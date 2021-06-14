 مع رحيل ناتنياهو .. هل بدأ التغيير في إسرائيل؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 14.06.2021

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سياسة واقتصاد

مع رحيل ناتنياهو .. هل بدأ التغيير في إسرائيل؟

موافقة البرلمان الإسرائيلي بأغلبية ضئيلة على حكومة نفتالي بينيت، وضعت نهاية لحقبة بنيامين ناتنياهو امتدت 12 عاما، فهل بدأ قطار التغيير في إسرائيل بحكومة جديدة ورئيس وزراء جديد؟ وكيف سيصمد هذا الائتلاف الحكومي رغم هشاشته؟

نفتالي بينيت وناتنياهو

أصبح بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد خلفا لناتنياهو الذي بقي في السلطة لقرابة 12 عاما، لتطوي إسرائيل بذلك صفحة أطول رئيس وزراء بقاء في منصبه في تاريخها.

وافق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) على الائتلاف الحكومي الجديد بـأغلبية ضئيلة إذ صوت 60 نائبا لصالح حكومة نفتالي بينيت مع معارضة 59 نائبا وامتناع نائب عن التصويت.

وبهذه الموافقة، تضع إسرائيل نهاية لسنوات من الصراعات السياسي ، شهدت إجراء أربعة انتخابات بنتائج غير حاسمة، وتتشكل حكومة جديدة قائمة على ائتلاف هش مؤلف من ثمانية أحزاب متباينة التوجهات من اليمين إلى اليسار.

وعلى إثر هذا، أصبح بينيت (49 عاما)، زعيم حزب "يمينا" الصغير اليميني المتطرف، رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد خلفا لناتنياهو الذي بقي في السلطة لقرابة 12 عاما، لتطوي إسرائيل بذلك صفحة أطول رئيس وزراء بقاء في منصبه في تاريخها.

مختارات

تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بإسقاط الائتلاف الجديد بـ"سرعة كبيرة". ورغم أنّ حليفه السابق اليميني المتشدد نفتالي بينيت سيتولى رئاستها في المرحلة الأولى، لم يتورع نتنياهو باتهام الحكومة المقبلة بأنها "يسارية خطيرة".

هنأ كل من الرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينيت على تشكيل الحكومة، وأكدا أنهما يتطلعان إلى "تعاون وثيق" معه، مشيرين إلى متانة علاقات بلديهما مع إسرائيل.

تمكن خصوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من الإطاحة به، ولو مؤقتا، لكن المفارقة أن الخصوم تكونوا من الأقلية العربية واليمين المتطرف في إسرائيل. ومن بين هؤلاء منصور عباس الذي ينتمي إلى الحركة الإسلامية الجنوبية.

ويتشكل الائتلاف الجديد من حلفاء سابقين لناتنياهو من أحزاب تمثل اليمين المتشدد إلى جانب أخرى من الوسط وحزب يساري وللمرة الأولى حزب عربي صغير يمثل شريحة من العرب في إسرائيل . وبالنظر في مكونات الائتلاف الجديدة الثمانية فإن أي خلاف داخل صفوف تشكيلته يشكل خطرا على استقرار الحكومة.

وفي هذا السياق، قال جدعون رهط من المعهد الإسرائيلي للديمقراطية إن "أعضاء الائتلاف مختلفون بشدة في قضايا تتعلق بالسياسات الخارجية والأمن والاقتصاد والدين والدولة". وأضاف "ما يمكن أن يجمعهم معا يمثل 90 بالمائة من الأشياء التي تقوم بها الحكومات من دون اختلافات إيديولوجية. هذه سياستنا اليومية".

ائتلاف هش

وكانت الجمعة الماضية قد شهدت توقيع اتفاق الائتلاف الحكومي من قبل الأحزاب الثمانية بينهم حزب "يش عتيد" أو "هناك مستقبل" الوسطي إذ تم تكليف زعيمه يائير لبيد بتشكيل الائتلاف. وقال لبيد في بيان إن "الجمهور الإسرائيلي يستحق حكومة فاعلة ومسؤولة تضع مصلحة الدولة على رأس أجندتها... وهذا هو السبب وراء تشكيل حكومة الوحدة".

ومن أجل ضمان دعم حزب "يمينا"، قرر لبيد مشاركة رئاسة الوزراء مع بينيت الذي يدعم حزبه التوسع الاستيطاني ويعارض قيام الدولة الفلسطينية. وخلال السنتين الأولى من عمر الحكومة الجديدة، سيتولى لبيد حقيبة وزارة الخارجية بالإضافة إلى منصب رئيس الوزراء البديل.

يتشكل الائتلاف الجديد من حلفاء سابقين لناتنياهو من أحزاب تمثل اليمين المتشدد إلى جانب أخرى من الوسط وحزب يساري وللمرة الأولى حزب عربي صغير

منصور عباس، حزبه هو الجناح السياسي للفرع الجنوبي من الحركة الإسلامية في إسرائيل التي تأسست في العام 1971 وترجع أصولها إلى جماعة الإخوان المسلمين.

وبعد ذلك بعامين وتحديدا في أغسطس /آب عام 2023، سيسلم بينيت السلطة إلى لبيد الذي سيصبح رئيسا للوزراء لعامين آخرين. وتعتمد هذه الأمور المتعلقة بمجريات الحكومة الجديدة على فرضية أنها ستصمد لتستكمل مدتها كاملة وهو الأمر الذي يثير انقساما بين الخبراء في إسرائيل. وفي ذلك، يقول الصحافي الإسرائيلي ناحوم بارنياع إنه يتعين على بينيت ولبيد "العمل بجد لتجنب وقوع الحكومة في أي عثرات."

وأضاف بارنياع الذي يعمل في صحيفة يديعوت أحرونوت "عندما لا تمتلك الحكومة سوى 60 عضوا في الكنيست فإن اختبارها سيكون الحلقة الأضعف. فأمس فشلت الحكومة في الحصول على الصوت رقم 61 في الكنيست ولم تستطع إقناع أي نائب آخر ليصوت لصالحها. هذه الحكومة أمامها أوقات عصيبة في تمرير القرارات".

ويتفق في نفس الرأي بن كاسبيت، الصحافي الإسرائيلي في صحيفة (معاريف). وقال كاسبيت إن "الصباح يمثل فجرا ليوم جديد. أنه صباح يوم عمل شاق وعبثي لإعادة بناء الأنقاض."

وأضاف "لم يهزم ناتنياهو أو لم تنتهي حقبته على أيدي اليسار أو اليمين بل هزم بالمنطق أو على الأقل التوق إلى العقل. إن الإسرائيليين يأملون في العيش في هدوء من دون تحريض أو كراهية وبشكل رئيسي بدون أكاذيب ليس لها نهاية...هذا الإرث الذي تركه ".

اتفاق الائتلاف الحكومي ..ماذا ينص؟

تشير الخطوط العريضة للحكومة إلى أن تركيزها سينصب على القضايا الاجتماعية والاقتصادية بالإضافة إلى إقرار ميزانية الدولة وبناء مشروعات البنية التحتية مثل المستشفيات الجديدة وتشييد مطار.

ويهدف الاتفاق الموقع بين مكونات الائتلاف الحكومي إلى صياغة تشريع من شأنه أن يقصر فترة حكم رئيس الوزراء إلى فترتين أو ثماني سنوات. وهذا التشريع سيحبط أي خطط مستقبلية لناتنياهو من أجل العودة إلى الحكم مرة أخرى.

وفيما يتعلق بالقضايا الداخلية المثيرة للجدل كالتي تتعلق بالدولة والدين، فسوف تحافظ الحكومة الجديدة على الوضع الراهن حاليا. ورغم ذلك، يتوقع أن تقدم على بعض الإصلاحات على سبيل المثال تنويع الشهادات الخاصة بإنتاج أغذية "الكوشر" المتوافقة مع الشريعة اليهودية.

وأثارت بعض الاقتراحات انتقادات من زعماء أحزاب اليهود المُتدينيين أو "الحريديم" الذين كانوا حلفاء ناتنياهو لفترات طويلة وباتوا الآن في صفوف المعارضة لأول مرة منذ سنوات.

الهدنة مع حماس..اختبار للحكومة

واللافت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينيت تحدث بشكل غامض عن الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني وإيران حتى أن القضيتين لم تكونا ضمن محور الاتفاق الذي تشكلت بموجبه الحكومة الإئتلافية.

وفي خطابه أمام الكنيست، قال بينيت – الذي يعرف بتوجهاته المتشددة – إن إسرائيل "ستحافظ على مصالحها القومية في المنطقة ج" – في إشارة إلى المنطقة التي تشكل 60 بالمائة من الضفة الغربية المحتلة.

وحذر بينيت، حماس من مغبة عدم الالتزام بالهدنة حيث توعدها بـ"حائط من النار إذ اختارت طريق العنف ضد الإسرائيليين من جديد"، على حد قوله.

ويقوم وقف إطلاق النار الذي أنهى أحد عشر يوما من القتال بين إسرائيل وحماس، على أساس "الهدوء يقابله الهدوء" حيث اتفق الجانبان على عدم التصعيد، لكن هذا الأمر يعد أول اختبار للحكومة الإسرائيلية الجديدة إذ كانت ستنهار.

وفيما يتعلق بالاتفاق النووي الإيراني الذي تتفاوض طهران والقوى الكبرى في فيينا في محاولة لإنعاشه، قال بينيت إن إسرائيل لن تسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية. وأكد بينيت أمام الكنيست على أن "العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران خطأ سيعطي الشرعية مرة أخرى لواحد من أعنف وأشد الأنظمة في العالم". وأضاف "إسرائيل ليست طرفا في الاتفاق وستحافظ على حرية التصرف الكاملة".

Israel | Politik Koalitionsbildung

من أجل ضمان دعم حزب "يمينا"، قرر لبيد مشاركة رئاسة الوزراء مع بينيت الذي يدعم حزبه التوسع الاستيطاني ويعارض قيام الدولة الفلسطينية.

إسرائيل مستعدة للتغيير

وتسود في إسرائيل حالة من الترقب سواء بين العامة أو وسائل الإعلام بإن الحكومة الجديدة سوف تنهي أخيرا الاضطرابات السياسية التي عصفت بإسرائيل على مدار عامين ونصف.

وفي ذلك يقول آدي ريدمان – الذي عرف نفسه بأنه أحد أنصار الأحزاب اليسارية خلال تواجده في سوق مزدحم بتل أبيب – "بصراحة لم أكن أتخيل أن أكون سعيدا جدا بوجود رئيس وزراء في إسرائيل مثل نفتالي بينيت". وأضاف "أشعر بأن هذا يمثل التنوع الكبير في إسرائيل في الوقت الحالي".

في السوق ذاته، قالت إحدى المارة وتدعى غال نير إنها لا تنتمي إلى "معسكر بينيت"، لكنها ترى أن الوقت قد حان لرحيل ناتنياهو.وأضافت "لن أشمت، ولكني اعتقد أنه قدم الكافي. لقد قام ببعض الأشياء الرائعة. أنا لا أستخف بأي شيء  قام به. لكني فقط أعتقد أن الوقت قد حان أن يبدأ شخص آخر في تسيير الأمور وجعلها تتحرك".

أما فيما يتعلق بالناخبين اليمينيين، فتتباين أرائهم حيال الحكومة الجديدة.

وقال دورون بن أفراهام – أحد المتواجدين في السوق – "اعتقد أننا يجب أن نعطي الحكومة الفرصة. لقد صوت لصالح اليمين لذا فيساورني بعض الشكوك، لكنها فرصة رائعة بسبب أن (الحكومة) تمثل كل شخص".

أما ناتنياهو الذي يواجه محاكمة في قضايا فساد نفى تورطه فيها، فقد قرر البقاء كزعيم المعارضة لحزب الليكود الذي لا يزال أكبر فصيل في الكنيست فيما لا يزال الأمر غامضا حيال إذا كان سيتم اسقاط حصانته البرلمانية في نهاية المطاف.

وفي هذا السياق، يقول جدعون إن "إسرائيل بدون ناتنياهو لن تكون مختلفة تماما. لكن الضجيج سيكون مختلفا..أعني شعبوية أقل وهجوم أقل على القضاء والإعلام أو على أي شخص لا يتفق مع ناتنياهو. لذا ربما السياسة في إسرائيل ستنعم ببعض الهدوء."

وستراقب المعارضة عمل الحكومة وسوف تستغل أي فرصة للتطرق إلى القضايا المثيرة للجدل. وفي هذا الصدد، تعهد ناتنياهو في خطاب شديد الحماس بالعودة في وقت أقرب مما يُتوقع.

 

تانيا كريمر/ م.ع

  • Gründung des Staates Israel 1948 Premierminister Ben-Gurion (picture-alliance/dpa)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    "انتصار الأمل"

    في الـ 14 من أيار/مايو 1948 أعلن رئيس الوزراء ديفيد بن غوريون قيام دولة إسرائيل. ومما قاله بن غوريون آنذاك: "لم يفقد الشعب اليهودي الأمل مطلقاً. ولم تنقطع صلواته للحرية وللعودة إلى وطنه. واليوم عاد اليهود إلى وطنهم الأصلي. وصار لهم دولة خاصة بهم".

  • Archivbild vom israelischen Flagge vor den Vereinigten Nationen 1948 (Getty Images/AFP)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    انتصار دبلوماسي

    بعد ذلك مباشرة تم في نيويورك رفع علم الدولة الجديدة أمام مبنى الأمم المتحدة. وبالنسبة للإسرائيليين شكل ذلك خطوة إضافية نحو الأمن والحرية. وأخيراً أصبح لهم دولة معترف بها دولياً.

  • Timeline 2er Weltkrieg Auschwitz wird befreit (picture-alliance/dpa/akg-images)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    الساعة المظلمة

    يمكن قراءة أهمية تأسيس دولة إسرائيل على خلفية الهولوكوست. فالنازيون قتلوا خلال الحرب العالمية الثانية ستة ملايين يهودي. الصورة لمعتقلين في معسكر أوسشفيتس.

  • Israel Unabhängigkeitskrieg1948 flüchtende Palästinenser (picture-alliance/CPA Media)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    "النكبة" ـ الكارثة

    يحيي الفلسطينيون يوم تأسيس دولة إسرائيل كيوم "نكبة" بالنسبة لهم؛ إذ توجب على نحو 700.000 فلسطيني مغادرة أراضيهم. وعليه فإن تأسيس دولة إسرائيل هو بداية ما يسمى "صراع الشرق الأوسط" الذي لم يتم حله حتى بعد مرور 70 عاماً عليه.

  • Bildergalerie Ausstellung Ihr glücklichen Augen (Photo House Pri-Or, Tel Aviv)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    العمل من أجل المستقبل

    الطريق السريع رقم 2 تربط بين مدينتي تل أبيب ونتانيا وتوثق كذلك لإرادة انبعاث الدولة الفتية. وتم تدشين الطريق في 1950 من قبل وزيرة العمل الإسرائيلية غولدا مايير التي فرضت على البلاد بعد توليها رئاسة الحكومة نهج تحديث اقتصادي واجتماعي صارم.

  • Kinder im Kibbuz ca. 1950 (G. Pickow/Three Lions/Hulton Archive/Getty Images)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    كيبوتس

    الكيبوتسات هي تجمعات سكنية تعاونية تم إشادتها في كل أنحاء إسرائيل، ولاسيما في السنوات الأولى بعد تأسيس الدولة. وفيها طبق اليهود العلمانيون وأيضاً من ذوي التوجهات الاشتراكية تصوراتهم حول المجتمع.

  • Sechstagekrieg - israelische Panzer in den Golanhöhen - Syrien (Imago/Keystone)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    الدولة الحصينة

    استمرت التوترات مع الجيران العرب. وفي 1967 أدت تلك التوترات إلى "حرب الأيام الستة" التي انتصرت فيها إسرائيل على مصر والأردن وسوريا. وفي الوقت نفسه بسطت إسرائيل سيطرتها على القدس الشرقية والضفة الغربية ـ وكان ذلك بداية توترات وحروباً إضافية في المنطقة.

  • Olympia Attentat von München 1972 (dapd)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    انتصار وموت

    في الألعاب الأولمبية في 1972 بميونيخ أحرز السباح اليهودي الأمريكي مارك شبيتس سبعة أرقام قياسية عالمية. وفي منتصف الدورة الأولمبية اقتحم إرهابيون فلسطينيون القرية الأولمبية واحتجزوا الرياضيين الإسرائيليين كرهائن. وانتهت محاولة تحريرهم من قبل الشرطة الألمانية بكارثة: إذ قتل الإرهابيون الرياضيين الإسرائيلين المحتجزين.

  • Symbolbild Israel Siedlungen im Westjordanland (picture-alliance/newscom/D. Hill)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    مستوطنات في أرض العدو

    سياسة الاستيطان الإسرائيلية عامل تسخين دائم للنزاع مع الفلسطينيين. وتتهم سلطة الحكم الذاتي الفلسطينية إسرائيل بمنع قيام دولة فلسطينية مستقبلية من خلال بناء مزيد من المستوطنات. وحتى الأمم المتحدة تشجب بناء المستوطنات، إلا أن إسرائيل إلى يومنا هذا لا تعبأ بذلك.

  • Gazastreifen Erste Intifada 1987 (picture-alliance/AFP/E. Baitel)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    غضب وكراهية وحجارة

    في شتاء 1987 احتج الفلسطينيون ضد الحكم الإسرائيلي في الأراضي المحتلة. وتفجرت الاحتجاجات في مدينة غزة وانتقلت بسرعة إلى القدس الشرقية والضفة الغربية. واستمرت تلك الانتفاضة على مدار سنوات وانتهت بتوقيع اتفاقيات أوسلو في 1993.

  • USA Weißes Haus Unterzeichnung von Oslo 1 Präsident Bill Clinton (M) Israels Premierminister Yitzhak Rabin und PLO Vorsitzender Jassir Arafat (picture-alliance/CPA Media )

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    وأخيراً السلام؟

    بوساطة الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون باشر رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين والزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في 1993 محادثات سلام. وانتهت هذه المفاوضات بتوقيع "اتفاقية أوسلو" وبالاعتراف المتبادل.

  • Israel 1995 - Premierminister Peres (Getty Images/AFP/J. Delay)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    كرسي فارغ

    اغتال طالب حقوق متطرف إسحاق رابين في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر 1995. نسف الاغتيال عملية السلام وكشف الانقسام السياسي داخل المجتمع الإسرائيلي؛ فقد زادت الفجوة بين اليهود المعتدلين والمتطرفين، وكذلك بين العلمانيين والأصوليين. الصورة تظهر رئيس الوزراء السابق شيمون بيريس بجانب الكرسي الفارغ لسلفه.

  • Altbundespräsident Johannes Rau gestorben Johannes Rau (picture-alliance/dpa)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    محاولة قول ما لا يمكن قوله

    الإبادة الجماعية بحق اليهود تؤثر إلى يومنا هذا على العلاقات الألمانية الإسرائيلية. وفي شباط/فبراير 2000 كان الرئيس الألماني الأسبق يوهانس راو أول رئيس ألماني يلقي كلمة باللغة الألمانية أمام الكنسيت. طلب راو العفو من أجل صالح الأبناء والأحفاد.

  • Israel Mauerbau 2002 (picture-alliance/dpa/dpaweb/S. Nackstrand)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    الجدار الإسرائيلي

    سياسة الاستيطان الإسرائيلية وراء تسخين المواجهة مع الفلسطينيين. وفي عام 2002 شيدت إسرائيل جداراً يبلغ طوله 107 كيلومتراً في الضفة الغربية. ورغم أن الجدار قلل من أعمال العنف، إلا أنه لم يحل المشاكل السياسية للنزاع المستمر منذ 70 عاماً بين الشعبين.

  • Israel Besuch Außenminister Maas in Yad Vashem (picture-alliance/dpa/I. Yefimovich)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    انحناء أمام الموتى

    وزير الخارجية الألماني الجديد هايكو ماس يسير بخطى ثابتة على تقليد التقارب الألماني الإسرائيلي. وقادته رحلته الخارجية الأولى كوزير للخارجية إلى إسرائيل. وفي آذار/مارس 2018 وضع ماس إكليلاً من الورود على النصب التذكاري ياد فاشيم إجلالاً لضحايا الهولوكوست.