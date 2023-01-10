مع احتدام المعارك حول مدينة باخموت، تتكبد كل من كييف وموسكو خسائر فادحة بالأرواح

باخموت ـ دفاع أوكراني مستميت أملا في وقف الزحف الروسي

تواصل القوات الأوكرانية الدفاع عن باخموت بهدف "كسب الوقت" قبل أن تشن هجوما مضادا في مواجهة تقدم القوات الروسية في هذه المدينة الواقعة في شرق أوكرانيا التي تحاول موسكو منذ الصيف الاستيلاء عليها على الرغم من خسائر فادحة.