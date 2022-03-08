 مع الرأفة.. برشلونة يكتسح الريال برباعية في الدوري الإسباني | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 20.03.2022

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رياضة

مع الرأفة.. برشلونة يكتسح الريال برباعية في الدوري الإسباني

في ليلة حزينة لجماهير مدريد سقط فريقهم على ملعبه بنتيجة ضخمة أمام الغريم التقليدي برشلونة. وكان يمكن أن تكون الخسارة تاريخية لولا تألق كورتوا. وأرسل أوباميانغ ورفاقه رسالة بأن الفريق الكاتالوني عائد بقوة للمنافسة.

برشلونة ينصب السرك للريال ويهزمه في عقر دار 4- صفر (20/3/2022)

الغابوني بيير إمريك أوباميانغ سجل هدفين في اللقاء ولولا تألق الحارس البلجيكي كورتوا لاستقبلت شباك ريال بالمزيد من الأهداف

في مباراة مثيرة، خصوصا في شوطها الأول، نصب لاعبو برشلونة السيرك ولقنوا الغريم التقليدي ريال مدريد درسا في فنون اللعبة، ليقودوا الفريق الكتالوني للفوز 4 / صفر على الفريق الملكي، في ساعة متأخرة مساء الأحد (20 مارس/ آذار 2022) في قمة مباريات المرحلة التاسعة والعشرين لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وارتفع رصيد برشلونة، الذي حافظ على سجله خاليا من الهزائم للمباراة الـ12 على التوالي في مختلف المسابقات إلى 54 نقطة في المركز الثالث، متفوقا بفارق المواجهات المباشرة على أتلتيكو مدريد، صاحب المركز الرابع، المتساوي معه في نفس الرصيد، علما بأن برشلونة مازال يمتلك مباراة مؤجلة.

وفي المقابل، توقف رصيد الريال، الذي تلقى خسارته الثالثة في البطولة هذا الموسم عند 66 نقطة، لكنه بقي في الصدارة، بفارق 9 نقاط أمام أقرب ملاحقيه أشبيلية، قبل 9 مراحل على نهاية الموسم.

كلاسيكو الأرض: برشلونة يكتسح الريال برباعية نظيفة في ليلة لا تنسى (20/3/2022)

كلاسيكو الأرض: برشلونة يكتسح الريال برباعية نظيفة في ليلة لا تنسى (20/3/2022)

وبينما خاض الريال اللقاء بدون هدافه الفرنسي كريم بنزيما بداعي الإصابة، فرض برشلونة سيطرته المطلقة على مجريات الأمور وكان بإمكان نجومه الذين صالوا وجالوا في جميع أرجاء ملعب (سانتياغو برنابيو) بالعاصمة الإسبانية مدريد، إضافة المزيد من الأهداف، لولا تألق البلجيكي تيبو كورتوا، الذي أنقذ العديد من الفرص المؤكدة للنادي الكتالوني كانت كفيلة بتدوين فوز تاريخي لفريق المدرب الشاب تشافي هيرنانديز في الكلاسيكو. وكانت للصفقات التي أبرمها برشلونة في فترة الانتقالات الشتوية فعل السحر في المباراة، حيث افتتح الغاابوني بيير ايميريك أوباميانغ، المنتقل للفريق في يناير/ كانون الثاني الماضي قادما من أرسنال الإنجليزي، التسجيل للفريق الضيف في الدقيقة 29، بعدما تابع تمريرة من عثمان ديمبيلي.

وأضاف رولاند أراوخو الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 38 من صناعة ديمبيلي أيضا، فيما تكفل فيران توريس، المنضم لبرشلونة هذا الشتاء قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي، بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 47، بعد تمريرة بارعة من أوباميانغ، الذي أضاف الهدف الرابع للضيوف في الدقيقة 51.

فيران توريس (يمين) ثم عثمان ديمبلي وبيير إمريك أوباميانغ لاعبو برشلونة يحتفلون بتسجيل الهدف الثالث في مرمى الريال (20/3/2022)

فيران توريس، صاحب الهدف الثالث يحتفل مع عثمان ديمبلي وأوباميانغ بعد التسجيل في مرمى مدريد

وبذلك، حقق برشلونة انتصاره السابع والتسعين في تاريخ مواجهاته مع الريال، الذي حقق 100 فوز، فيما فرض التعادل نفسه على 52 مواجهة بين الفريقين.

وبهذا الانتصار الكبير والمستحق، وضع برشلونة حدا لتفوق الريال في لقاءات الكلاسيكو، والذي استمر في المواجهات الخمس الأخيرة بينهما بمختلف المسابقات، ليثبت عن قدومه بقوة للمنافسة على الألقاب المحلية والقارية في الفترة المقبلة وبات هذا هو الفوز الأول لبرشلونة على الريال منذ أكثر من 3 أعوام، حيث يرجع آخر فوز للفريق الكتالوني على نظيره الملكي إلى الثاني من مارس/ آذار 2019 على نفس الملعب ببطولة الدوري. وأصبح هذا الفوز هو الأكبر لبرشلونة على الريال في هذا الملعب منذ أن تغلب بالنتيجة ذاتها في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2015 ببطولة الدوري.

ص.ش (د ب أ)

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    الكاتب: زمن البدري


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