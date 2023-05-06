مع بدء مراسم التتويج.. انتقادات حقوقية لتوقيف نشطاء مناهضين للملكية

انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش توقيف الشرطة البريطانية صباح السبت (6 مايو/ أيلول 2023) متظاهرين قبل بدء مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث معتبرة أن ذلك "مقلق جداً".

وقالت المنظمة "هذا شيء تتوقع رؤيته في موسكو وليس في لندن" منتقدة الحكومة البريطانية بسبب موقفها "الرافض بشكل متزايد" للتظاهرات العامة.

لكن الشرطة من جانبها لم تؤكد الاعتقال، فيما أظهرت صورة نُشرت على تويتر، سميث جالساً على الأرض وتحيط به مجموعة من رجال الشرطة. وقال أحد رجال الشرطة في الموقع بالقرب من ميدان الطرف الأغر إنه تم القبض على ثلاثة من دعاة الجمهورية بسبب حيازتهم مواد طلاء.

وكانت الشرطة البريطانية قد أوقفت اليوم أعضاء بارزين من حركة "جمهورية" المناهضة للملكية أثناء استعدادهم للاحتجاج على تتويج الملك تشارلز الثالث. وقال المتحدث باسم الحركة في ميدان ترافالغار في لندن لوكالة فرانس برس "أوقفوا ستة من منظمينا وصادروا مئات اللافتات ولن يخبرونا عن سبب توقيفهم أو مكان احتجازهم"، ومن بينهم الرئيس التنفيذي للحركة غراهام سميث.

وردد بعض المتفرجين القريبين "حرروا غراهام سميث!" فيما صاح آخرون "ليحفظ الله الملك" ملوّحين بأعلام المملكة المتحدة. ولم يصدر أي تعليق فوري من شرطة العاصمة في لندن.

وعلى حسابها الرسمي في تويتر، أكّدت حركة "جمهورية" التوقيفات ومصادرة اللافتات. وأضافت "هل هذه هي الديموقراطية؟".

من جانبه، حذر مفوض شرطة لندن مارك رولي أمس الجمعة من أنه "لن يُسمح بإثارة أي اضطرابات" في شوارع وسط لندن حيث يتجمع عشرات الآلاف من الناس لمشاهدة المواكب الملكية.

ويقوم أكثر من 11 ألف رجل شرطة بدوريات لتأمين مراسم التتويج، وهي أكبر حدث احتفالي رسمي يقام في العاصمة البريطانية منذ 70 عاما. وقال رولي قبيل المراسم إن الشرطة ستتخذ إجراءات إذا حاول أي محتجين "تعكير صفو أجواء المتعة والاحتفال" التي يعيشها عدد كبير من الناس.

بدء مراسم التتويج

يأتي ذلك فيما غادر الملك تشارلز والملكة القرينة كاميلا قصر بكنغهام في عربة اليوبيل الماسي الملكية في طريقهما إلى كنيسة وستمنستر من أجل التتويج. واصطف عشرات الآلاف على جانبي الطريق الواسع المؤدي للكنيسة لمتابعة الموكب الملكي.

ووصل الملك تشارلز وقرينته كاميلا إلى الكنيسة على متن عربة اليوبيل الماسي حيث تبدأ مراسم التتويج في الساعة 10:00 بتوقيت غرينتش

في حضور 2200 شخص من رؤساء الدول والشخصيات المرموقة.

كما وصل الأمير هاري إلى كنيسة وستمنستر في لندن لحضور مراسم تتويج والده. ولم يكن واضحاً إن كان هاري الابن الأصغر للملك سيشارك في

المراسم بعد خلافه البارز مع العائلة المالكة. لكن هاري قال الشهر الماضي إنه سيحضر دون زوجته ميغان وطفليه. ويحتفل آرتشي ابنه الأكبر بعيد ميلاده الرابع اليوم السبت.

ع.ح./ع.ج. (أ ف ب ، رويترز)