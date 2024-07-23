مع تقدمها باستطلاع للرأي.. هاريس تنطلق في حملتها الانتخابية

أظهرت استطلاع أن نائبة الرئيس كامالا هاريس تتفوق بنقطتين مئويتين على مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب، فيما أيّد زعيما الديموقراطيين في الكونغرس ترشيح هاريس عن الحزب.

أُجرت رويترز/إبسوس استطلاع للرأي أمس الاثنين واليوم الثلاثاء (22 و 23 تموز/يوليو 2024) بشأن حظوظ الرئيس السابق دونالد ترامب ونائبة الرئيس الحالي كامالا هاريس في الوصول للبيت الأبيض. وتقدمت هاريس، التي تقول حملتها إنها حصلت على دعم الحزب الديمقراطي، على ترامب بواقع 44 بالمئة مقابل 42 بالمئة في استطلاع للناخبين المسجلين مع وجود هامش خطأ قدره ثلاثة نقاط مئوية.

وتعادلت هاريس وترامب بواقع 44 بالمئة لكل منهما في استطلاع أجري يومي 15 و16 يوليو تموز، فيما تقدم ترامب بنقطة مئوية واحدة في استطلاع أجري في الأول والثاني من الشهر الجاري، ولكليهما هامش الخطأ نفسه.

وتعطي الاستطلاعات الوطنية مؤشرات مهمة عن دعم الأمريكيين للمرشحين، إلا أن مجموعة من الولايات التنافسية عادة ما تُحسم نتائجها في المجمع الانتخابي الأمريكي، والذي يقرر في النهاية من يفوز في الانتخابات الرئاسية.

وأُجرى الاستطلاع عبر الإنترنت وشمل 1241 أمريكيا ممن لهم يحق التصويت على مستوى البلاد، منهم 1018 ناخبا مسجلا.

ووصلت كمالا هاريس مسلّحة بدعم واسع في معسكرها للفوز بترشيح الحزب الديموقراطي للانتخابات الرئاسية الأميركية، إلى ولاية ويسكنسن الحاسمة في إطار السباق إلى البيت الأبيض.

من جهته، يعود جو بايدن من منزله في ريهوبوث في ديلاوير على ساحل المحيط الأطلسي والذي كان معزولا فيه بسبب إصابته بكوفيد-19، إلى البيت الأبيض، بعد تعافيه من الوباء. كذلك، أعلن بايدن الثلاثاء أنه سيلقي كلمة من مكتبه في البيت الأبيض الأربعاء بعد قراره الانسحاب من السباق الرئاسي لعام 2024.

وستعرض هاريس خلال أول لقاء رسمي لها مع الناخبين في إطار حملتها والذي سيعقد في مدينة ميلووكي الثلاثاء، مواضيع كثيرة لجس نبض الناخبين وتفاعلهم معها.

ولم يأت اختيار ميلووكي في ولاية ويسكنسن المطلة على بحيرة ميشيغان، بالصدفة. فهذه المدينة الواقعة في منطقة البحيرات العظمى استضافت مؤتمر الحزب الجمهوري الأسبوع الماضي الذي تم خلاله اختيار دونالد ترامب رسميا مرشحا لحزبه في الانتخابات.

إلى ذلك، تشكل ولاية ويسكنسن إحدى الولايات الخمس أو الست التي ستحسم نتيجة الانتخابات الرئاسية في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر.

هاريس تقترب من ضمان ترشيح الديمقراطيين To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

وسيحسم قرار ترشيح هاريس رسميا خلال مؤتمر الحزب الديموقراطي في منتصف آب/أغسطس في شيكاغو.

دعم جديد وأصوات مؤيدة

وحصلت نائبة الرئيس على دعم مجموعة من حكام الولايات، كان يُنظر إلى بعضهم على أنهم منافسون محتملون وغيرهم من الشخصيات الرفيعة المستوى في الحزب مثل نانسي بيلوسي وهيلاري كلينتون.

والثلاثاء، أعلن زعيم الأغلبية في الكونغرس تأييدهما ترشيح هاريس. وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر في مؤتمر صحافي مشترك مع زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز "نحن هنا اليوم لتقديم دعمنا لنائبة الرئيس كامالا هاريس".

كما حصلت هاريس في وقت سابق الثلاثاء على دعم الممثل الأميركي جورج كلوني، أحد أول المانحين الديموقراطيين الذين طالبوا جو بايدن بالانسحاب من السابق الرئاسي، وكذلك المليارديرة ميليندا غيتس، الزوجة السابقة للمؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت بيل غيتس.

كما قدمت نقابة عمال الصلب النافذة الدعم لهاريس مؤكدة في بيان أن نائبة الرئيس لطالما دافعت عن مصالح العمال خلال سنواتها الأربع إلى جانب جو بايدن.

وخلال أول فعالية لها في حملتها الانتخابية مساء الإثنين في ديلاوير، عبّرت هاريس عن أفكارها كمرشحة. وقارنت هاريس ترامب البالغ 78 عاما بشخص "محتال"، مشددة وسط تصفيق أنصار للحزب الديموقراطي، على "أننا سنفوز" في الانتخابات.

كذلك، وعدت هاريس بجعل الحق بالإجهاض في صلب حملتها الانتخابية في إطار سعيها للوصول إلى البيت الأبيض.

خ.س/ف.ي (رويترز، أ ف ب)