 معهد غوته الألماني .. تنظيم أسبوع للتوعية بقضايا البيئة والمناخ | DW الأخبار | DW | 20.10.2022

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DW الأخبار

معهد غوته الألماني .. تنظيم أسبوع للتوعية بقضايا البيئة والمناخ

معهد جوته الألماني ينظم أسبوع البيئة في الأسكندرية ويقدم أنشطة تفاعلية متنوعة للتوعية بقضايا البيئة والمناخ.

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