 مع حلول فصل الصيف.. كيف تحمي نفسك من موجة الحر الشديد؟ | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 16.06.2021

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منوعات

مع حلول فصل الصيف.. كيف تحمي نفسك من موجة الحر الشديد؟

تستعد ألمانيا لأول موجة حر هذا العام، حيث من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة في أجزاء كثيرة من البلاد إلى أكثر من 34 درجة مئوية. وبصرف النظر إن كنت تعيش في ألمانيا أو خارجها، إليك هذه النصائح لمواجهة موجة الحر.

موجة الحر تدفع الناس إلى المسابح للتخفيف من درجة الحرارة (أرشيف)

موجة الحر تدفع الناس إلى المسابح للتخفيف من درجة الحرارة (أرشيف)

بعد أسابيع من البرد والمطر والطقس المتقلب، وصل فصل الصيف أخيراً إلى ألمانيا، مصحوباً بموجة حر ستزداد شدة مع الأيام القادمة. فوفقاً لتوقعات خدمة الأرصاد الجوية الألمانية (DWD) سترتفع درجات الحرارة  اليوم الثلاثاء (15 حزيران/ يونيو)  إلى ما بين 30 و 32 درجة مئوية خاصة في الجنوب الغربي. "بالإضافة إلى ذلك، تشرق الشمس من الصباح إلى المساء بسماء شبه صافية" في شمال وفي وسط البلاد، مع توقع وجود بعض السحب.

واعتباراً  من يوم الأربعاء (16 حزيران/ يونيو)، ستجلب كتلتا "يونا" و "زوي" كتلاً هوائية دافئة. وقد كتبت خدمة الأرصاد الجوية الألمانية (DWD) في تقريرها اليومي: "أول موجة حارة في العام تلوح علينا".

ووفقاً لإدارة التنمية البشرية، سترتفع درجات الحرارة في جميع أنحاء ألمانيا (16 حزيران/ يونيو). في الجنوب والغرب، وقد تتجاوز الـ 34 درجة مئوية في بعض المناطق.

وفي الليل أيضاً، من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 20 درجة مئوية حيث تشهد ألمانيا أول "ليالي استوائية" رطبة، بحسب ما نشره موقع (دير شبيغل) الألماني.

وبسبب الضغط الجوي المنخفض، الممتد من هولندا إلى جنوب فرنسا، من المتوقع حدوث عواصف رعدية غزيرة جزئياً وهواء رطب جدًا اعتباراً من يوم الخميس (17 حزيران/ يونيو).

كيف تستعد لموجة الحر؟

وسواء كنت في ألمانيا أو في أي بل آخر، إليك هذه النصائح لحماية نفسك وعائلتك من موجة الحر. تحقق من عمل الثلاجات ومكيفات الهواء والمراوح في المنزل، وقم بتخزين الطعام في منزلك والأدوية لمدة أسبوع كي لا تضطر للخروج في موجة الحر.

من جهة أخرى، تأكد أن لديك ما يكفي من مياه الشرب واحتفظ بالعبوات الباردة في الثلاجة لمساعدتك على التبريد، وظلل نوافذك بستائر بألون فاتحة لتكون عاكسة للحرارة وتجنب الألوان الغامقة لأنها تمتص الحرارة.

 عند خروجك من المنزل تأكد من وضع الكريم الواقي من الشمس وارتداء قبعة ونظارات شمسية وملابس فاتحة واحرص على شرب كميات وفيرة من الماء والعصائر وتناول الأطعمة التي تمنحك الترطيب، بحسب ما نشره موقع (هيلث نيوز) الأمريكي.

ر.ض/ع.م

  • Hitzewelle in Europa Frankreich (picture-alliance/NurPhoto/A. Pitton)

    بالصور .. كيف يواجه الألمان الصيف القائظ؟

    حرارة مفرطة

    منذ أيام تشهد القارة الأوروبية موجة حر شديدة، إذ يتوقع أن ترتفع درجات الحرارة في بعض البلدان الأوروبية إلى مستويات كبيرة للغاية على غرار 45 درجة (قياسية) في جنوب فرنسا و40 درجة مئوية في إسبانيا. أما في ألمانيا فقد وصلت درجة الحرارة في الأيام السابقة إلى مستويات مرتفعة جداً، خصوصاً في جنوب غربي البلاد، ما أجبر العديد من المدارس على إعادة الأطفال إلى منازلهم.

  • Hitzewelle in Europa (picture-alliance/dpa/D. Karmann)

    بالصور .. كيف يواجه الألمان الصيف القائظ؟

    مبادرة خاصة

    في مدينة نورنبورغ الواقعة في ولاية بافاريا الألمانية، تم إطلاق مبادرة خاصة من أجل التعامل مع موجة الحر هناك. ووضع القائمون على هذه المبادرة إبريق ري على عدة أشجار في مناطق متفرقة حول المدينة، وذلك بهدف تسهيل عملية ريّها من طرف السكان.

  • Hitzewelle in Europa Strandbad Wannsee (picture-alliance/dpa/M. Skolimowska)

    بالصور .. كيف يواجه الألمان الصيف القائظ؟

    الهروب من الحر

    في العاصمة الألمانية برلين، وجد بعض الناس طريقة مواتية للتعامل مع موجة الحر، فقد توجه عدد كبير من الناس إلى إحدى البحيرات هناك من أجل الاستمتاع بهذا الجو الصيفي وقضاء أوقات ممتعة. بيد أن توافد أعداد كبيرة من الناس على البحيرات أقلق راحة البجع (الصورة)، الذي فضل البقاء بعيداً عن الناس.

  • Hitzewelle in Europa Deutschland – München (picture-alliance/dpa/P. Kneffel)

    بالصور .. كيف يواجه الألمان الصيف القائظ؟

    بحيرات وأنهار

    أما في ميونخ الألمانية، فإن الوضع لم يختلف كثيراً في عاصمة الولاية البافارية، فقد توافد الناس على بعض أنهار وبحيرات المدينة من أجل مواجهة حرارة الشمس المفرطة هذه الأيام، والاستمتاع كذلك بأوقات جيدة برفقة الأهل والأصدقاء.

  • Hitzewelle in Europa Deutschland - Berlin (picture-alliance/dpa/P. Zinken)

    بالصور .. كيف يواجه الألمان الصيف القائظ؟

    "هجوم" على المسابح

    تسبب الارتفاع الكبير في درجات الحرارة إلى ازدياد الإقبال على المسابح، التي أصبحت من الوجهات المُفضلة لبعض الناس في هذه الأيام. وينتظر بعض الناس بفارغ الصبر أمام مسبح في العاصمة الألمانية برلين من أجل السماح لهم بالدخول والتمتع بالمياه الباردة.

  • Hitzewelle in Europa Schwarzwald Schwimmbad (picture-alliance/Eibner/D. Fleig)

    بالصور .. كيف يواجه الألمان الصيف القائظ؟

    فرصة للاستجمام

    رغم خطورة موجة الحر وتأثيرها السلبي على الإنسان والحيوان والطبيعة، إلا أن ارتفاع درجات الحرارة يشكل أيضاً فرصة رائعة للاستجمام وقضاء أوقات ممتعة، مثلما توضح الصورة المُلتقطة لبعض الأطفال في مسبح ببلدة إلتساخ، التي تقع في ولاية بادن فورتمبورغ الألمانية.

  • Hitzewelle in Europa Berlin Zoo (picture-alliance/Geisler/T. Bartilla)

    بالصور .. كيف يواجه الألمان الصيف القائظ؟

    حمام بارد

    لم تسلم الفيلة بدورها من موجة الحر التي تجتاح القارة الأوروبية، حيث حصلت هذه الحيوانات في حديقة برلين على حمام ماء بارد ومنعش، يُساعدها على الهروب ولو مؤقتاً من حرارة الشمس المُفرطة.

  • Hitzewelle in Europa Deutschland - Berlin (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

    بالصور .. كيف يواجه الألمان الصيف القائظ؟

    الماء في مواجهة الحر

    يستمتع هذا السائح الإيطالي بمياه باردة تتدفق من نافورة وسط العاصمة الألمانية برلين. ويُتوقع أن تتكرر موجات الحر في أوروبا جراء ظاهرة الاحتباس الحراري، فيما أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على ضرورة أن يتكيف المجتمع وممارساته تبعاً لتغير أحوال الطقس. ر.م/ ي.أ


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