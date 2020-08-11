 معهد روبرت كوخ يتراجع عن تقديراته حول لقاح كورونا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 12.08.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

معهد روبرت كوخ يتراجع عن تقديراته حول لقاح كورونا

ذكرت مصادر إعلامية ألمانية أن معهد روبرت كوخ لأبحاث الفيروسات تراجع عن توقعات بشأن إمكانية التوصل للقاح ضد كورونا في خريف هذا العام. وحسب هذه المصادر فإن التقدير المشار إليه كان يتعلق بدراسة قديمة للمعهد الألماني.

صورة رمزية

معهد روبرت كوخ الألماني يتوقع التوصل إلى لقاح ضد كورونا هذا الخريف

ذكرت صحيفة "فرانكفورته ألغماينه تسايتونغ" الألمانية أن معهد روبرت كوخ الألماني نشر اليوم الأربعاء (12 آب/ أغسطس 2020) على موقعه الإلكتروني عن غير قصد نسخة من ورقة استراتيجية قديمة تفيد بأنه يمكن الحصول على لقاح ضد كورونا في خريف العام الحالي.

وأكدت الصحيفة الألمانية المعروفة برصانتها أن المعهد أكد لها ذلك. وأضافت الصحيفة أن معهد روبرت كوخ "لا يتوقع أن يكون اللقاح متاحا في وقت مبكر من خريف عام 2020"، مشيرة على لسانه (المعهد) أنه أزال هذه الورقة الإستراتيجية وسينشر مكانها النسخة المحدثة.

وكان معهد روبرت كوخ الألماني لأبحاث الفيروسات قد نشر على موقعه ورقة تفيد أن التوقعات الأولية تشير إلى إمكانية توافر لقاح أو عدة لقاحات مضادة لفيروس كورونا خريف العام  الحالي. وجاء في الورقة، التي تم سحبها فيما بعد: "تشير التوقعات الأولية إلى إمكانية توافر مصل بحلول خريف 2020".

ورأى المعهد أنه من الضروري في كل الأحوال الاستعداد دون تباطؤ لتنفيذ حملة تطعيم على مستوى ألمانيا بمجرد توافر مصل فعال.  معهد ألماني يتوقع التوصل إلى لقاح ضد كورونا نهاية العام

في المقابل حذر معهد روبرت كوخ من الإفراط في الأمل، وقال: "كما سيكون من الخطر أيضا أن نثق في اللحظة الراهنة في إمكانية السيطرة على الجائحة مع ظهور مصل بدءا  من خريف 2020، لأن مخاطر مثل الطفرات أو محدودية فترة المناعة قد تقلل من استخدام الأمصال".

مختارات

أظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا أن عدد الإصابات في أنحاء العالم يقترب من 20 مليونا صباح اليوم الاثنين، فيما توقعت الشركات الألمانية، في استطلاع حديث، استمرار فرض القيود على الحياة العامة لفترة لا تقل عن ستة أشهر.

حتى الآن نجحت ألمانيا نسبياً في احتواء انتشار فيروس كورونا وتداعياته على الصعد كافة. ولكن كيف تبدو استعدادات البلاد لمواجهة الموجة الثانية من الجائحة في ظل افتتاح المدارس وعودة عدد أكبر من السياح المصابين بالفيروس؟

أعلن الرئيس الروسي تسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم وأكد أنه يعمل بشكل فعال ويشكل مناعة مستقرة وأنه اجتاز الاختبارات اللازمة ذاكرا أن إحدى بناته "حصلت عليه بالفعل". وهو إعلان علّقت عليه منظمة الصحة العالمية بحذر.

ويأتي إعلان المعهد التابع لوزارة الصحة الألمانية بعد يوم واحد من إعلان روسيا عن تطوير أول لقاح ضد كورونا من نوعه عبر العالم، وهو ما أثار تشكيكا واسعا بما أن المصل الروسي لم يصل بعد إلى المرحلة الثالثة لتجريبه، وهي المرحلة التي يجرب فيها اللقاح على عينات كبيرة.

من جهة ثانية، أعرب وزير الصحة الألماني ينس شبان عن قلقه  تجاه تزايد أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في بلاده، متحدثاً لإذاعة "دويتشلاند فونك": "هذا بلا شك أمر مقلق للغاية... نرى هنا أنه لدينا حالات تفش صغيرة وكبيرة في جميع أنحاء  البلاد".

وأرجح شبان انتشار جلّ هذه الحالات إلى العائدين من السفر وكذلك من خلال الحفلات من كل نوع كالاحتفالات العائلية، مطالبا بالتحلي "باليقظة الشديدة للغاية حاليا"؛ لأنه لم تعد حالات الانتشار تقتصر على حالات محلية فحسب.

وكان معهد "روبرت كوخ" الألماني قد أعلن في وقت سابق اليوم ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ليصل إلى المستوى الذي كان عليه تقريبا في مطلع أيار/مايو الماضي.

وزير الصحة الألماني ينس شبان (وسط) يحذر من تبعات ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في ألمانيا.

وزير الصحة الألماني ينس شبان (وسط) يحذر من تبعات ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في ألمانيا.

وأوضح المعهد اليوم أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت 1226 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم واحد، لافتا إلى أنه كان قد تم تسجيل 1251 إصابة جديدة في التاسع من أيار/مايو الماضي. وسجلت ألمانيا منذ تسجيل أول حالة حوالي 219 ألف إصابة، و9207 حالة وفاة.

وأشار شبان إلى أن النظام الصحي يمكنه التغلب على  أعداد الإصابة الحالية بشكل جيد، واستدرك قائلا: "ولكن من المقلق إذا استمرت الزيادة؛ لأن مع كل إصابة يزيد الأمر صعوبة بالنسبة لمكاتب الصحة".

وناشد شبان المواطنين الألمان مجددا الالتزام بقواعد النظافة والرعاية الصحية، وارتداء أقنعة الأنف والفم (الكمامات) والإبقاء على التباعد الاجتماعي وكذلك الالتزام بالمعايير عند إقامة فعاليات.

إ.ع/أ.ح (رويترز)

  • HIV-Virus-Partikel im Blut (Imago Images/Science Photo Library)

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    العقاقير المضادة للفيروسات هي عقاقير تعالج أمراض فيروسية، مثل إيبولا ونقص المناعة المكتسبة HIV والتهاب الكبد الفيروسي سي والأنفلونزا ومرضي سارس وميرس. الأخيران من أسرة فيروسات كورونا أيضاً.

  • Frankreich Marseille | Medizinisches Personal mit Tabletten (Getty Images/AFP/G. Julien)

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    حتى أدوية تستعمل ضد أمراض المناعة مثل التهاب المفاصل الروماتزمي وأمراض التهاب الأمعاء دخلت على خط محاربة كورونا المستجد. وظيفة هذه الأدوية هي تحييد عمل مناعة الجسم كي لا تدمر خلايا الجسم أكثر من الفيروسات نفسها، حسبما ينقل موقع vFa المتخصص ببحوث الأدوية.

  • HIV-Medikament Kaletra, 200 mg Filmtabletten (picture-alliance/imageBROKER/M. Dr. Baumgärtner)

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    تعتمد محاولات علاج فيروس كورونا المستجد على عقاقير معروفة ومستعملة منذ سنين في معالجة أمراض سببها فيروسات غالباً. هذه العقاقير هي علاجات مضادة للفيروسات، وأخرى مقوية لجهاز المناعة وثالثة تستعمل لمعالجة أمراض الرئة.

  • Symbolbild menschliche Lungen (Fotolia/Sebastian Kaulitzki)

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    العقاقير من النوع الثالث التي تساعد في علاج المصابين بفيروس كورونا المستجد، هي عقاقير تحدد كمية الأوكسجين الداخلة إلى الدم في رئة المريض، هذه العقاقير تستعمل في أمراض التليف الرئوي عادة.

  • Symbolbild Coronavirus und Ebola

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    العقاقير المضادة للفيروسات هي أولاً، عقار Remdesivir المستعمل ضد فيروس إيبولا، هذا العلاج يستهدف الحمض النووي للفيروس RNA.

  • Molkekülstruktur des Wirkstoffs Ritonavir (imago Images/Science Photo Library)

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    خليط من عقاري Ritonavir و Lopinavir ،هذا الخليط يستعمل في علاج فيروس فقد المناعة المكتسبةHIV. وأحياناً يُضاف لهما Beta-Interferon وهو بروتينات تنتجها الخلايا اللمفاوية ترتبط بالخلايا السليمة وتحفزها لإنتاج مضادات للفيروس.

  • Frankreich Malariamittel Nivaquine zeigt Wirkung gegen Coronavirus (AFP/G. Julien )

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    كلوروكين الذي تحدث عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واعتبره علاجاً واعداً ضد كورونا. هذا العقار يستعمل منذ الخمسينات لمكافحة الملاريا. دخل العلاج هذا العمل في جنوب فرنسا والولايات المتحدة والأردن والمغرب وتونس. يذكر أن منظمة الصحة العالمية لم تقره علاجا لكورونا بعد، ومازال قيد التجربة السريرية علاوة على كل العقاقير المذكورة في الصور السابقة.


مواضيع ذات صلة

Russland Simferopol | Coronavirus | TV-Ansprache Putin

ألمانيا تشكّك في فعالية اللقاح الروسي.. و"الصحة العالمية" تتحفظ 11.08.2020

شككت وزارة الصحة الألمانية في "نوعية وفعالية وسلامة" اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد الذي أعلن عنه الرئيس الروسي بوتين، في وقت تؤكد فيه منظمة الصحة العالمية أنها لم ترّخص للمصل الروسي.

Coronavirus | Russland Impfstoff zugelassen

لماذا يشكك علماء ألمان بلقاح كورونا الروسي ويحذرون من مخاطره؟ 12.08.2020

تزداد الأصوات المشككة في فعالية لقاح كورونا الروسي، وخاصة في المجتمع العلمي الدولي. علماء ألمان حذروا أيضا من المخاطر المترتبة على اعتماد استعماله. فما هي الأسباب؟

Deutschland | Coronakrise | Biontech - Labor

لقاح كورونا لشركتي فايزر وبيونتك يدخل المرحلة الحاسمة 28.07.2020

شركة بيونتيك الألمانية وشركة صناعة الأدوية الأمريكية فايزر تعلنان الدخول في المرحلة الأخيرة من التجارب السريرية على اللقاح المحتمل الذي تطورانه لفيروس كورونا المستجد.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  