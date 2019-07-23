برنامج سياسي حواري من DW عربية ناقش عدة سنوات مستجدات الأحداث في العالم العربي بمشاركة سياسيين ومختصين ألمان وعرب يتبادلون الخبرات ووجهات النظر حول القضايا الراهنة.

شهد العالم العربي خلال العقد الثاني من القرن الجاري تطورات متسارعة فاجأت العالم بأسره، فالربيع العربي الذي جاء بعد نحو عشر سنوات من اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر قلب الأوضاع رأسا على عقد في عدد من الدول العربية. ولا شك أن التغيير الذي يشهده العالم العربي سيكون له تأثير مباشر على الجيران الأوروبييين، وقد ناقش برنامج مع الحدث التحولات الجديدة وتبعاتها المحلية والعالمية من مختلف الجوانب.