مغازلة الغريم قد تنغص على غريزمان فرحة الدخول الى الكامب نو

بعد شد وجذب استمر على مدى موسم كامل نضجت طبخة انتقال أنطوان غريزمان، مهاجم فرنسا ونادي أتليتيكو مدريد، إلى برشلونة. ومثلما كان قد أعلن بداية الموسم الجاري بقاءه في صفوف أتليتيكو مدريد بعقد حتى 2023، رافضاً عرض برشلونة، خرج أمس الثلاثاء في فيديو جديد نشره على حساب النادي المدريدي على تويتر معلناً مغادرته الفريق في نهاية الموسم.

لم يكشف غريزمان (28 عاماً) عن الفريق الذي سيلعب له الموسم المقبل، لكن وسائل إعلام إسبانية تحدثت على نطاق واسع عن انضمامه إلى برشلونة في ظل سعي البلوغرانا المحموم لضم بديل مميز للقناص الأوروغوياني لويس سواريز.

مما لا شك فيه فإن غريزمان هدّاف من طينة سواريز بحق، لكن أن انتقال المهاجم الفرنسي (28 عاماً) إلى برشلونة يأتي أيضاً كـ"بادرة حسن نية" من إدارة النادي إلى جماهير الفريق الغاضبة بعد الفشل الجديد في نيل اللقب الأوروبي المنشود والخروج المذل أمام ليفربول.

لكن من يبحث قليلاً في ماضٍ قريب لعلاقة اللاعب الفرنسي ببرشلونة سيجد بعض التصريحات القديمة التي يمكنها أن تنغص عليه ترحيب جمهور الكامب نو .

فقد كشفت صحيفة "آس" الإسبانية عن تصريح قديم للاعب في حوار مع إحدى الإذاعات الإسبانية، تم توجيه سؤال له عن النادي الذي يرغب في الانضمام له في حال تلقيه عرضين من ريال مدريد وبرشلونة، فأجاب غريزمان وقتها بتفضيله الانتقال للنادي الملكي. وقالت الصحيفة الإسبانية إن هذا التصريح قد يجر على الفرنسي غضب جماهير الكامب نو، التي تفضل لاعباً "يحلم" بارتداء قميص البلوغرانا ولا يفضل عليه الغريم ريال مدريد.

وإذا كان هذا التصريح قد خفي على جماهير البلوغرانا، فهم لا ينسون رفضه لعرض برشلونة مطلع هذا الموسم حين كانت كل الدلائل تشير إلى انتقاله. حتى أن رفضه الصادم دفع برشلونة للتعجل في عقد صفقة بديلة، ارتدى على إثرها البرازيلي فيليب كوتينيو قميص برشلونة. لكنه فشل في تحقيق المرجو منه.

وخلق هذا الرفض فجوة بين اللاعب الفرنسي وجماهير البلوغرانا التي رأت في أغلبية كبيرة حينئذٍ رفضها لانتقاله مستقبلاً إلى برشلونة، كما كشفت العديد من استطلاعات الرأي في صحف إسبانيا.

يُذكر أن غريزمان كان قد انضم إلى أتليتيكو من ريال سوسيداد في 2014 مقابل 30 مليون يورو طبقاً لتقارير إعلامية. وتصدر قائمة هدافي الفريق في كل موسم من المواسم الخمسة التي قضاها في أتليتيكو. وساعد أتليتيكو على الفوز بالدوري الأوروبي في 2018 بعدما هز الشباك مرتين في الانتصار 3- صفر على أولمبيك مرسيليا في النهائي، قبل أن يساعد الفريق الإسباني على الفوز بكأس السوبر الأوروبية. وفاز غريزمان أيضا بكأس السوبر الإسبانية في 2014. ولعب في نهائي دوري الأبطال 2016 الذي خسره أتليتيكو بركلات الترجيح أمام ريال مدريد، واُختير كثالث أفضل لاعب في العالم في ذلك العام.

لكن يبدو أن الترحيب غريزمان سيتغلب على كبرياء جماهير البلوغرانا، فقناص من طينته سيكون ترياقاً لجراح برشلونة الأوروبية المتكررة.

ع.غ