 مع سيطرة طالبان.. ماذا ستحمل 2022 لأفغانستان؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 02.01.2022

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سياسة واقتصاد

مع سيطرة طالبان.. ماذا ستحمل 2022 لأفغانستان؟

رغم تردي اقتصاد أفغانستان وتزايد معدلات الفقر، لايزال المجتمع الدولي منقسما حيال تقديم المساعدات خشية أن يؤدي ذلك إلى تقوية حركة طالبان. وتثار تساؤلات عمَّ سيحمله عام 2022 لهذا البلد الفقير الذي مزقته الحروب.

تزايد معدل الفقر في أفغانستان منذ سيطرة طالبان فيما يهدد الجفاف حياة الملايين في هذا البلد الفقير

تزايد معدل الفقر في أفغانستان منذ سيطرة طالبان فيما يهدد الجفاف حياة الملايين في هذا البلد الفقير

سيظل الخامس عشر من أغسطس / آب 2021 محفورا في أذهان الأفغان، إذ طوت أفغانستان صفحة الحكومة برئاسة الرئيس أشرف غني، بعد أن أطاحت بها حركة طالبان التي سيطرت على زمام الأمور في هذا البلد الفقير الذي مزقته الحروب.

وسبق إحكامَ طالبان قبضتها على أفغانستان مرة أخرى إنسحابُ القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي (الناتو) وسط آمال بقدرة الجيش الأفغاني في صد أي هجوم لطالبان بعدما أنفقت الدول الغربية مليارات الدولارات على تدريب عناصر الجيش الأفغاني.

بيد أن سقوط كابول في أيدي طالبان جاء دون أدنى مقاومة تُذكر من الجيش الأفغاني، لترفع الحركة علمها فوق القصر الرئاسي في العاصمة ويحتفل أنصارها بسقوط "الإمبراطورية"، فيما تعهد قادة الحركة ببدء حقبة من الاستقلال والاستقرار.

لآجئون أفغان في باكستان يواجهون أزمة غذائية حادة

لآجئون أفغان في باكستان يواجهون أزمة غذائية حادة

لكن بعد أربعة شهور، سعت طالبان بشكل متكرر إلى طلب المساعدة من الولايات المتحدة مع انهيار اقتصاد أفغانستان وأصبح  خطر المجاعة  يهدد الملايين من الأفغان.

مختارات

وفي ذلك، حذرت منظمة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة في نوفمبر / تشرين الثاني من أن ارتفاع معدلات الفقر مع توقف إيصال المساعدات سيؤدي إلى "أزمة كبيرة" في أفغانستان.

وفي مقابلة مع DW، قالت رئيسة الاتصالات في اليونيسف في أفغانستان، سامانثا مور، إن ما يقرب من نصف سكان أفغانستان أي قرابة 23 مليون شخص باتوا في "حاجة إلى المساعدة، لذا فإن هذا العدد الكبير يعد استثنائيا ما يؤكد أن هناك أزمة سريعة التطور والتغير للجميع".

وباعتبارها أحد داعمي طالبان، نظمت باكستان مؤخرا اجتماعا لدول منظمة التعاون الإسلامي، كان مخصصا للأزمة الإنسانية في أفغانستان فيما يعد أكبر مؤتمر بشأن أفغانستان منذ سيطرة الحركة على زمام الأمور في أغسطس / آب.

ورغم إشادة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بجهود باكستان في دعم أفغانستان، إلا أنه لم يفصح عن خطط بلاده لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الأفغاني.

زيادة معاناة الأفغان

وفي ضوء كل هذه الجهود والمناشدات، يبقى الوضع على الأرض في أفغانستان قاتما، إذ تدهورت الأوضاع الاقتصادية التي لم تكن في أحسن حال قبل سيطرة طالبان.

لكن مع إحكام طالبان قبضتها على أفغانستان، تفاقمت الأزمة أكثر ما دفع بعض الآباء إلى الإقدام على بيع أطفالهم كما كان الحال مع محمد إبراهيم الذي يعيش في كابول، إذ لم يجد أي خيار سوى بيع طفلته الجميلة التي لم تتجاوز عامها السابع لسداد الديون.

وفي مقابلة مع DW، قال "جاء شخص وقال لي إما أن أسدد له الدين أو أنه سيحرق منزلي ويحوله إلى رماد"، مضيفا أن هذا الرجل عرض عليه "التخلي عن ابنته" مقابل سداد ديونه. وقال إن هذا الرجل "كان غنيا. لم يكن لدي أي خيار سوى قبول العرض بالتخلي عن طفلتي مقابل سداد الدين البالغ 65 ألف أفغاني (عملة أفغانستان)" أي ما يعادل 620 دولار أو 700 يورو.

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أفغانستان: خطر المجاعة "يهدد الملايين" مع اقتراب الشتاء

ولم تكن مأساة إبراهيم في بيع فلذة كبدة سوى لمحة عن الأزمة الإنسانية  في أفغانستان خاصة مع تهاوي قيمة العملة المحلية.

وفي ذلك، قال شيرجان أحمدزاي – الخبير في الشأن الأفغاني والمقيم في الولايات المتحدة – إن عام 2021 كان عاما سيئا بالنسبة للاقتصاد الأفغاني الذي اعتمد بشدة ولسنوات طويلة على المساعدات الخارجية وتواجد القوات الأجنبية في البلاد.

وفي مقابلة مع DW ، أضاف "العملة الأفغانية فقدت قيمتها فيما جلب تغيير النظام الحاكم في البلاد المزيد من البؤس إلى أفغانستان".

وفي ظل هذا الوضع البائس، خرجت تحذيرات من خطورة خروج الأزمة في أفغانستان عن نطاق السيطرة إذ شددت مريم السادات – وهي عضوة سابقة في البرلمان الأفغاني – على أنه في حال استمرار الوضع الحالي، "سوف تزيد معاناة عامة الناس أكثر وأكثر".

وأضافت "سوف ينكمش الاقتصاد أكثر وسيرتفع معدل الفقر ما لم يقدم المجتمع الدولي على مساعدة الشعب الأفغاني".

تآكل حقوق الإنسان

ويبدو أن المجتمع الدولي لا يزال عاجزا عن حل إشكالية تتمثل في تقديم المساعدات إلى أفغانستان لكن دون أن يؤدي ذلك إلى إضفاء شرعية على نظام طالبان.

وقد شهد مطلع الشهر الجاري انفراجة إذ أعلن البنك الدولي أن الجهات الدولية المانحة وافقت على تحويل مبلغ 280 مليون دولار (247 مليار يورو) من صندوق ائتماني خاص بأفغانستان مجمدة أمواله إلى برنامج الغذاء العالمي ومنظمة اليونيسيف لتمويل جهود الأمم المتحدة في مجالات الغذاء والصحة في أفغانستان.

وكانت طالبان قد حثت المجتمع الدولي على الاعتراف بحكمها  والإفراج عن أصول أفغانستان  المجمدة في المصارف الأجنبية.

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سديد تناضل من أجل حقوق المرأة الأفغانية

بيد أن الدول الغربية تريد من طالبان تحسين أوضاع حقوق الإنسان في أفغانستان والتعهد بحماية حقوق النساء والفتيات خاصة في ظل أوضاع مأساوية للمرأة الأفغانية وسط قرارات طالبان المناهضة لحقوق المرأة وكان أحدثها حظر ركوب غير المحجبات سيارات الأجرة.

وفي هذا الصدد، قالت شابنام صالحي- المفوضة السابقة في لجنة حقوق الإنسان المستقلة في أفغانستان -  إن النصف الأخير من عام 2021  "كان مروعا بالنسبة للأفغان فيما يتعلق بحقوق الإنسان".

وفي مقابلة مع DW ، أضافت "لقد فقد الأفغان، خاصة النساء، الكثير من الحقوق الأساسية. وخلال العام المقبل، سوف يزداد الوضع سوءا إذا استمرت الأوضاع على ما عليه الآن".

المساعدات أولا

ورغم الضغوط الدولية، يبدو أن طالبان غير مستعدة لتغيير نمط إدارة شؤون البلاد، ما يثير تساؤلات حول إلى أي مدى سوف يستمر المجتمع الدولي في تجاهل معاناة الشعب الأفغاني؟

حركة طالبان تحكم سيطرتها داخل أفغانستان

حركة طالبان تحكم سيطرتها داخل أفغانستان

وفي سياق متصل، ذكر بعض الخبراء الأفغان أن معاناة الشعب الأفغاني ليست وليدة اللحظة، لكنها تفاقمت عقب سيطرة طالبان.

وفي ذلك، قال ذكرو الله زكي – الذي يحاضر في جامعة كابول -  إن أفغانستان "كانت تعاني حتى قبل وصول طالبان إلى السلطة في أغسطس/ آب. وسوف تستمر هذه المعاناة لعدة سنوات".

بيد أن الخبراء يسلطون الضوء على مسؤولية الدول الغربية تجاه دعم الشعب الأفغاني مع المضي قدما في الضغط على طالبان. ففي مقابلة مع DW، أكدت النائبة البرلمانية الأفغانية السابقة شكرية باركزاي أن الدول التي تربطها علاقاتها جيدة مع طالبان ليست راضية وسعيدة بالوضع الحالي في أفغانستان.

لكنها شددت في الوقت نفسه على أنه يتعين على "المجتمع الدولي التعامل مع الأزمة الإنسانية في أفغانستان أولا، خاصة وأن الشعب الأفغاني بدأ في فقدان الثقة في المجتمع الدولي".

شامل شمس ومسعود سيف الله / م ع

  • Afghan men are seen in a restaurant in Herat, Afghanistan September 10, 2021

    رأسا على عقب.. الحياة في ظل حكم حركة طالبان

    عالم ذكوري محض.. لا للنساء

    تظهر الصور والمقاطع المصورة نشاطا صاخبا في الشوارع الأفغانية كما هو الحال في هذا المطعم بمدينة هرات غرب البلاد حيث تم الترحيب بعودة رواد المطعم من جديد. بيد أن اللافت أن الأمر اختلف كثيرا عن ما كان عليه قبل سيطرة طالبان إذ اقتصر الزبائن فقط على الرجال الذين اضطروا إلى ارتداء الأزياء التقليدية مثل "الكورتا" وهي سترة طويلة بطول الركبة. وغابت النساء عن المشهد داخل المطعم بل وفي أرجاء المدن الأفغانية.

  • Students attend a class bifurcated by a curtain separating males and females at a private university in Kabul on September 7, 2021

    رأسا على عقب.. الحياة في ظل حكم حركة طالبان

    فصل الذكور عن الإناث

    بهذه الستارة، تم فصل الطلاب الذكور عن الطالبات الإناث داخل هذه الجامعة الخاصة في العاصمة كابول. وعقب سيطرة طالبان على البلاد، أصبح الفصل بين الجنسين إلزاميا في هذه الجامعة ويتوقع أن يمتد الأمر إلى مواقع أخرى. وفي ذلك، قال وزير التعليم العالي في حكومة طالبان عبد الباقي حقاني إن "التعليم المختلط يتعارض مع مبادئ الإسلام والقيم والعادات والتقاليد الأفغانية".

  • Afghan women walk at a mosque in Herat, Afghanistan September 10, 2021

    رأسا على عقب.. الحياة في ظل حكم حركة طالبان

    الأفغانيات وفقدان الحرية

    أفغانيات في طريقهن إلى أحد مساجد هرات. وبالنظر إلى الملابس، يبدو أن حرية المرأة الأفغانية التي كسبتها بشق الأنفس خلال العشرين عاما الماضية باتت الآن في مهب الريح. فقد حظرت طالبان ممارسة الأفغانيات للرياضة وهو ما أشار إليه أحمد الله واسيك - نائب رئيس اللجنة الثقافية لحكومة طالبان- بقوله إن "لن يسمح للنساء في أفغانستان بلعب الكريكيت والألعاب الرياضية الأخرى التي يمكن أن تظهر فيها أجسادهن".

  • Taliban inspect vehicles at the checkpoints as they take strong security measures in the Afghan capital in Kabul, on September 09, 2021

    رأسا على عقب.. الحياة في ظل حكم حركة طالبان

    نقاط تفتيش في عموم البلاد

    انتشرت نقاط التفتيش الأمنية في عموم البلاد حيث يتمركز مقاتلو طالبان وباتت القاسم المشترك في شوارع أفغانستان. ورغم محاولات عناصر طالبان المدججين بالسلاح في ترهيب الأفغان، إلا أن السكان يسعون إلى التأقلم مع التغيرات الكبيرة التي طرأت على البلاد وأبرزها أن الملابس الغربية باتت نادرة جدا وأصبحت مشاهد الجنود المدججين بالسلاح الأكثر شيوعا.

  • Male day laborers sit at the roadside in Kabul, awaiting a job offer

    رأسا على عقب.. الحياة في ظل حكم حركة طالبان

    في انتظار العمل

    ينتظر العمال في أفغانستان كثيرا على قارعة الطرق للحصول على عمل وكسب قوت يومهم. وقبل سيطرة طالبان، كانت أفغانستان تعاني من وضع اقتصادي مترد. وبعد سيطرة الحركة بات الاقتصاد الأفغاني على شفا الانهيار مع ارتفاع معدلات البطالة بشكل حاد. ويبلغ معدل الفقر في الوقت الحالي 72 بالمائة فيما يتوقع أن يصل إلى 98 بالمائة.

  • Afghan protest for women's and civil rights in front of the presidential palace in Kabul, Afghanistan, on September 3, 2021

    رأسا على عقب.. الحياة في ظل حكم حركة طالبان

    استمرار نضال الأفغانيات رغم قمع طالبان

    ورغم تعرض أفغانيات للقمع على يد طالبان، إلا أن العديد منهن يواصلن النضال للمطالبة بحقوق المرأة في التعليم والعمل والمساواة. وقد حذر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من رد عنيف متزايد من قبل طالبان لقمع الاحتجاجات السلمية، مضيفا أن عناصر طالبان استخدموا الذخيرة الحية والهراوات والسياط لقمع المتظاهرين ما أسفر عن مقتل 4 متظاهرين فيما تم الاعتداء على الكثيرين منهم.

  • Veiled women hold banners and placards while marching during a pro-Taliban rally outside the Shaheed Rabbani Education University in Kabul on September 11, 2021

    رأسا على عقب.. الحياة في ظل حكم حركة طالبان

    مؤيدو طالبان

    تقول هؤلاء الأفغانيات إنهن سعداء بعودة حكم طالبان إذ قمن بمسيرات في شوارع البلاد للتعبير عن الرضا التام بطريقة إدارة الحركة لأفغانستان. واللافت أن عناصر أمنية رسمية كانت ترافق هؤلاء الأفغانيات اللاتي اعتبرن أن من هرب من البلاد لا يمثلن المرأة الأفغانية وأكدن أن طريقة طالبان في تطبيق الشريعة الإسلامية لا تعرض حياتهن للخطر.

  • A female student in a full-body shroud speaks at a pro-Taliban rally at the Shaheed Rabbani Education University in Kabul on September 11, 2021

    رأسا على عقب.. الحياة في ظل حكم حركة طالبان

    تحيز لمسيرات مؤيدة لطالبان

    وقد تم دعوة الصحافيين لتغطية المظاهرات المؤيدة لطالبان في تناقض تام مع الاحتجاجات المناوئة للحركة إذ تم ترهيب الصحافيين الذين يقومون بتغطية هذه الاحتجاجات وتم الاعتداء على العديد منهم. كل هذه الصور تدل على أن مظاهر الحياة قد تغيرت تماما في أفغانستان خاصة للنساء. كلوديا دن سونيا أنجليكا دين/ م.ع


 

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