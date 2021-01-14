 مع ارتفاع أعداد الإصابات.. ألمانيا تتجه إلى تشديد قيود كورونا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 15.01.2021

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مع ارتفاع أعداد الإصابات.. ألمانيا تتجه إلى تشديد قيود كورونا

يبدو أن ألمانيا تتجه إلى تشديد إجراءات مواجهة جائحة كورونا وتمديدها، وهو ما تدعو إليه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، ويؤيدها في ذلك العديد من السياسيين، بالإضافة إلى معهد روبرت كوخ. ومن المتوقع حسم ذلك الأسبوع المقبل.

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تدعو إلى تشديد قيود كورونا (أرشيف)

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تدعو إلى تشديد قيود كورونا (أرشيف)

دعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مساء الخميس (14 كانون الثاني/يناير 2021) إلى تشديد القيود في ألمانيا بشكل ملحوظ في مواجهة جائحة كوفيد-19، وطلبت تقديم موعد اجتماعها مع رؤساء حكومات الولايات بشأن تقييم إجراءات مواجهة كورونا للأسبوع المقبل، كما أفاد مصدر قريب من حزبها لوكالة "فرانس برس".

مختارات

وخلال اجتماع لقيادة حزبها المحافظ الاتحاد المسيحي الديمقراطي، اعتبرت ميركل أنه لا يمكن احتواء فيروس كورونا إلا عبر تدابير أكثر تشدداً، وفق ما نقل المصدر الذي شارك في الاجتماع. ويؤكد المصدر بذلك معلومات نشرتها وسائل إعلام ألمانية عدة.

وذكر موقعا مجلة "دير شبيغل" وصحيفة "بيلد" أن من بين الإجراءات التي يتم دراستها إعادة العمل بتدابير المراقبة على الحدود كما حصل في الربيع الفائت، وتعميم وضع الكمامة وفرض العمل من المنزل، وصولاً ربما الى إغلاق وسائل النقل العام.

لكن مصادر مقربة من ميركل أكدت أن المستشارة رفضت اقتراح إغلاق النقل العام، وأضافت: "علينا أن نتمكن من السيطرة على الفيروس البريطاني المتحور عبر الحد في شكل أكبر من التواصل" بين الناس. وكان مقرراً عقد القمة التي تجمع ميركل ورؤساء حكومات الولايات بشأن تقييم إجراءات مواجهة كورونا في (25 كانون الثاني/ يناير 2021)، إلا أن ميركل طلبت تقديم موعد القمة إلى الأسبوع المقبل.

تشديد القيود

بدوره، أيد معهد روبرت كوخ للمراقبة الصحية تشديد القيود في البلاد التي سجلت الخميس عدداً قياسياً في الوفيات جراء كوفيد-19.

وقال رئيس المعهد لوتار فيلر في مؤتمر صحافي: "بالنسبة إلي، لا تشكل التدابير القائمة راهناً إغلاقاً شاملاً، لا تزال هناك استثناءات كثيرة".

واليوم الجمعة، أعلن "روبرت كوخ" أنه تم تسجيل 22 ألفاً و368 إصابة جديدة بالفيروس في غضون الأربع وعشرين ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات المسجلة منذ بدء الجائحة مليونان و958 إصابة، وذلك استناداً إلى بيانات الإدارات الصحية.

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ألمانيا – انطلاق عملية التطعيم مع بعض الصعوبات


وبلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس منذ بدء الجائحة 44 ألفاً و994 حالة، بينما بلغ عدد المتعافين مليون و641 ألفاً و200 شخص.

لكن فيلر لاحظ بارقة أمل بفضل حملة التلقيح التي شملت حتى الآن أكثر من 842 ألف شخص يشكلون نحو واحد في المئة من تعداد السكان، واضاف "بحلول نهاية العام، سنكون قد سيطرنا على هذا الوباء".

"أسوء مراحل الجائحة"

لكن وزير الصحة الألماني ينس شبان أعرب عن اعتقاده بأن الوضع  الناجم عن تفشي كورونا لا يزال حرجاً رغم مضي التطعيمات قدماً. وقال السياسي المنتمي إلى حزب المستشارة أنغيلا ميركل يوم الخميس إن عدد الذين تلقوا تطعيم كورونا في ألمانيا وصل إلى 840 ألف شخص حتى الآن، أي أن "أول 1% من السكان تم تطعيمه".

ورأى شبان أنه بهذا فقد تم البدء في طريق الخروج من الجائحة " لكننا لا نزال في الوقت نفسه في أسوأ مراحل الجائحة". ووصف شبان عدد الإصابات والوفيات بأنه محزن للغاية "فواحد من كل اثنين من المتوفين يزيد عمره عن 80 عاما"، مشيراً إلى أن حملة التطعيمات بدأت لهذا السبب بهذه الشريحة العمرية بسبب الارتفاع القوي لخطر الإصابة.

وتابع شبان أن نحو 40% من نزلاء دور الرعاية تم تطعيمهم حتى اليوم، ومن المنتظر أن يحصلوا على تطعيم ثان. ورأى شبان أن الحد من انتشار الفيروس داخل دور الرعاية يتطلب توزاناً صعباً يجمع بين تجنب العزل التام مع توفير الحماية، مشيرا إلى ضرورة  تخفيض المخاطر عبر الزائرين والعاملين بأفضل طريقة ممكنة، لكن من غير الممكن الوصول بهذه المخاطر إلى الصفر.

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فيروس كورونا المتحور يصل إلى أكثر من 50دولة في العالم ومنظمة الصحة العالمية تحذر

دعوات لإغلاق أشد
من جانبه صرح رئيس حكومة ولاية بادن-فورتمبرغ بأنه يجب توقع تمديد الإغلاق على البلاد في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد ليتجاوز شهر كانون الثاني/يناير الجاري.

وقال فينفريد كريتشمان وهو سياسي بحزب الخضر الألماني يوم الخميس: "يتعين علينا افتراض أنه سيتوجب علينا تمديد الإغلاق"، لافتاً إلى أنه سوف يعمل لإجل فرض "إجراءات أخرى أكثر صرامة".

وكان رئيس حكومة ولاية شمال الراين-فيستفاليا الألمانية أعلن أيضاً أنه لا يستبعد تمديد فرض الإغلاق على البلاد، وقال أرمين لاشيت، وهو مرشح لرئاسة حزب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل المسيحي الديمقراطي لصحيفة "كولنر شتات-أنتسايغر" الألمانية المحلية في عددها الصادر يوم الخميس، رداً على سؤال عمّا إذا كان الإغلاق سيسري حتى عيد الفصح في أسوأ الأحوال أم لا: "من الواضح تماماً: الوضع خطير للغاية. سيكون من الخطأ استبعاد أي شيء حالياً".

م.ع.ح/ع.ش (د ب أ ، أ ف ب)

  • Lockdown in Berlin | Kurfürstendamm

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    شارع كورفورستندام أو "كودام" خال في برلين

    كورفورستندام أو "كودام": شارع التبضع وشارع التجوال في برلين الذي كان يعج عادة بالمتجولين خال تماما في هذا العام. لأنه هنا منذ أن فُرضت قيود واسعة لمكافحة جائحة كورونا ظلت غالبية المتاجر مغلقة.

  • Deutschland Coronavirus Zweiter Shutdown Berlin Breitscheidplatz

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    بريق خافت في عيد الميلاد

    وغير بعيد عن كورفورستندام يوجد عادة سوق عيد الميلاد في ساحة برايتشايد في الأثناء مع إجراءات أمنية مشددة. لأن نقطة اللقاء هنا في وسط برلين الغربية سابقا تعرضت لكارثة شديدة في عام 2016 حين توفي 12 شخصا على إثر هجوم ارهابي.

  • Deutschland, Berlin I Lockdown I Coronavirus

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    الاكتفاء بالنظر إلى الواجهة

    متجر الغرب على امتداد شارع كورفورستندام يُعتبر المتجر الشهير في ألمانيا. فعلاوة على جناح المواد الغذائية الشهير، كل شيء متوفر هنا. وتجارة التجزئة الألمانية ستحصل على تعويضات ـ لكن الكثير من التجار يترقبون مساعدات ديسمبر التي وعدت الحكومة بتقديمها.

  • Deutschland Coronavirus Zweiter Shutdown Hamburg

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    حزن يخيم على مدينة هامبورغ

    والوضع غير مختلف في ثاني أكبر مدينة ألمانية أي هامبورغ. ففي وسط المدينة حول شارع مونكبيرغ يسود فراغ تام. وحتى هنا تتوقع تجارة التجزئة بسبب الحجر الصحي الثاني تراجعا قويا في المبيعات ـ بشرط أن تنتهي تلك القيود كما هو مخطط في العاشر من يناير.

  • Deutschland Coronavirus Zweiter Shutdown Freiburg

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    إجراءات مراقبة الشرطة في فرايبورغ

    فرايبورغ في منطقة برايزغاو تُعد مدينة محبوبة لدى الكثيرين ويجوبها سيل من الماء على هامش الغابة السوداء. هنا أيضا على غرار جميع المواقع في ولاية بادن فورتمبيرغ تسود قيود حظر تجول مشددة، وذلك منذ الـ 12 من ديسمبر/ كانون الأول. ولا يمكن مغادرة المنزل إلا لأسباب وجيهة وفي الليل تٌعتمد قوانين أكثر شدة من فترة النهار.

  • Deutschland Coronavirus Zweiter Shutdown München

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    استعراض موسيقي عسكري في ميونيخ

    هنا عاصمة بافاريا ميونيخ. فحول ساحة ماريا شتاخوس يقف في العادة في مثل هذه الأوقات حشود من الناس لشرب النبيذ الساخن. وهذا لا يمكن فعله هذه السنة بسبب إجراءات كورونا وحظر تناول الكحول في الأماكن العامة.

  • Deutschland Coronavirus Zweiter Shutdown München

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    سبات بافاري طويل

    كما هو الوضع هنا في حي الصليب بميونيخ تمر ولاية بافاريا التي ضربها الفيروس بسبات عميق. ورغم القيود المتشددة يساند 69 في المائة من الألمان ما يُسمى بالحجر الصحي الثاني ـ هذا ما تمخض عنه استطلاع للرأي لصالح القناة الأولى في التلفزة الألمانية في هذا الأسبوع.

  • Deutschland Sachsen Corona-Pandemie Shutdown

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    بقعة وباء ساكسونيا

    في ولاية ساكسونيا تبقى نسبة العدوى مرتفعة أكثر من أي مكان آخر: أكثر من 700 عدوى جديدة مقابل 100.000 نسمة في غضون أسبوع واحد، كما أعلنت عن ذلك دائرة باوتسن. وفي شارع رايشن، الشارع الحقيقي لمدينة باوتسن يبدو هرم عيد الميلاد في حلة حزينة.

  • Deutschland Sachsen Corona-Pandemie Shutdown

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    بالكمامة أمام كنيسة دريسدن

    وحتى في عاصمة الولاية دريسدن تسود منذ مدة طويلة إلزامية وضع الكمامة. وتعليمات كورونا في ولاية ساكسونيا تم تشديدها في نهاية الأسبوع: فالمتاجر يحق لها بيع حاجيات اللوازم اليومية فقط. والألبسة والكتب أو الألعاب يتم سحبها بغية عدم جلب الزبائن والتخفيف من الاحتكاك.

  • Deutschland Coronavirus Zweiter Shutdown Berlin Brandenburger Tor

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    صورة وكأنها من التاريخ

    الساحة أمام بوابة براندنبورغ لم تكن خالية من البشر على هذا النحو منذ وجود جدار برلين أي حتى عام 1989. ولا ينقص فقط السياح ـ بل حتى الاحتفال بليلة رأس السنة الأكبر في البلاد والألعاب النارية التي تُنقل فعالياتها إلى جميع أنحاء العالم ألغيت هذه السنة. على الأقل الساعة الشهيرة لحساب الدقات حتى منتصف الليل ستكون تماشيا مع كورونا رقمية وتُنقل عبر التلفزيون. إذن سنة جديدة سعيدة!


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