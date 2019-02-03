 مع تزايد الضغوط عليه.. مادورو يحذر من حرب أهلية | أخبار | DW | 03.02.2019

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أخبار

مع تزايد الضغوط عليه.. مادورو يحذر من حرب أهلية

وصفت باريس بـ "المهزلة" اقتراح الرئيس الفنزويلي مادورو إجراء انتخابات تشريعية مبكرة رداً على ضغوط عليه لإجراء انتخابات رئاسية. وفي حين لم يستبعد ترامب استخدام القوة في فنزويلا، حذّ مادورو من نشوب حرب أهلية في بلاده.

Venezuela Caracas Rede Nicolas Maduro (Reuters/M. Quintero)

مع بقاء ساعات على انتهاء مهلة ثمانية أيام منحها الاتحاد الأوروبي للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو للدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، حذر مادورو من اندلاع حرب أهلية في بلاده. وقال لقناة "لا سيكستا" التلفزيونية في مقابلة اليوم الأحد (الثالث من شباط/ فبراير 2019): "لا يمكن لأحد أن يؤكد ما هي المخاطر المترتبة على مثل هذا السيناريو الذي يتكشف"، وذلك في إشارة إلى المهلة الأوروبية.

ومن المقرر أن تنتهي اليوم الأحد مهلة منحها الاتحاد الأوروبي للرئيس الفنزويلي للدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية جديدة، وأعلنت ثماني دول في الاتحاد الأوروبي اعتزامها الاعتراف بزعيم المعارضة خوان غوايدو رئيساً للبلاد بعد انتهاء المهلة.

مختارات

بعد الأزمة في كراكاس يظهر تقارب بين تركيا وفنزويلا، وحتى جوانب اقتصادية مثل تجارة الذهب تلعب دورا مهما في التقارب. ورغم اختلاف الإديولوجيات بين البلدين فإن التشابه بين رئيسي الدولة حاصل. (31.01.2019)

أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مجددا أنه مستعدّ للتفاوض مع المعارضة التي تعتزم التظاهر الأربعاء سعيا لإقناع الجيش بالاعتراف بخوان غوايدو. وفي خطوة مفاجئة أعلن مادورو استعداده لإجراء انتخابات مبكرة لإنهاء الأزمة. (30.01.2019)

وكان غوايدو، رئيس البرلمان، قد نصب نفسه رئيسًا مؤقتًا للبلاد في 23 كانون الثاني/ يناير، وهي خطوة اعترفت بها الولايات المتحدة ودول عديدة أخرى على الفور.، فيما ربطته عدة دول أوروبية بإجراء انتخابات رئاسية.

 ونقل عن وزيرة الشؤون الأوروبية في فرنسا ناتالي لوازو قولها: "إذا لم يلتزم مادورو بحلول مساء اليوم بتنظيم انتخابات رئاسية، فسوف نعتبر أن السيد غوايدو لديه الشرعية لتنظيمها بدلا منه ".ورفضت لوازو أي اقتراح بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة بدلا من ذلك، قائلة إن مادورو يريد "التخلص من رئيس البرلمان، السيد غوايدو الذي يحظى بتأييد المتظاهرين".

وأصبحت النمسا اليوم الدولة الثامنة في الاتحاد الأوروبي، إلى جانب ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإسبانيا والبرتغال وهولندا وبلجيكا التي تهدد بالاعتراف بزعيم المعارضة إذا لم يوجه  مادورو الدعوة  إلى إجراء انتخابات.ورفض مادورو بالفعل مطلب ألمانيا وفرنسا وبريطانيا واسبانيا والبرتغال وهولندا وبلجيكا ووصفه بأنه "وقح" قائلا لمؤيديه في اجتماع حاشد يوم السبت "أنا الرئيس الشرعي لفنزويلا".

من جانبه وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إرسال قوات إلى فنزويلا هو "أحد الخيارات" المطروحة وإنه رفض طلبا من الرئيس مادورو للقائه. وقال "بدون شك... هذا أحد الخيارات". وأضاف ترامب أن مادورو طلب لقاءه قبل عدة أشهر لكنه رفض طلب الزعيم الفنزويلي.

م.أ.م/ أ.ح( د ب أ، رويترز)    

     

  • Venezuela Proteste Demonstrant mit Gasmaske (Reuters/C.G. Rawlins)

    فنزويلا- المحتجون يبدعون في صناعة أقنعتهم

    ليس بالعجيب: قناع واق من الغاز

    يحمل االمحتجون الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو مسؤولية الأزمة السياسية والاقتصادية التي تعاني منها فنزويلا. وتقع بانتظام مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وقوى الأمن.

  • Venezuela Proteste Demonstrant mit Gasmaske (Reuters/C.G. Rawlins)

    فنزويلا- المحتجون يبدعون في صناعة أقنعتهم

    حماية محكمة؟

    في كل يوم تقريبا تحصل مواجهات في الشوارع مع الشرطة وقوى الأمن. ويحمي بعض المتظاهرين أنفسهم بأقنعة واقية من الغاز يصنعونها بأنفسهم.

  • Venezuela Proteste Demonstrant mit Gasmaske (Reuters/C.G. Rawlins)

    فنزويلا- المحتجون يبدعون في صناعة أقنعتهم

    قناع الغضب

    الأقنعة لا تُستخدم فقط للحماية من الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه فقط، وإنما يعبر بها المتظاهرون عن غضبهم أيضا.

  • Venezuela Proteste Demonstrant mit Gasmaske (Reuters/C.G. Rawlins)

    فنزويلا- المحتجون يبدعون في صناعة أقنعتهم

    رسالة الحرية

    تنشط المعارضة باحتجاجاتها منذ شهور من أجل سحب الثقة من الرئيس مادورو، وتطالب بتنظيم انتخابات جديدة. فيما يتهم الرئيس الاشتراكي المعارضين بتدبير مخططات انقلابية ضده.

  • Venezuela Proteste Demonstrant mit Gasmaske (Reuters/C. Veron)

    فنزويلا- المحتجون يبدعون في صناعة أقنعتهم

    الرعب في الشوارع

    أدى استخدام العنف خلال الاحتجاجات إلى وفاة أكثر من 50 شخصا حتى الآن. وحتى خلال تأبين الضحايا تقع أعمال عنف.

  • Venezuela Proteste Demonstrant mit Gasmaske (Reuters/C.G. Rawlins)

    فنزويلا- المحتجون يبدعون في صناعة أقنعتهم

    مستقبل قاتم؟

    بإجراءات حمائية ضد الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه ينزل الكثير من المتظاهرين إلى الشارع ـ ويبدعون في ترتيب وتشكيل مظهرهم الخارجي.

  • Venezuela Proteste Demonstrant mit Gasmaske (picture-alliance/AP Photo/F. Llano)

    فنزويلا- المحتجون يبدعون في صناعة أقنعتهم

    البلاستيك لحماية الأعين!

    المهم هو أن تكون العيون والوجه محميا، كما هو فعل هذا المتظاهر الذي حول عبوة ماء بلاستيكية إلى قناع للوقاية من الغاز.

  • Venezuela Proteste Demonstrant mit Gasmaske (picture-alliance/AP Photo/F. Llano)

    فنزويلا- المحتجون يبدعون في صناعة أقنعتهم

    في هيئة شبح

    بهذا القناع الواقي من الغاز الذي يرمز إلى الموت يقف هذا المتظاهر أمام عربة أضرم المحتجون النار فيها.

  • Venezuela Proteste Demonstrant mit Gasmaske (Reuters/C. Veron)

    فنزويلا- المحتجون يبدعون في صناعة أقنعتهم

    المتظاهرون لا يريدون التنازل

    منذ شهور ينزل المحتجون إلى الشوارع وتقع بينهم وبين قوى الأمن، ولا نهاية تلوح في الأفق.


 

مختارات

فنزويلا- المحتجون يبدعون في صناعة أقنعتهم

منذ مطلع أبريل/ نيسان ينزل كل يوم تقريبا الآلاف في فنزويلا إلى الشوارع للاحتجاج ضد حكومة الرئيس مادورو. المتظاهرون يحتمون في الاحتجاجات التي تتسم بالعنف بأقنعة واقية من الغاز. ويطالب المتظاهرون بتحسين ظروف المعيشة. (31.05.2017)  

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أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مجددا أنه مستعدّ للتفاوض مع المعارضة التي تعتزم التظاهر الأربعاء سعيا لإقناع الجيش بالاعتراف بخوان غوايدو. وفي خطوة مفاجئة أعلن مادورو استعداده لإجراء انتخابات مبكرة لإنهاء الأزمة.

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