مع حلول فصل الصيف.. كيف تحمي نفسك من موجة الحر الشديد؟

بعد أسابيع من البرد والمطر والطقس المتقلب، وصل فصل الصيف أخيراً إلى ألمانيا، مصحوباً بموجة حر ستزداد شدة مع الأيام القادمة. فوفقاً لتوقعات خدمة الأرصاد الجوية الألمانية (DWD) سترتفع درجات الحرارة اليوم الثلاثاء (15 حزيران/ يونيو) إلى ما بين 30 و 32 درجة مئوية خاصة في الجنوب الغربي. "بالإضافة إلى ذلك، تشرق الشمس من الصباح إلى المساء بسماء شبه صافية" في شمال وفي وسط البلاد، مع توقع وجود بعض السحب.

واعتباراً من يوم الأربعاء (16 حزيران/ يونيو)، ستجلب كتلتا "يونا" و "زوي" كتلاً هوائية دافئة. وقد كتبت خدمة الأرصاد الجوية الألمانية (DWD) في تقريرها اليومي: "أول موجة حارة في العام تلوح علينا".

ووفقاً لإدارة التنمية البشرية، سترتفع درجات الحرارة في جميع أنحاء ألمانيا (16 حزيران/ يونيو). في الجنوب والغرب، وقد تتجاوز الـ 34 درجة مئوية في بعض المناطق.

وفي الليل أيضاً، من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 20 درجة مئوية حيث تشهد ألمانيا أول "ليالي استوائية" رطبة، بحسب ما نشره موقع (دير شبيغل) الألماني.

وبسبب الضغط الجوي المنخفض، الممتد من هولندا إلى جنوب فرنسا، من المتوقع حدوث عواصف رعدية غزيرة جزئياً وهواء رطب جدًا اعتباراً من يوم الخميس (17 حزيران/ يونيو).

كيف تستعد لموجة الحر؟

وسواء كنت في ألمانيا أو في أي بل آخر، إليك هذه النصائح لحماية نفسك وعائلتك من موجة الحر. تحقق من عمل الثلاجات ومكيفات الهواء والمراوح في المنزل، وقم بتخزين الطعام في منزلك والأدوية لمدة أسبوع كي لا تضطر للخروج في موجة الحر.

من جهة أخرى، تأكد أن لديك ما يكفي من مياه الشرب واحتفظ بالعبوات الباردة في الثلاجة لمساعدتك على التبريد، وظلل نوافذك بستائر بألون فاتحة لتكون عاكسة للحرارة وتجنب الألوان الغامقة لأنها تمتص الحرارة.

عند خروجك من المنزل تأكد من وضع الكريم الواقي من الشمس وارتداء قبعة ونظارات شمسية وملابس فاتحة واحرص على شرب كميات وفيرة من الماء والعصائر وتناول الأطعمة التي تمنحك الترطيب، بحسب ما نشره موقع (هيلث نيوز) الأمريكي.

ر.ض/ع.م