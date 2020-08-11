معهد روبرت كوخ يتراجع عن تقديراته حول لقاح كورونا

ذكرت صحيفة "فرانكفورته ألغماينه تسايتونغ" الألمانية أن معهد روبرت كوخ الألماني نشر اليوم الأربعاء (12 آب/ أغسطس 2020) على موقعه الإلكتروني عن غير قصد نسخة من ورقة استراتيجية قديمة تفيد بأنه يمكن الحصول على لقاح ضد كورونا في خريف العام الحالي.

وأكدت الصحيفة الألمانية المعروفة برصانتها أن المعهد أكد لها ذلك. وأضافت الصحيفة أن معهد روبرت كوخ "لا يتوقع أن يكون اللقاح متاحا في وقت مبكر من خريف عام 2020"، مشيرة على لسانه (المعهد) أنه أزال هذه الورقة الإستراتيجية وسينشر مكانها النسخة المحدثة.

وكان معهد روبرت كوخ الألماني لأبحاث الفيروسات قد نشر على موقعه ورقة تفيد أن التوقعات الأولية تشير إلى إمكانية توافر لقاح أو عدة لقاحات مضادة لفيروس كورونا خريف العام الحالي. وجاء في الورقة، التي تم سحبها فيما بعد: "تشير التوقعات الأولية إلى إمكانية توافر مصل بحلول خريف 2020".

ورأى المعهد أنه من الضروري في كل الأحوال الاستعداد دون تباطؤ لتنفيذ حملة تطعيم على مستوى ألمانيا بمجرد توافر مصل فعال. معهد ألماني يتوقع التوصل إلى لقاح ضد كورونا نهاية العام

في المقابل حذر معهد روبرت كوخ من الإفراط في الأمل، وقال: "كما سيكون من الخطر أيضا أن نثق في اللحظة الراهنة في إمكانية السيطرة على الجائحة مع ظهور مصل بدءا من خريف 2020، لأن مخاطر مثل الطفرات أو محدودية فترة المناعة قد تقلل من استخدام الأمصال".

ويأتي إعلان المعهد التابع لوزارة الصحة الألمانية بعد يوم واحد من إعلان روسيا عن تطوير أول لقاح ضد كورونا من نوعه عبر العالم، وهو ما أثار تشكيكا واسعا بما أن المصل الروسي لم يصل بعد إلى المرحلة الثالثة لتجريبه، وهي المرحلة التي يجرب فيها اللقاح على عينات كبيرة.

من جهة ثانية، أعرب وزير الصحة الألماني ينس شبان عن قلقه تجاه تزايد أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في بلاده، متحدثاً لإذاعة "دويتشلاند فونك": "هذا بلا شك أمر مقلق للغاية... نرى هنا أنه لدينا حالات تفش صغيرة وكبيرة في جميع أنحاء البلاد".

وأرجح شبان انتشار جلّ هذه الحالات إلى العائدين من السفر وكذلك من خلال الحفلات من كل نوع كالاحتفالات العائلية، مطالبا بالتحلي "باليقظة الشديدة للغاية حاليا"؛ لأنه لم تعد حالات الانتشار تقتصر على حالات محلية فحسب.

وكان معهد "روبرت كوخ" الألماني قد أعلن في وقت سابق اليوم ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ليصل إلى المستوى الذي كان عليه تقريبا في مطلع أيار/مايو الماضي.

وزير الصحة الألماني ينس شبان (وسط) يحذر من تبعات ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في ألمانيا.

وأوضح المعهد اليوم أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت 1226 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم واحد، لافتا إلى أنه كان قد تم تسجيل 1251 إصابة جديدة في التاسع من أيار/مايو الماضي. وسجلت ألمانيا منذ تسجيل أول حالة حوالي 219 ألف إصابة، و9207 حالة وفاة.

وأشار شبان إلى أن النظام الصحي يمكنه التغلب على أعداد الإصابة الحالية بشكل جيد، واستدرك قائلا: "ولكن من المقلق إذا استمرت الزيادة؛ لأن مع كل إصابة يزيد الأمر صعوبة بالنسبة لمكاتب الصحة".

وناشد شبان المواطنين الألمان مجددا الالتزام بقواعد النظافة والرعاية الصحية، وارتداء أقنعة الأنف والفم (الكمامات) والإبقاء على التباعد الاجتماعي وكذلك الالتزام بالمعايير عند إقامة فعاليات.

إ.ع/أ.ح (رويترز)