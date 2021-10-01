 مع انطلاق رحلات سياحية إلى الفضاء .. ماذا عن الجنس هناك؟ | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 04.10.2021

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ثقافة ومجتمع

مع انطلاق رحلات سياحية إلى الفضاء .. ماذا عن الجنس هناك؟

هل يمكن الحديث عن ممارسة الجنس في الفضاء مع الاستعداد لتسيير رحلات سياحية فضائية؟ فعلى الرغم من أن الحديث عن الجنس في الفضاء ظل من المحرمات، إلا أننا سنوضح في التقرير المعلومات المتاحة حاليا بهذا الخصوص.

اثنان من رواد الفضاء يتحضنان بعضهما البعض

بسبب انعدم الجاذبية، من المرجح أن تصبح الممارسة الجنسية في الفضاء أصعب عن  الأرض 

عادة ما يرد رائد الفضاء الألماني ماتياس ماورر على أسئلة الصحافيين بطلاقة، بما في ذلك على أسئلتهم حول رحلته القادمة التي سوف تستغرق ستة أشهر إلى محطة الفضاء الدولية (ISS) ، لكن موضوعا وحيدا على ما يبدو لا يجد له جواباً شافياً، ويتعلق الأمر بـ "الرغبة الجنسية" في الفضاء.

عندما طرحت DW  سؤالا عليه حول ما إذا كان رواد الفضاء يناقشون الطريقة التي يمكنهم بها إشباع رغباتهم الجنسية في الفضاء، أجاب ماورر قائلا: "لم نتحدث عن ذلك لأن النقاش دائما يتعلق بالأمور المهنية".

بيد أن الأمر لايعني رواد الفضاء فقط. ففي ظل تنامي الاستعدادت الجارية لتسيير رحلات تجارية إلى الفضاء   بدأ هذا الموضوع يطرح نفسه خاصة على مستوى الشركات المنظمة لهكذا رحلات بينما أعداد السياح في تزايد.

ففي منتصف سبتمبر/ أيلول توجه أربعة سياح أمريكيين إلى الفضاء على متن كبسولة تابعة لشركة "سبيس إكس".

وفي غضون السنوات العشر المقبلة، يُرجح أن ينطلق أول طاقم من رواد الفضاء في مهمة إلى المريخ ربما تستغرق سنوات.

رائد الفضاء الألماني ماتياس ماورر (2/02/2017).

في مقابلة مع DW، كشف رائد الفضاء الألماني ماتياس ماورر على أن برنامج تدريب رواد الفضاء لا يشمل على أي تدريب جنسي.

وإلى غاية اللحظة لا يتم الحديث عن الممارسة الجنسية في الفضاء. على سبيل المثال، تصرّ وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" على أن لا أحداً سبق له أن مارس الجنس في الفضاء وكذلك هو موقف مركز الرحلات الجوية والفضائية الألماني، بينما يتجنب رواد الفضاء الأمريكيون الخوض في الأمر، لتقتصر التجارب بشأن ممارسة الجنس في الفضاء فقط على الحيوانات.

في ذلك، يشير بول روت فولبه عن قسم أخلاقيات البيولوجيا التابع لوكالة ناسا، إلى الحاجة "إلى معرفة المزيد عن النشاط الجنسي في الفضاء إذا كنا جادّين حيال تسيير رحلات فضائية تستغرق فترات طويلة".

الجنس في الفضاء..ليس فقط لإشباع الرغبات

قد لا تحظى قضية إشباع الرغبة الجنسية في الفضاء بأهمية كبيرة لدى الكثيرين، إذ أجاب ماورر عمّا إذا كان رواد الفضاء يقومون بتدريبات على ممارسة الجنس بقوله "لا، لكن ربما كان يجب أن يحدث هذا".

أما سارالين مارك –  إحدى المستشارين الطبيين السابقين في ناسا – فترى أنه من منطلق أن الجنس "مكوّن أساسي للصحة، يتعيّن معرفة الظروف التي يعيش فيها رواد الفضاء".

الجدير بالذكر أن العلم أثبت دور النشوة الجنسية أو ما تُعرف بـ "هزّات الجماع" على تخفيف التوتر والقلق وتحسين جودة النوم، لذا فقد تساعد الممارسة الجنسية على تخفيف التوتر خلال الرحلات الفضائية.

هل مارس أحد الجنس في الفضاء؟

لا يمكن حسم قضية إقدام أي شخص خلال مهمة فضائية على ممارسة الجنس في السابق، ولكن يبدو أن الأمر قد حدث في السابق وتحديداً خلال مهمتين فضائيتين الأولى عام 1928 والثانية عام 1992.

في عام 1992 أصبح رائدا الفضاء مارك لي وجان ديفيس أول زوجين يسافران معا إلى الفضاء.

في عام 1992 أصبح رائدا الفضاء مارك لي وجان ديفيس أول زوجين يسافران معا إلى الفضاء.

ففي عام 1982، كانت رائدة الفضاء الروسية سفيتلانا سافيتسكايا ثاني امرأة تذهب على الإطلاق إلى الفضاء بعد انضمامها إلى مهمة سويوز T-7 لمدة ثمانية أيام في أول مهمة فضائية مشتركة بين الرجال والنساء.

وقد نقل رائد الفضاء الألماني اولريش فالتر عن طبيب الفريق قوله إن رحلة سويوز T-7 كان مخطط لها أن تشمل "لقاء جنسيا".

أما في عام 1992، فقد أطلقت ناسا مكوك الفضاء "إنديفور" وكان على متنه أول زوجين يذهبان معا إلى الفضاء وهما رائدا الفضاء مارك لي وجان ديفيس. وقد نشأت قصة حب بين مارك وجان خلال التدريب في ناسا وتزوجا سرّاً قبل عام من انطلاق المهمة فيما اعتبرت الرحلة بمثابة شهر العسل في الفضاء.

الجنس في الفضاء..هل يختلف عن ممارسة الجنس على الأرض؟

لنفترض أن ممارسة الجنس قد وقعت في الفضاء خلال رحلتي سويوز أو إنديفور، فهل يختلف الأمر عمّا يحدث على الأرض؟

يتعين الحديث أولا عن الرغبة الجنسية. فالمعلومات المتوفرة تشير إلى انخفاض الرغبة الجنسية في الفضاء على الأقل في بداية الرحلة الفضائية وذلك لأن الجاذبية الصغرى أو انعدام الوزن الذي يتعرض له الرواد يتسبب في تغيرات هرمونية مثل انخفاض هرمون الإستروجين الذي يؤدي بدوره إلى انخفاض الرغبة الجنسية.

شهد عام 1982 أول مهمة فضائية مشتركة بين الرجال والنساء.

شهد عام 1982 أول مهمة فضائية مشتركة بين الرجال والنساء، عبر طاقم مكوّن من أناتولي بيريزوفوي وفالنتين ليبيديف ورائدة الفضاء الروسية سفيتلانا سافيتسكايا.

هنا لا بدّ من التنويه إلى معظم المعلومات حيال نشاط هرمونات الجسم أثناء تواجده في الفضاء مصدرها الاختبارات التي أُجريت على الرجال فقط، لكون أن الرائدات لا يشكلن سوى  11,5  بالمائة من إجمالي عدد رواد الفضاء. وقد اختارت بعضهن تناول حبوب منع الحمل لتجنب الدورة الشهرية. الأمر الذي صعّب المهمة في تحديد ما إذا كانت التغيرات الهرمونية اصطناعية أم بسبب التواجد في الفضاء.

عطفاً عن التغيّرات الهرمونية، هناك عامل التغيير في ساعة الجسم البيولوجية لدى رواد الفضاء الذي يؤثر بدوره على الرغبة الجنسية. وبهذا الخصوص تقول سارالين مارك في حوار مع DW، "إذا قمت بالدوران حول الأرض في الوقت الحالي فإنه خلال كلّ 90 دقيقة سوف يتغيرنظامك وهذا يؤثر على كل شيء بما في ذلك الهرمونات الجنسية وبالتالي الرغبة الجنسية".

يتوافق ما ذهبت إليه سارالين مارك مع ما قاله رائد الفضاء الألماني أولريش فالتر حين كشف أنه خلال رحلته في الفضاء التي استمرت 10 أيام لم تكن لديه أي رغبة جنسية، لكنه يرجح في ذات الوقت أن الأمر قد يتغير بمرور بضعة أسابيع في الفضاء.

ماري سينا / م ع

  • Fußabdruck am Mond.

    "صغيرة لكنها عملاقة" ـ الخطوات الأولى للإنسان على سطح القمر

    " خطوة صغيرة لكنها عملاقة"

    الخطوات الأولى على سطح القمر.. عندما وضع نيل أرمسترونغ قدميه يوم 20 يوليو 1969 على سطح القمر قال واحدة من أكثر الجمل شهرة على الإطلاق: "هذه خطوة صغيرة للإنسان لكنها قفزة عملاقة للبشرية".

  • Apollo-Direktor Phillips überwacht Apollo 11 Pre-Launch-Aktivitäten vor dem Start.

    "صغيرة لكنها عملاقة" ـ الخطوات الأولى للإنسان على سطح القمر

    العد التنازلي للدقيقة صفر

    من غرفة التحكم في مركز كينيدي للفضاء يشرف مدير برنامج Apollo، صمويل سي. فيليبس، على التجهيزات قبل موعد الإطلاق في 16 من أبريل 1969. "أبولو 11" كانت أول بعثة لمهمة الهبوط على سطح القمر، انطلقت المركبة بحامل الصواريخ "Saturn V" وعلى متنها نيل أرمسترونغ وإدوين بوز- ألدرين ومايكل كولينز.

  • Menschen campieren am Strand, um den Start von Apollo 11 zu verfolgen.

    "صغيرة لكنها عملاقة" ـ الخطوات الأولى للإنسان على سطح القمر

    في انتظار اللحظة التاريخية

    هؤلاء الثلاثة (في الصورة) كانوا من بين آلاف الأشخاص الذين عاشوا بخيامهم على الشواطئ والطرق بجوار مركز كينيدي للفضاء التابع للناسا في فلوريدا لمتابعة إطلاق مركبة "أبولو 11" عن قرب. وزار حوالي مليون شخص مركز كينيدي للفضاء لمتابعة هذه الرحلة التاريخية.

  • Tausende von Nachrichtenreportern sehen zu, wie Apollo 11 startet.

    "صغيرة لكنها عملاقة" ـ الخطوات الأولى للإنسان على سطح القمر

    متابعة واهتمام عالمي

    هذا الحدث التاريخي لم يتابعه آلاف الأشخاص المتحمسين فحسب، بل وأيضا آلاف المراسلين لتقديم تقارير إعلامية عن "أبولو 11". 3 آلاف وخمسمئة صحفي اجتمعوا في المكان المخصص للصحفيين بمركز كينيدي للفضاء. وفي 16 من يوليو 1969 أنطلق الصاروخ الحامل لمركبة "أبولو 11".

  • Die Apollo 11-Crew (v.l.n.r.): Neil Armstrong, Michael Collins, Buzz Aldrin.

    "صغيرة لكنها عملاقة" ـ الخطوات الأولى للإنسان على سطح القمر

    زملاء الرحلة

    أحد أفراد الطاقم لم يُسمح له بمرافقة الفريق الذي هبط على سطح القمر وكان عليه البقاء في المِسبار الفضائي. قال مايكل كولينز عام 2009: "شعرت بأنني جزء مما حدث على سطح القمر. وربما يقال عني أني كاذب أو أحمق إذا قلت إنني حصلت على أفضل ثلاثة مقاعد في مركبة "أبولو 11". ولكن يمكنني أن أقول بصراحة أنني راض جدا عن مشاركتي في هذه المهمة".

  • Armstrong und Aldrin mit US-Flagge auf dem Mond.

    "صغيرة لكنها عملاقة" ـ الخطوات الأولى للإنسان على سطح القمر

    هبوط الصقر

    في 20 من يوليو 1969، على الساعة الـ8 و17 دقيقة و58 ثانية مساء، كانت أولى كلمات أرمسترونغ إلى مركز المراقبة والعالم الذي يشاهده: "هيوستن، قاعدة الهدوء هنا، هبط الصقر". ولكن مر وقت كبير حتى وضع أمسترونغ وألدرين أقدامهما على سطح القمر. فقد توجَّب على الطاقم أولا تحضير رحلة العودة، وبعد ذلك جاءت اللحظة التاريخية الكبيرة ووضع نيل أرمسترونغ قدمه على سطح القمر.

  • Das Apollo 11 Lunar Module mit Mond und Erde im Hintergrund.

    "صغيرة لكنها عملاقة" ـ الخطوات الأولى للإنسان على سطح القمر

    صورة تاريخية

    التقط هذه الصورة مايكل كولينز في 21 من يوليو 1969، ويظهر فيها "الصقر" أثناء رحلة العودة من القمر، وراءها سطح القمر وفي أفقها الأرض. في الوقت الذي كان أرمسترونغ وألدرين يضعان أقدامهما على سطح القمر كان كولينز مكلفا بوحدة القيادة "كولومبيا".

  • Eine der ersten Mondgesteinprobe.

    "صغيرة لكنها عملاقة" ـ الخطوات الأولى للإنسان على سطح القمر

    عينات من سطح القمر

    خلال عملية الاستكشاف التي استمرت ساعتين ونصف جمع أرمسترونغ وألدرين أكثر من 21 كيلوغراما من مواد من القمر أخذت إلى الأرض، هذه القطعة الصغيرة واحدة منها. تم التقاط هذه الصورة في 27 من يوليو بعد العودة. خلال المرات الست التي هبط فيها الإنسان على سطح القمر جمع رواد الفضاء 2415 عينة؛ أي ما يقارب 400 كيلوغرام تم جمعها في أرشيف خاص بالقمر.

  • Goldbrosche, die Neil Armstrong auf dem Mond gelassen hat.

    "صغيرة لكنها عملاقة" ـ الخطوات الأولى للإنسان على سطح القمر

    تذكارات فلكية غريبة

    زوار القمر تركوا خلفهم كذلك أشياء كثيرة هناك. دبوس الزينة الظاهر في الصورة، والذي يعد أحد الأشياء الأكثر رمزية، تركه نيل أرمسترونغ على سطح القمر. وهو عبارة عن غصن زيتون يبلغ طوله 15 سنتيمترا ويرمز للسلام. زوار الفضاء في المستقبل يمكنهم كذلك أن يعثروا على كرات الغولف وصورة عائلية مع كاميرا وأعمال للفنان أندي وارهول أو ريشة لصقر.

  • Apollo 11-Crew im Schlauchboot vor der Bergung.

    "صغيرة لكنها عملاقة" ـ الخطوات الأولى للإنسان على سطح القمر

    العودة إلى الأرض

    في 24 من يوليو على الساعة الـ4 و50 دقيقة بعد الزوال بالتوقيت العالمي هبط طاقم "أبولو 11" في المحيط الهادئ على بعد 21 كيلومترا من حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس هورنيت"، وعلى بعد 1480 كيلومترا جنوب غرب هاواي. ولتفادي إمكانية جلب رواد الفضاء لأي مسببات الأمراض معهم، تم وضع الطاقم تحت الحجر الصحي.

  • Die Apollo 11-Astronauten mitten in einer Parade in Mexiko-Stadt.

    "صغيرة لكنها عملاقة" ـ الخطوات الأولى للإنسان على سطح القمر

    نجوم غير عاديين

    رواد المهمة الفضائية "أبولو 11" دون بدلاتهم الفضائية المعتادة، عوض ذلك يحتفلون مع الجماهير بزي وعباءات وقبعات مكسيكية. جولة حول العالم قادت رواد الفضاء 45 يوما في 24 دولة و27 مدينة. أرادت الولايات المتحدة الأمريكية من خلال هذه الجولة التأكيد على استعدادها لتبادل المعرفة الفضائية مع باقي العالم. وكما نرى هنا تم الاحتفال برواد الفضاء مثل النجوم في مدينة مكسيكو سيتي. إعداد: ه. فوكس / ترجمة: ع. اعمارا


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