلا أنه تفوق على النادي الملكي ماليا واحتل المركز الثاني.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
مانشستر يونايتد
حقق نادي "الشياطين الحمر" تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو بطولة الدوري الأوروبي. ورغم عدم مشاركته في دوري الأبطال الموسم الماضي، لكن قيمته وصلت إلى 3.28 مليار يورو، متربعاً على قمة أغلى أندية العالم وأغناها. الكاتب: يوشوا فيبر/ زمن البدري