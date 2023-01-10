 مع احتدام المعارك حول مدينة باخموت، تتكبد كل من كييف وموسكو خسائر فادحة بالأرواح | DW الأخبار | DW | 14.03.2023

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مع احتدام المعارك حول مدينة باخموت، تتكبد كل من كييف وموسكو خسائر فادحة بالأرواح

مع احتدام المعارك حول مدينة باخموت شرق اوكرانيا، تتكبد كل من كييف وموسكو خسائر فادحة بالأرواح، فهذا المكان يشهد أعنف المعارك المستمرة منذ عام.

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