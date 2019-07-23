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مع الحدث

برنامج سياسي حواري من DW عربية ناقش عدة سنوات مستجدات الأحداث في العالم العربي بمشاركة سياسيين ومختصين ألمان وعرب يتبادلون الخبرات ووجهات النظر حول القضايا الراهنة.

شهد العالم العربي خلال العقد الثاني من القرن الجاري تطورات متسارعة فاجأت العالم بأسره، فالربيع العربي الذي جاء بعد نحو عشر سنوات من اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر قلب الأوضاع رأسا على عقد في عدد من الدول العربية. ولا شك أن التغيير الذي يشهده العالم العربي سيكون له تأثير مباشر على الجيران الأوروبييين، وقد ناقش برنامج مع الحدث التحولات الجديدة وتبعاتها المحلية والعالمية من مختلف الجوانب.

هكذا تفاعل مغردون مع قصة الإعلامي السعودي اللغز؟

هكذا تفاعل مغردون مع قصة الإعلامي السعودي "اللغز"؟ 23.07.2019

وفد إعلامي عربي يزور إسرائيل، حسب الخارجية الإسرائيلية. في اليوم التالي انتشرت مقاطع فيديو لشخص يرتدي اللباس السعودي التقليدي يتلقى الإهانات اللفظية وبعض الجسدية بتهمة "التطبيع". كيف تفاعل رواد مواقع التواصل مع الحدث؟
(130822) -- ISTANBUL, Aug. 22, 2013 () -- President of the Syrian National Council (SNC) George Sabra speaks during the news conference in Istanbul, Turkey, Aug. 21, 2013. Syria's main opposition group accused the government of massacring more than 1,300 people in chemical weapons attacks near Damascus Wednesday, as the UN Security Council called for clarity and expressed strong concern over the allegations. (/Lu Zhe)(zhf)

جورج صبرا يتجنب تصنيف جبهة النصرة كتنظيم إرهابي 05.06.2014

خلال مشاركته في برنامج مع الحدث الذي تقدمه DW عربية، تجنب جورج صبرا رئيس المجلس الوطني السوري المعارض تصنيف جبهة النصرة كتنظيم إرهابي، لكنه لم يستبعد مواجهتها عسكرياً، إذا دعت الضرورة إلى ذلك.
Iraqi soldiers take position in a street of Ramadi, west of the capital Baghdad, on January 19, 2014 during a military operation against anti-government fighters. The Iraqi army launched a major operation on the crisis-hit city of Ramadi, swathes of which have for weeks been controlled by anti-government fighters, officials said. AFP PHOTO / AZHER SHALLAL (Photo credit should read AZHER SHALLAL/AFP/Getty Images)

من تعليقات قراء DW: هناك محاولات لشيطنة التيار الإسلامي 09.02.2014

تمحورت تعليقات القراء هذا الأسبوع حول التحديات الأمنية والسياسية في العراق، وحول الأوضاع في مصر. كما كان لبرنامج مع الحدث الذي تناول الأوضاع اليمنية نصيباً كبيراً من تعليقات مستخدمي صفحة الفيسبوك.
Members of the security forces are seen outside the appeals court in Tripoli during the pre-trial hearing of ex-intelligence chief Abdullah Senussi and more than 20 former regime officials, accused of crimes during the 2011 revolt, on September 19, 2013. An AFP journalist said Senussi and more than 20 former regime officials appeared in court in the capital amid heavy security while Seif al-Islam Kadhafi, son of slain dictator Moamer Kadhafi, stood briefly in the dock before a judge adjourned his case in the western town of Zintan. AFP PHOTO / MAHMUD TURKIA (Photo credit should read MAHMUD TURKIA/AFP/Getty Images)

قراء DW: "المسلحون بيادق تحركها أطراف اللعبة السياسية حسب أهوائها" 24.11.2013

كان للبرنامج الحواري مع الحدث، الذي تناول في حلقته هذا الأسبوع فوضى السلاح في ليبيا نصيب الأسد من تعليقات متابعي DW، بالإضافة إلى موضوعات اجتماعية منها مثلاً عدم السماح بازدواج الجنسية في ألمانيا.

مع الحدث: هل سيأتي مؤتمر جنيف 2 بحل للنزاع في سوريا؟ 23.10.2013
Anti-government protesters are seen marching on a highway leading to the village of Karzakan during a rally held by Bahrain's main opposition party Al Wefaq south of Manama, May 11, 2012. REUTERS/Hamad I Mohammed (BAHRAIN - Tags: CIVIL UNREST POLITICS)

قطر والسعودية هل تدعمان ثورات الربيع العربي؟ 27.08.2012

كثر الجدل حول الأهداف الحقيقية التي تطمح إليها كل من قطر والمملكة العربية السعودية من خلال دعمهما الواسع لبعض الثورات العربية، في حين تحفظت من الأخرى وأخمدت الاحتجاجات في البحرين. برنامج مع الحدث ناقش هذه القضية.
Michel Kilo, a Syrian opposition leader and writer, exits the building of Russia's Foreign Ministry after a meeting with the Russian Foreign Minister, in Moscow, Russia, Monday, July 9, 2012. A delegation of Syrian opposition figures led by Kilo visited Moscow for talks about the ongoing conflict in the Middle Eastern nation. (Foto:Alexander Zemlianichenko/AP/dapd)

كيلو لـ DW: "لافروف قال إن الأسد لم يكن صديقا لنا على الإطلاق" 15.08.2012

في حديث لـ DW ضمن برنامج "مع الحدث" جدد المعارض السوري البارز ميشيل كيلو رفضه للتدخل الأجنبي مؤكدا أن روسيا ليست لديها أي مصلحة ببقاء الأسد في السلطة وأن لافروف أكد له أن الرئيس السوري لم يكن صديقا لروسيا على الإطلاق.
epa02926783 The flag of Libya's National Transitional Council (NTC) is raised by a UN guard at the European headquarters of the United Nation, in Geneva, Switzerland, 20 September 2011. NTC Chairman Mustafa Abdul Jalil is currently at the UN headquarters in light of the upcoming General Assembly in New York, USA, on 21 September 2011. EPA/SALVATORE DI NOLFI

الانتخابات الليبية بين التحديات الأمنية وغموض المشهد الحزبي 19.05.2012

في الوقت الذي تؤكد فيه السلطات الليبية على ضرورة الالتزام بموعد الانتخابات، يتساءل كثيرون عن مدى قدرة المشهد الليبي الراهن على تجاوز العقبات الكثيرة في وجه هذه الانتخابات. برنامج مع الحدث ناقش تحديات الانتخابات الليبية.
(FILE) A file picture dated 19 January 2010 shows Sudanese President Omar el Bashir (R) and First Vice President and President of the Government of Southern Sudan, Salva Kiir Mayardit (L), participating in celebrations marking the 5th anniversary of the signing of the Comprehensive Peace Agreement (CPA) in Yambio, Sudan. Omar el Bashir has won the country's first multiparty elections in 24 years, election officials said on 26 April 2010. The polls are supposed to usher in a new era of democracy in Sudan, which is recovering from a decades-long civil war between the north and south. EPA/TIM MCKULKA - UNMIS - HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES +++(c) dpa - Bildfunk+++

السودان بعد الانفصال: بين تركة الماضي وتحديات المستقبل 24.03.2012

لا تزال العلاقة بين البلدين الجارين، جنوب السودان والسودان، تواجه الكثير من الملفات الشائكة، والتي تشكل تهديدا جديا للسلام والأمن في المنطقة. برنامج مع الحدث على قناة DWعربية ناقش خلفيات النزاع والخيارات المطروحة لحله.
epa03035040 Pro-reform female protesters run for cover as police try to disperse them with tear-gas, in Abu Seba village, north of Manama, Bahrain, 15 December 2011. According to the local sources, scores of protesters attempted to stage sit-ins along Budayia Highway, which runs along mainly Shiite villages, in what they called Occupy Budayia Highway to demand reforms and release of prisoners. Several protesters were detained including activist Zainab al-Khawaja daughter of life-sentenced activist Abdulhadi al-Khawaja. EPA/MAZEN MAHDI

هل خبت جذوة الربيع البحريني أم أُخْمِدَت؟ 03.03.2012

شهدت الأشهر الماضية تراجعا واضحاً في زخم الاحتجاجات البحرينية، فهل يعود ذلك إلى لجوء السلطات للعنف، أم أن التعهدات التي أطلقها العاهل البحريني بإجراء إصلاحات أدت إلى بعض التهدئة؟ هذا ما ناقشه برنامج "مع الحدث".
***Galeriebild gestaucht wegen Format*** Egyptian Copts cross their wrists in defiance outside the Saints Church in the Sidi Bishr district of Alexandria in Egypt Friday, April 14, 2006, after a knife-wielding assailant attacked worshippers at Coptic churches in the northern Mediterranean city of Alexandria during Mass, killing one person and wounding at least five before he was arrested, the government said. (AP Photo/Ben Curtis)

مستقبل دول الربيع العربي – ماذا وراء مخاوف الأقليات؟ 01.01.2012

أثارت موجة العنف الطائفي في الأشهر الماضية مخاوف لدى الأقليات في دول الربيع الثوري العربي، خصوصا الأقلية المسيحية. برنامج مع الحدث التلفزيوني ناقش مخاطر الصراع الطائفي في المنطقة العربية.
Iran gestürzte Drohne

الملف الإيراني وسيناريوهات المواجهة الساخنة 18.12.2011

تطورات الملف الإيراني تضع مختلف الأطراف الغربية والعربية أمام تحديات خطيرة، وتفرض عليها اتخاذ مواقف واضحة. برنامج "مع الحدث" على قناة دويتشه فيله عربية تناول هذا الملف في حلقة هذا الأسبوع.
Saudi Shiite protesters wearing masks chant slogans during a protest in Qatif, Saudi Arabia, Thursday, March 10, 2011. Saudi police have opened fire at a rally in the kingdom's east in an apparent escalation of efforts to stop planned protests.Government officials have warned they will take strong action if activists take to the streets after increasing calls for large protests around the oil-rich kingdom to press for democratic reforms. A witness in the eastern city of Qatif says gunfire and stun grenades were fired at several hundred protesters marching in the city streets Thursday. The witness, speaking on condition of anonymity because he feared government reprisal, said police in the area opened fire. The witness saw at least one protester injured. The small white signs at left in Arabic read: Freedom of expression is dignity to the nation.. (AP Photo)

كيف يتابع النظام السعودي تحولات الربيع العربي؟ 14.11.2011

كيف ستنعكس أحداث الربيع العربي على السعودية داخليا وهل سيؤدي ذلك إلى مزيد من الانفتاح وإطلاق الحريات العامة، أم سيزداد النظام انغلاقا؟ هذه هي المحاور التي ناقشها برنامج "مع الحدث" على قناة دويتشه فيله عربية..
Tunisians hold up banners during a protest against the moderate Islamic party Ennahda in Tunis, Wednesday, Oct. 26, 2011. Preliminary results from polling stations across Tunisia indicate that the Islamist Ennahda Party took the largest share of votes by far in the country's landmark elections. Sign reads Fraudulent Elections, New Dictatorship. (Foto:Chokri Mahjoub/AP/dapd)

دول الربيع العربي- تحديات راهنة ومخاوف مستقبلية 29.10.2011

تونس ومصر وليبيا، ثلاثة بلدان تقف على طريق التحول الديمقراطي وتواجه كل منها تحديات كبرى. فهل يعد سقوط الحكام المستبدين ضمانة كافية للتحول الديمقراطي؟ وأين ينتهي مصير تلك الدول؟
محاكمة بن علي ومبارك ـ تحقيق العدالة أم مجرد انتقام؟

محاكمة بن علي ومبارك ـ تحقيق العدالة أم مجرد انتقام؟ 02.10.2011

تقف تونس ومصر أمام تحديات مرحلة جديدة تتطلب مراجعة تاريخية للماضي. فكيف يمكن تخطي هذه المرحلة، وهل يمكن الاستفادة من التجربة الألمانية مع النظام الاستبدادي في ألمانيا الشرقية سابقاً؟ برنامج "مع الحدث" تناول هذا الموضوع.

الانتخابات الألمانية 2005 (ملف) 24.06.2005

في الملف التالي نسلط الأضواء على تطورات الأحداث بشأن الانتخابات الألمانية المبكرة، على الأحزاب المتنافسة، برامجها ومرشحيها وعلى النظام الانتخابي والحزبي في ألمانيا. وسيتم تحديث هذا الملف باستمرار . ابقوا مع الحدث!
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