مع مدربه الجديد.. غنابري يقود بايرن لفوز صعب على فولفسبورغ

قاد سيرج غنابري فريقه بايرن ميونخ لتحقيق فوز صعب في مستهل مشواره بالدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) بنتيجة ثلاثة أهداف لهدفين على مضيفه فولفسبورغ اليوم الأحد (25 أغسطس/ آب 2024) ضمن منافسات الجولة الأولى.

وتقدم بايرن ميونيخ في الدقيقة 19 عن طريق جمال موسيالا، قبل أن يدرك لوفرو ماير التعادل لفريق فولفسبورغ من ضربة جزاء في الدقيقة 47. وفي الدقيقة 55 عاد ماير يسجل الهدف الثاني، لكن زميله ياكوب كامينسكي سجل هدف التعادل لبايرن بالخطأ في مرمى فريقه بعد عشر دقائق.

ونجح سيرجي غنابري في تسجيل هدف الفوز لبايرن ميونيخ في الدقيقة 81، ليمنح المدرب البلجيكي فينسنت كومباني أول ثلاث نقاط في مشواره التدريبي مع الفريق البافاري، بعد توليه المهمة خلفاً لتوماس توخيل.

ومع بداية المباراة اندفع بايرن ميونيخ مهاجماً في محاولة لتسجيل هدف مبكر في شباك منافسه، والذي بادله الضغط منذ الدقائق الأولى للمباراة. وبقيادة الإنجليزي هاري كين، هاجم بايرن ميونخ مرمى كامل غرابارا، حارس فولفسبورغ، لكن الأخير تصدى للعديد من المحاولات الخطيرة.

تهديد مرمى نوير

وفي الدقيقة 19 نجح بايرن ميونيخ في تسجيل هدف التقدم عن طريق جمال موسيالا، حيث توغل الظهير الأيمن ساشا بوي ولعب كرة عرضية وصلت لموسيالا الذي لم يجد أدنى صعوبة في وضعها في الشباك. وبعد الهدف هدأ الضغط نسبيا من جانب بايرن ميونيخ، الأمر الذي منح فولفسبورج فرصة الهجوم وتهديد مرمى مانويل نوير، الذي تألق بدوره في إبعاد الفرص الخطيرة عن مرماه. ولم تشهد باقي دقائق الشوط الأول أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بتقدم بايرن ميونيخ بهدف نظيف.

مع بداية المباراة اندفع بايرن ميونيخ مهاجماً في محاولة لتسجيل هدف مبكر في شباك منافسه صورة من: Swen Pförtner/dpa/picture alliance

ومع بداية الشوط الثاني، نجح فولفسبورغ في الحصول على ضربة جزاء في الدقيقة 47 بعد عرقلة تعرض لها تياغو توماس من ساشا بوي داخل منطقة الجزاء. وتكفل لوفرو ماير بتنفيذ ضربة الجزاء ووضع الكرة على يمين الحارس مانويل نوير الذي ذهب إلى الجهة اليسرى.

وسدد سيرج غنابري كرة داخل منطقة الجزاء، لكن الحارس غرابارا أمسك بها بنجاح ليحولها إلى هجمة مرتدة لفريقه، وصلت إلى لوفرو ماير على حدود منطقة الجزاء، ليسدد كرة اصطدمت بالقائم الأيمن لمرمى نوير، قبل أن تخرج بعيداً في فرصة خطيرة لفولفسبورغ في الدقيقة 49.

خطأ دفاعات بايرن

وتصدت العارضة لفرصة خطيرة من موسيالا في الدقيقة 57، حيث سدد الكرة من الجهة اليمنى لمرمى فولفسبورغ، لتضيع فرصة التعادل السريع للفريق البافاري.

وأجرى فينسنت كومباني، مدرب بايرن، تغييرا بدخول المخضرم توماس مولر بدلاً من ساشا بوي في الدقيقة 64، وذلك بعد فرصة خطيرة للفريق البافاري عن طريق غنابري.

غنابري أهدى الفوز لبايرن بهدفه في الدقيقة 81 صورة من: TOBIAS SCHWARZ/AFP

ولم يكد مولر يدخل أرضية الملعب، حتى كان حاضراً في هدف التعادل الذي سجله ياكوب كامينسكي لاعب فولفسبورغ بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 65. وجاء الهدف بعد ضربة ركنية تم تنفيذها داخل منطقة الجزاء، ليحاول هاري كين تمريرها بالرأس إلى مولر، لكنها اصطدمت بكامينسكي وتجاوزت خط المرمى، ثم أكملها مولر في الشباك.

وفي الدقيقة 81 سجل بايرن ميونيخ هدفه الثالث عن طريق غنابري، حيث تسلم كين الكرة من زميله مولر خارج منطقة الجزاء، ليمررها على الجهة اليمنى لغنابري، الذي سدد كرة أرضية اصطدمت بالقائم الأيمن لمرمى فولفسبورغ ثم هزت الشباك.

وتصدى مانويل نوير لكرة قوية سددها تياغو توماس في الدقيقة 87، مبعداً بذلك فرصة خطيرة من الفريق المضيف. ولم تشهد باقي دقائق الشوط الثاني أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بفوز بايرن ميونيخ على فولفسبورغ.

ع.غ/ أ.ح (د ب أ، رويترز)