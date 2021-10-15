معهد غوته الألماني .. تنظيم أسبوع للتوعية بقضايا البيئة والمناخ

دراسة: تغيّر المناخ يزيد من انتشار مسببات أمراض تصيب البشر

أكدت دراسة حديثة أن تغير المناخ بأشكاله المختلفة يؤثر بشكل مباشر على انتشار الأمراض المنقولة عبر مسببات المرض إلى البشر وإلى أماكن أخرى ربما لم يكن المرض متوطناً بها، ما يزيد المخاوف من التأثيرات السيئة للتغير المناخي