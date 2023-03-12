 معهد ستوكهولم: أوروبا تتسلح بشكل جذري | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 13.03.2023

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سياسة واقتصاد

معهد ستوكهولم: أوروبا تتسلح بشكل جذري

أفاد معهد ستوكهولم لأبحاث السلام أن واردات الأسلحة إلى أوروبا قد زادت بشكل حاد نتيجة لحرب أوكرانيا في المقام الأول. بالمقابل فإن المشتريات من الأسلحة تنخفض في أجزاء أخرى من العالم، فما الذي يعنيه ذلك؟

طائرات اف 16 الأمريكية الصنع من سلاح الجو التايواني- سبتمبر 2007

أوروبا تتسلح بشكل كبير على ضوء حرب أوكرانيا، هل تحصل الأخيرة على أسلحة حديثة؟

العالم ينزع سلاحه، بينما تتسلح أوروبا بشكل جذري. يمكن تلخيص نتائج تقرير  معهد ستوكهولم لأبحاث السلام (SIPRI) الأخير في هذه الصيغة. يفحص المعهد السويدي لأبحاث السلام ويقارن تجارة الأسلحة العالمية على مدى أربع سنوات. كل أربع سنوات لأن تجارة الأسلحة غالبًا ما تتقلب بشكل كبير خلال فترات أقصر كفترة سنة واحدة، وبالتالي، وحسب المعهد تعكس الفترات الأطول من الوقت التطورات بشكل أفضل.

في مقابلة مع DW يعتبر الباحث في المعهد بيتر وايزمان أن أهم اتجاهين في هذا التقرير يتمثلان في أن "عمليات نقل الأسلحة إلى الدول الأوروبية قد زادت بشكل كبير" وأن "دور الولايات المتحدة كمورد عالمي للأسلحة قد ازداد أيضًا بشكل كبير".

مختارات

غير أن السنوات الأخيرة من 2018 إلى 2022، شهدت انخفاضا في عمليات نقل الأسلحة الدولية بنسبة 5 بالمائة مقارنة بالفترة من 2013 إلى 2017. من ناحية أخرى، زادت واردات الدول الأوروبية من الأسلحة - التي تم الحصول عليها بشكل أساسي من الولايات المتحدة - بنسبة 47 بالمائة، أما واردات دول الناتو الأوروبية فارتفعت بنسبة تصل إلى 65 في المئة. السبب هو  الحرب في أوكرانيا بالطبع.

أوكرانيا ثالث أكبر دولة متلقية للسلاح في العالم

في السابق، لم تلعب أوكرانيا نفسها أي دور كمتلقي وكمشتري للأسلحة. أيضًا لأن الجمهورية السوفيتية السابقة تصنع الأسلحة بنفسها وأن لديها أسلحة احتفظت بها من زمن الاتحاد السوفيتي، لذلك كانت الحاجة إلى الواردات منخفضة. ومع ذلك، في الفترة من 2018 إلى 2022، تحتل أوكرانيا المرتبة 14 عالمياً، وإذا نظرت إلى عام 2022 وحده، أصبحت في المركز الثالث على مستوى العالم كدولة متلقية للأسلحة.

يتحدث المعهد في تقريره عادة عن "عمليات نقل الأسلحة"، أي تجارة الأسلحة والمساعدات العسكرية (المجانية)، التي تشكل المحور الرئيسي لدعم أوكرانيا. وهذه الأسلحة ليست من بين الأحدث، وغالبًا ما تكون أسلحة من مخزونات الدول المانحة.

طائرات أف 35 الأمريكية في قاعدة آيلسون في الولايات المتحدة، مارس 2022

لا تزال كييف تطلب طائرات مقاتلة بشكل عاجل، فهل يزودها الغرب بهذه الأسلحة؟

وبالتالي، فإن قيمة مبيعات الأسلحة لأوكرانيا منخفضة نوعًا ما. ووفقًا لحساب المعهد  SIPRI: لم تصل قيمة شحنات الأسلحة الأمريكية المكثفة إلى أوكرانيا في عام الحرب 2022 إلى مستوى الشحنات الأمريكية إلى أربع دول متلقية أخرى، وهي الكويت والمملكة العربية السعودية وقطر واليابان - لأن هذه الدول حصلت على أنظمة متطورة وجديدة بشكل خاص مثل الطائرات المقاتلة. ولا تزال كييف تطلب طائرات مقاتلة بشكل عاجل، لكنها لم تحصل عليها حتى الآن من الدول الغربية.

سياسة تصدير الأسلحة الفرنسية تؤتي ثمارها

أهم خمس دول مصدرة للأسلحة في العالم حسب حجم الصادرات هي الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وفرنسا والصين وألمانيا. ولم يتغير الترتيب مقارنة بالفترة السابقة، ولكن كانت هناك تغييرات كبيرة في هذه البلدان. زاد تصدير الولايات المتحدة، التي تحتل المرتبة الأولى بالفعل، بنسبة 14 بالمائة، وتمثل الآن 40 في المئة من عمليات توريد الأسلحة العالمية.

وسجلت فرنسا، التي تمكنت من توسيع مركزها في المرتبة الثالثة، زيادة أكبر بنسبة 44 في المائة. وفقًا لمعهد SIPRI، فإن مثل هذه التغييرات القوية ليست غير مألوفة، لأنه في بعض الأحيان تأتي الطلبات الكبيرة المربحة بشكل خاص فقط خلال فترة زمنية معينة. وعلى هذا الأساس يفسر بيتر وايزمان التراجع الحاد بنسبة 35 في المئة في تجارة الأسلحة الألمانية. لكن وحسب وايزمان: "ربما يكون التغيير في صادرات الأسلحة الفرنسية ذا طبيعة هيكلية أكثر. إذ تعمل فرنسا على تعزيز صناعة الأسلحة بشكل قوي للغاية وقد حققت نجاحًا كبيرًا مع هذه السياسة على مدار العقد الماضي".

 

تراجع أهمية الصين كمصدر عالمي للأسلحة

هذا ما لاحظه المستشار أولاف شولتس خلال زيارته الأخيرة للهند، والتي كانت أيضًا تتعلق بتقليل اعتماد الهند على روسيا في مجال التسلح. وفي حين أن فرنسا رسخت دورها هناك لسنوات كثاني أهم مورد بعد روسيا، فإن ألمانيا لا تلعب دوراً مهماً في هذا المجال بالهند.

اللافت أيضًا هو الخسائر في صادرات الأسلحة الصينية بنسبة 23 في المئة، وبشكل عام فإن أهمية الصين كمصدر عالمي للأسلحة ضعيفة مقارنة  بأهميتها الاقتصادية. يشرح بيتر وايزمان الأمر على هذا النحو: "لقد فشلت الصين في اختراق بعض أهم أسواق الدفاع، وفي بعض الحالات لأسباب سياسية واضحة". على سبيل المثال، لا تبيع الصين أسلحة لمنافستها الهند. "والمثير للدهشة أن الصين فشلت أيضًا في منافسة الأمريكيين والأوروبيين بمعظم دول الشرق الأوسط".

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تقليل تصدير السلاح إلى إفريقيا لا يعني بالضرورة المزيد من السلام

أدت الزيادة الحادة في واردات الدول الأوروبية من الأسلحة إلى ارتفاع حصة أوروبا في عمليات توريد الأسلحة الدولية بشكل كبير، من 11 بالمائة في الفترة من 2013 إلى 2017 إلى 16 بالمائة في الأعوام من 2018 إلى 2022. بالمقابل انخفضت عمليات توريد الأسلحة في جميع مناطق العالم الأخرى.

ويظهر هذا الانخفاض بشكل كبير جداً في إفريقيا التي شهدت تراجعا بنسبة 40 في المئة. يقول وايزمان ويضيف: "لكن هذا لا يجعل إفريقيا أكثر سلامًا". إن أرقام معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام "لا ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالصراعات التي تُستخدم فيها هذه الأسلحة". هناك العديد من النزاعات المسلحة في أفريقيا. وأضاف: "لكن الدول لا تستطيع شراء أعداد كبيرة من الأسلحة المتطورة، وعليه فإن قيمة إجمالي عمليات توريد الأسلحة إلى المنطقة ليست بالقدر الذي يوحي به عدد الصراعات".

روسيا تزيد من نفوذها في مالي

وفي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى على الأقل، تفوقت روسيا على الصين كمورد للأسلحة. وتعد مالي مثالاً على تقدم روسيا في إفريقيا. اعتادت مالي الحصول على أسلحة من عدد من البلدان، بما في ذلك فرنسا والولايات المتحدة. ومع ذلك، بعد الانقلابات في مالي في عامي 2020 و2021، تراجعت هاتان الدولتان الغربيتان بوضوح، بينما وسعت روسيا مبيعاتها هناك.

مثال آخر على عواقب الاضطرابات السياسية في مجال التسلح هو تركيا. ففي الفترة من 2013 إلى 2017، كانت الدولة العضو في الناتو سابع أهم دولة مشترية للأسلحة الأمريكية. لكن منذ الخلافات مع واشنطن في عهد الرئيس رجب أردوغان  احتلت تركيا المرتبة 27 فقط في الفترة من 2018 إلى 2022.

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التوقعات لأهم موردي للأسلحة في المستقبل

من سيكون في طليعة تجارة الأسلحة الدولية في المستقبل؟ للقيام بذلك، نظر معهد ستوكهولم/ SIPRI في سجلات طلبات الشركات المصنعة في أهم الدول المصدرة للأسلحة. تؤخذ الطلبات من الطائرات المقاتلة والمروحيات وكذلك السفن الحربية الكبيرة مثل حاملات الطائرات والمدمرات والفرقاطات والغواصات بعين الاعتبار. هذه أنظمة أسلحة ذات قيمة ترتيب عالية بشكل خاص.

لذلك ستبقى الولايات المتحدة إلى حد بعيد أهم مورد للأسلحة. يتضح هذا من حقيقة أن حوالي 60 بالمائة من جميع الطائرات المقاتلة وطائرات الهليكوبتر الهجومية المطلوبة في جميع أنحاء العالم من انتاج أمريكي. في عام 2022 وحده، طلبت 13 دولة ما مجموعه 376 طائرة مقاتلة وطائرة هليكوبتر هجومية من الشركات المصنعة الأمريكية.

لدى فرنسا العديد من طلبيات الطائرات والسفن ويجب أن تعزز مكانتها كمصدر للأسلحة. في هذه الأثناء، ولدى ألمانيا سجل طلبات تصدير مختلط، إذ لا توجد طائرة أو مروحية واحدة، ولكن هناك عدد من المراكب المائية تحت الطلب من أحواض بناء السفن. أما روسيا فلم تحصل في الوقت الحالي سوى على طلبات قليلة نسبيًا في سجلاتها. ويعود ذلك إلى حاجتها للكثير من الأسلحة التي كان من الممكن تصديرها، في حرب أوكرانيا.

كريستوفر هاسيلباخ/ ز. ب

  • Deutschland Grafenwöhr | Übung Bradley Schützenpanzer

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    الولايات المتحدة أكبر داعم

    قدمت الولايات المتحدة أسلحة ومعدات لأوكرانيا خلال عام 2022 بقيمة 22,9 مليار يورو، لتحتل بذلك المرتبة الأولى بين الدول الداعمة. ومن أهم الأسلحة الثقيلة التي قدمتها لأوكرانيا راجمات صواريخ هيمارس وأنظمة دفاع جوي ومدافع ومروحيات ومسيرات وناقلات جند مدرعة من طراز برادلي وغيرها.

  • Panzerabwehrwaffe RGW 90 Matador

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    بريطانيا

    احتلت بريطانيا المركز الثاني بين الدول الداعمة لأوكرانيا، حيث قدمت لها خلال عام 2022 مساعدات عسكرية بقيمة 4,1 مليار يورو. ومن بين الأسلحة التي قدمتها راجمات صواريخ من طراز M270، وأسلحة مضادة للدروع ومئات الصواريخ قصيرة المدى وأنظمة دفاع جوي وناقلات جند مدرعة.

  • Deutschland hat Ukraine Mehrfachraketenwerfer geliefert

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    ألمانيا

    قدمت ألمانيا مساعدات عسكرية لأوكرانيا خلال العام الماضي بقيمة 2,3 مليار يورو، لتحتل بذلك المرتبة الثالثة بين داعمي أوكرانيا. من بين الأسلحة الثقيلة التي قدمتها ألمانيا راجمات صواريخ وأنظمة دفاع جوي أهمها Iris-T ومدافع هاوبتس 2000 المدرعة المتحركة ومدافع غيبارد ذاتية الدفع المضادة للطيران.

  • Abschuss-Manöver Patriot-Raketenabwehr

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    صواريخ باتريوت ومدرعات ألمانية

    كما قدمت ألمانيا لأوكرانيا نظام الدفاع الجوي الصاروخي باتريوت وناقلات جند مدرعة من طراز ماردر. بالإضافة إلى ذلك قدمت برلين شاحنات عسكرية وكاسحات ألغام وقذائف وطلقات من مختلف الأنواع والأعيرة وغير ذلك من العتاد والمعدات للجيش الأوكراني.

  • Ukraine I Beschuss in der Nähe des Bahnhofs in Lyman

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    بولندا

    قدمت بولندا لجارتها أوكرانيا دعما عسكريا خلال عام 2022 بقيمة 1,8 مليار يورو، وبذلك كانت رابع داعم لأوكرانيا على المستوى العالمي. وكانت دبابات T72 وناقلة الجند المدرعة BMP السوفياتية الصنع من أبزر الأسلحة والمعدات التي قدمتها وارسو لكييف.

  • Ukraine Krieg l Ukrainische Artillerie, Haubitze M-777 nahe Kherson

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    كندا

    وصل حجم المساعدات العسكرية الكندية لأوكرانيا إلى 1,4 مليار يورو في عام 2022 ولتحتل بذلك المرتبة الخامسة بين داعمي كييف. وتعتبر مدافع الميدان M-777 من أبرز ما قدمته كندا بالإضافة إلى راجمات صواريخ وقنابل يدوية وذخيرة.

  • Mistral Luftabwehrrakete

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    النرويج

    حصلت أوكرانيا على مساعدات عسكرية بقيمة 600 مليون دولار من النرويج عام 2022، وهي سادس أكبر دولة داعمة لأوكرانيا. ومدافع هاوبتس المتحركة من طراز M109 وقذائف وقطع غيار. بالإضافة إلى صواريخ أرض جو مضاد للطيران من طراز Mistral وأخرى مضادة للدروع.

  • CAESAR mit Artilleriesystem ausgestatteter Lastwagen

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    فرنسا

    احتلت فرنسا المرتبة السابعة بين أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا، حيث وصلت قيمة مساعداتها العسكرية إلى 500 مليون يور خلال العام الماضي. ومن أبرز الأسلحة التي قدمتها كانت مدافع سيزر وصواريخ ميلان المضادة للدروع وصواريخ أرض جو من طراز ميسترال. إعداد: عارف جابو