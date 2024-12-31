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عالم الرياضةألمانيا

تحديات صعبة تنتظر كلوب في عرش ريد بول

٣١ ديسمبر ٢٠٢٤

يعود المدرب الألماني المخضرم يورغن كلوب إلى عالم الساحرة المستديرة مع بداية العام الجديد. ويقول خبراء إن تحديات صعبة تنتظره في منصبه الجديد كرئيس لكرة القدم العالمية لشركة (ريد بول).

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يورغن كلوب
تعاقدت شركة ريد بول مع يورغن كلوب بعد 6 أشهر من تركه ليفربولصورة من: Elmar Kremser/Sven Simon/picture alliance

يعود المدرب الألماني يورغن كلوب إلى عالم الساحرة المستديرة في يوم رأس السنة الجديدة في دور جديد كرئيس لكرة القدم العالمية لشركة (ريد بول) لصناعة مشروبات الطاقة.

ويقول خبراء إن الكثير من العمل ينتظر المدرب السابق لفريقي بوروسيا دورتموندالألماني و ليفربول الإنجليزي رغم أن دوره يبدو استراتيجياً بشكل أكبر ويشمل جميع الأندية المرتبطة بشركة ريد بول.

ويشير الخبراء إلى أن كلوب سيضطر بشكل خاص إلى مساعدة فريقي لايبزغ الألماني وريد بول سالزبورغ النمساوي على العودة إلى المسار الصحيح.

وجاء تعاقد شركة ريد بول مع المدير الفني الشهير بعد 6 أشهر من خروجه المؤثر من قلعة (أنفيلد) ليزيد بشكل كبير من العلامة التجارية لريد بول، الذي يأمل في تعزيز شعبيته وتنفيذ فلسفة كلوب الكروية لرفعه إلى مستوى آخر.

ولا يتوقف الأمر على لايبزغ وسالزبورغ؛ إذ ترعى ريد بول أندية أخرى مثل "نيويورك ريد بولز" الأمريكي و"ريد بول براغانتينو" و"ريد بول برازيل" البرازيليين وفريق "أوميا أرديغا" الياباني.

وتمتلك الشركة أسهما في ناديي "ليدز يونايتد" الإنجليزي و"باريس إف سي" الفرنسي.

يورغن كلوب (صورة ارشيفية)
يقول خبراء إن تحديات صغبة تنتظر كلوب لرفع مستوى الاندية التابعة لشركة "ريد بول"صورة من: CSM/ZUMA Press Wire/dpa/picture alliance

"فكرة كرة القدم"

وأثار تعاقد كلوب مع ريد بول انتقادات كبيرة من المشجعين في ألمانيا، غير أن المدرب الألماني كان دائما يتحدث بإعجاب عن تلك التجربة، حيث قال "الفكرة كلها هي فكرة كرة قدم وليس لها علاقة بالأمور المالية. أنا أحب ذلك، لأكون صادقا".

ويعاني لايبزغ من النتائج المهتزة في الآونة الأخيرة، حيث يتأخر بفارق 9 نقاط عن الصدارة في الدوري الألماني هذا الموسم، وخسر جميع مبارياته بمرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

بيد أنه لا يوجد ما يشير إلى أن كلوب ربما يتولى منصب المدير الفني للفريق إذا اضطر المدرب الحالي ماركو روزه إلى الرحيل.

وقال أوليفر مينتزلاف، الرئيس التنفيذي للايبزغ، إن "يورغن كان داعما تماما لماركو روزه".

وخسر ريد بول سالزبورغ لقب الدوري النمساوي في الموسم الماضي، بعدما فرض هيمنته على البطولة في النسخ العشر السابقة، علما بأنه يحتل المركز الخامس حاليا بترتيب المسابقة. وتسبب ذلك في رحيل بيبين ليندرز، مساعد كلوب السابق في ليفربول، عن منصب المدير الفني للفريق.

وبشكل عام، يجب أن تكون شبكة أندية ريد بول العالمية بأكملها أكثر ترابطا وانسجاما، حيث يتعين أن يتم الترويج للمواهب داخل الأندية بشكل أفضل.

م ف/ع.ج.م (د ب أ)

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