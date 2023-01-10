مع احتدام المعارك حول مدينة باخموت، تتكبد كل من كييف وموسكو خسائر فادحة بالأرواح

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مع احتدام المعارك حول مدينة باخموت شرق اوكرانيا، تتكبد كل من كييف وموسكو خسائر فادحة بالأرواح، فهذا المكان يشهد أعنف المعارك المستمرة منذ عام.
القوات الأوكرانية والروسية تعلنان الإثنين، خوض "معارك عنيفة" للسيطرة على وسط مدينة باخموت في شرق أوكرانيا، والتي تحاول موسكو السيطرة عليها منذ الصيف رغم تكبّدها خسائر فادحة.
تواصل القوات الأوكرانية الدفاع عن باخموت بهدف "كسب الوقت" قبل أن تشن هجوما مضادا في مواجهة تقدم القوات الروسية في هذه المدينة الواقعة في شرق أوكرانيا التي تحاول موسكو منذ الصيف الاستيلاء عليها على الرغم من خسائر فادحة.
فيما تتواصل المعارك في باخموت، كشف رئيس الحكومة البولندية أن حلفاء كييف يقتربون من اتفاق حول الخطوة المقبلة في دعمهم العسكري لأوكرانيا، معربا عن استعداد بلاده لمنح أوكرانيا طائرات ميغ-29 المقاتلة في غضون أسابيع.
نفى الجيش الأوكراني انسحابه من جبهة باخموت وشدد عزمه على تعزيز قواته هناك. وبعدما قوبلت "مبادرتها" ببرود، جددت الصين دعوتها لإطلاق عملية سلام لإنهاء الحرب في أوكرانيا،
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