مع قلة الحركة والافراط بالسكر.. هذا ما سيحدث لجسمك في أيام

أظهرت دراسة حديثة أجراها باحثون من كلية الطب بجامعة ميسوري الأمريكية، أن قلة الحركة وارتفاع استهلاك السكر يمكن أن يعطلان الإستجابة للأنسولين في الأوعية الدموية، ولكن فقط لدى الرجال. وتم نشر نتائج هذه الدراسة في المجلة العلمية المتخصصة "طب الغدد الصماء"، ونقل نتائجها أيضاً الموقع الطبي الألماني "heilpraxis."
يرتبط عدم ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي غير صحي بزيادة مخاطر الإصابة بالسمنة وأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري. وأوضح الباحثون أن الأشكال المختلفة من مقاومة الأنسولين يمكن أن تلعب دوراً في الإصابة بمرض السكري، وما يسمى بمقاومة الأنسولين الوعائي الذي يساهم بدوره في الإصابة بأمراض الأوعية الدموية.
تأثيرات بعيدة المدى!
أجريت هذه الدراسة على 36 رجلاً وامرأة في سن 18 عاماً، يتمتع جميعهم بصحة جيدة. قام فريق الباحثين بتقليل النشاط البدني للمشاركين لمدة عشرة أيام وذلك من خلال تقليل الخطوات من 10 آلاف خطوة إلى خمسة آلاف خطوة في اليوم الواحد وكذلك زيادة استهلاك المشروبات السكرية عن طريق استهلاك ست علب من "الليموناضة" في اليوم.
وقالت الطبيبة المشاركة في هذه الدراسة، كاميلا مانريك أسيفيدو، من كلية الطب بجامعة ميسوري: "أردنا أن نرى كيفية استجابة الرجال والنساء لانخفاض النشاط البدني وزيادة تناول السكر في نظامهم الغذائي خلال فترة زمنية قصيرة".
تأثير سلبي على الرجال!
من خلال دراسات سابقة تبين أن مقاومة الأنسولين وأمراض القلب و الأوعية الدموية أقل لدى النساء في فترة ما قبل انقطاع الطمث مقارنة بالرجال، وفق ما ذكرته، مانريك أسيفيدو. ولكن الدراسة الحديثة تُظهر أن الرجال فقط هم من يعانون من انخفاض تدفق الدم المحفز بالأنسولين في الساقين وانخفاض في بروتين "الأتروبين"، الذي ينظم حساسية الأنسولين وهو مؤشر حيوي مهم لأمراض القلب والأوعية الدموية، بسبب قلة ممارسة الرياضة وارتفاع تناول السكر.
وتؤكد الطبيبة المشاركة في الدراسة: "على حد علمنا، هذا هو الدليل الأول لدى البشر على أن مقاومة الأنسولين في الأوعية الدموية يمكن أن تكون ناجمة عن التغييرات السلبية في نمط الحياة على المدى القصير".
تعد هذه الدراسة أول توثيق للاختلافات بين الجنسين في تطور مقاومة الأنسولين في الأوعية الدموية المرتبطة بالتغيرات في مستويات "الأتروبين". وقالت مانريك أسيفيدو: "تسلط هذه النتائج الضوء على الاختلاف بين الجنسين في تطوير مقاومة الأنسولين في الأوعية الدموية الناجم عن أسلوب حياة مرتفع السكر وقليل الحركة".
إ.م/ ع.أ.ج
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هذه الأطعمة تحفز جسمك على حرق الدهون الزائدة
الكينوا
"غذاء خارق"، أقرب وصف لهذه الحبوب المنتمية للفصيلة القطيفية، وذلك بفضل احتوائها على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة وغناها بالمعادن. وتحفز هذه الحبوب المعروفة لدى شعوب "الإنكا" عملية الأيض وتضمن توازناً هرمونياً سليماً. ولا يخفى أن الهرمونات تتمتع بتأثير كبير على عملية حرق الدهون.
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هذه الأطعمة تحفز جسمك على حرق الدهون الزائدة
الزبادي اليوناني
على الرغم من أن الزبادي اليوناني يحتوي على ما مقداره 10 بالمائة من الدهون، إلا أنه من الدهون النباتية الجيدة. كما يعد من المصادر الغنية جداً بالبروتين، ما يمنحه ميزة تزويد الجسم بالطاقة بشكل أكثر استدامه من الكربوهيدرات. وبهذا فإنه يعمل بشكل غير مباشر على تنظيم مستويات الأنسولين.
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هذه الأطعمة تحفز جسمك على حرق الدهون الزائدة
اللوز
"تناول اللوز يزيد الوزن"، من الأحكام المسبقة الخاطئة التي عفا عليها الزمن منذ فترة طويلة. فاللوز يمكن أن يساعد جسمك على حرق الدهون، إذ يحتوي على دهون وبروتينات صحية وبالتالي لها تأثير إيجابي على مستوى الأنسولين وشعورنا بالشبع. بالإضافة إلى ذلك يمد اللوز الجسم بالمغنيسيوم، وهو أمر جيد لتجديد العضلات وبالتالي لحرق الدهون.
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هذه الأطعمة تحفز جسمك على حرق الدهون الزائدة
القرفة
التوابل الشرقية مثل القرفة والهيل والكزبرة تعزز عملية الاستقلاب بشكل كبير. تحتوي القرفة على الكثير من الألياف والمواد الغذائية النباتية التي تساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم. وتحتوي هذه التوابل الشهية على عدد كبير من مضادات الأكسدة وتساعد في تجديد العضلات.
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هذه الأطعمة تحفز جسمك على حرق الدهون الزائدة
جريب فروت
تكاد هذه الثمار ذات الطعم الحلو المشوب بالمرارة لا تحتوي على أية دهون وسعرات حرارية، لكنها تمنح شعوراً بالشبع بفضل عنصر النارينجين الموجود فيها مما يساهم في تحفيز عملية الهضم. نتيجة لذلك نشعر بالشبع. بالإضافة إلى ذلك، فإن ثمار الجريب فروت لها تأثير إيجابي على مستويات الأنسولين والكوليسترول في الجسم ولها تأثير على تنقية الدم.
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هذه الأطعمة تحفز جسمك على حرق الدهون الزائدة
الشاي الأخضر
هناك عدة أسباب تحتم علينا شرب الشاي الأخضر بانتظام، ومنها المواد المرّة المسماة بـ "الكاتيكين"، التي تعزز حرق الدهون. كما يحفز الكافيين الموجود في الشاي الأخضر عملية الهضم ويتمتع بتأثير تطهيري على الجهاز الهضمي. بالإضافة إلى ذلك، فإن المواد الحرارية الموجودة فيه تعزز من عملية تحويل الطاقة الغذائية إلى حرارة الجسم، ما ينعكس إيجابياً على عملية الأيض وحرق المزيد من السعرات الحرارية.
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هذه الأطعمة تحفز جسمك على حرق الدهون الزائدة
الأفوكادو
كانت ثمرة الأفوكادو تُسمى في الماضي بـ "قنبلة السعرات الحرارية"، لكنها باتت في الوقت الراهن ملكة الأطعمة الصحيّة عن جدارة. لأن هذه الثمار تحتوي، مثل المكسرات واللبن الزبادي، على الأحماض الدهنية الصحية غير المشبعة وعلى الفيتامينات والمعادن والعناصر النزرة ومضادات الأكسدة. وبالتالي تساعد الجسم على تنظيم توازنه الهرموني، وخاصة مستويات الأنسولين.
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هذه الأطعمة تحفز جسمك على حرق الدهون الزائدة
خل التفاح
لا يمكن تناوله بمفرده لطعمه الحامض، لكن جرعة صغيرة منه على الشاي مع العسل لها تأثير كبير للغاية. وكذلك استخدامه في تحضير صلصة السلطة لما فيه من فوائد لتعزيز عملية الهضم. كما أنه يتمتع بتأثير إيجابي على مستوى الأنسولين في الدم ويقلل من الشعور بالجوع سريعاً.
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هذه الأطعمة تحفز جسمك على حرق الدهون الزائدة
الزنجبيل
مادة الراتينج الزيتي "الأولوريسين" الموجود في الزنجبيل من المواد الحاملة للزيوت الأساسية والمنشطة. والسر هنا هو تنظيم درجة حرارة الجسم، إذ ترفع من درجة حرارته وبالتالي تزيد من عملية حرق الدهون. كما أن الزنجبيل يساهم في تعزيز عملية الهضم ويترك شعوراً بالشبع بشكل أسرع ويعزز من عملية الاستقلاب.
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هذه الأطعمة تحفز جسمك على حرق الدهون الزائدة
الفلفل الحار
كما هو الحال في مفعول الشاي الأخضر والزنجبيل، فإن الطعم اللاذع العائد إلى المواد الحرارية تزيد من عملية استهلاك السعرات الحرارية. مركب "كابسيسين" الموجود في الفلفل الحار له التأثير ذاته ويساهم بالتالي في تقليل الوزن، كما أنه يعزز عملية الهضم. لكن ينبغي الحذر هنا من الإفراط في تناوله. فرغم أن كميات معتدلة منه تعود بالنفع على عمل المعدة والأمعاء، إلا أن الإفراط فيه يؤثر سلباً على المعدة.
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هذه الأطعمة تحفز جسمك على حرق الدهون الزائدة
الشوكولاته الداكنة
الشوكولاته الداكنة بمحتوى كاكاو يصل لأكثر من 75 بالمئة تساعد هي الأخرى على حرق الدهون. إذ تحتوي على نسبة عالية من الألياف ونسبة سكر منخفضة نسبياً. كما أنها تحتوي على مضادات الأكسدة. ومع ذلك يجب ألا تأكل قطعة كبيرة منها مرة واحدة، وإنما قطعة صغيرة أو قطعتين بعد الأكل. ع.غ