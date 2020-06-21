 معهد كوخ: ارتفاع معدل انتشار فيروس كورونا في ألمانيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 21.06.2020

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معهد كوخ: ارتفاع معدل انتشار فيروس كورونا في ألمانيا

عاد معدل انتشار العدوى بفيروس كورونا إلى الارتفاع مجددا في ألمانيا، حسب إحصائيات معهد روبرت كوخ للصحة العامة. وإذ حذر المعهد من هذا الارتفاع إلى أنه ربطه بوجود بؤرتين محليتين انتشر فيهما الفيروس بقوة في الأيام الماضية.

الارتفاع الجديد يعود بالأساس لوجود بؤرتين محليتين الأولى هي شركة تونيِّس لإنتاج اللحوم في بلدة غوترسلوه، الصورة.

الارتفاع الجديد يعود بالأساس لوجود بؤرتين محليتين الأولى هي شركة تونيِّس لإنتاج اللحوم في بلدة غوترسلوه، الصورة.

قال معهد روبرت كوخ للصحة العامة اليوم الأحد (21 يونيو/حزيران 2020) إن معدل انتشار العدوى بفيروس كورونا في المانيا ارتفع بشكل كبير ليصل إلى مستويات خطرة. وقد يكون السبب الأساسي لهذا الارتفاع هو وجود بؤرتين محليتين لانتشار الفيروس الأمر الذي يؤثر على المعدل في عموم البلاد.

وحسب إحصائيات جديدة للمعهد فإن معدل انتشار الفيروس لأربعة أيام يقدر بـ 2.88 ومعدل سبعة أيام بـ 2.03. كما أظهرت بيانات المعهد اليوم الأحد أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس ارتفع بواقع 687 إلى 189822، في حين وصل عدد الوفيات إلى 8882. ويعني وصول معدل انتشار الفيروس إلى 2.88 أن كل 100 مصاب سينقلون العدوى إلى 288 آخرين. وشهد معدل الانتشار زيادة حادة مقارنة بيوم الجمعة حين سجل 1.06.

 والهدف هو بلوغ مستوى عدوى تحت الواحد لينخفض عدد المصابين من ناحية رقمية. وهذا له علاقة أيضا بقضية توسيع تخفيف القيود أو إعادة تبنيها. وكان المعهد قد ذكر أمس السبت أن معدل انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا قفز إلى 1.79، وهو أعلى بكثير من المستوى المطلوب لاحتوائه على المدى الطويل.

والارتفاع الجديد يعود بالأساس لتفشي محلي محدود (بؤرة) مثل ما حصل في شركة تونيِّس لإنتاج اللحوم في بلدة غوترسلوه. وأوضح المعهد أنه يجب مراقبة تطور الوضع في الأيام المقبلة، لا سيما فيما يخص قضية هل يحصل ارتفاع لحالات العدوى خارج حالات العدوى المحلية المذكورة.

في غضون ذلك استعانت السلطات في مدينة غوتنغن بولاية سكسونيا السفلى وكذلك في بلدة غوترسلوه بولاية شمال الراين وستفاليا بالشرطة لتطبيق إجراءات الحجر الصحي بعد ارتفاع وتيرة الإصابات  بفيروس كورونا المستجد في المنطقتين، وهو ما أدى إلى زيادة معدل تفشي الفيروس في البلاد. 

واندلعت أعمال شغب أمس السبت في مجمع سكني في غوتنغن حيث تم وضع حوالي 700 شخص في الحجر الصحي. وقال قائد الشرطة في المدينة خلال مؤتمر صحفي الأحد "حاول حوالي 200 شخص الخروج، لكن امتثل 500 شخص لقواعد الحجر الصحي". 

وأجبر المسؤولون في شمال الراين وستفاليا 6500 موظف وعائلاتهم على الدخول في الحجر الصحي بعد أن ثبتت إصابة ما يزيد على 1000موظف في شركة تونيِّس الألمانية لتصنيع اللحوم بفيروس كورونا.

وطلب آرمين لاشيت، رئيس وزراء ولاية شمال الراين وستفاليا من مسؤولي قنصليات بولندا وبلغاريا ورومانيا جلب مترجمين لإقناع العمال الذين يعملون في الشركة بضرورة الامتثال لإجراءات العزل من جديد. وقال لاشيت في مؤتمر صحفي اليوم "هناك 1300 منزل يعيش فيها الموظفون وعائلاتهم، ونحتاج بها إلى الالتزام بقواعد الحجر الصحي".
 

م.أ.م/ أ.ح ( رويترز)

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