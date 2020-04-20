معهد روبرت كوخ: معدل الإصابات بكورونا عاود الارتفاع في ألمانيا

أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الثلاثاء (28 ابريل/نيسان 2020) أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد بواقع 1144 حالة إلى 156337، فيما زاد عدد الوفيات بواقع 163 إلى 5913.
وقال المعهد الألماني إن معدل العدوى بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا عاود الارتفاع.
وبحسب إحصائية للمعهد نُشرت مساء الاثنين، فإن كل مصاب بالفيروس ينقل العدوى في المتوسط إلى شخص واحد آخر، ما يعني أن معدل الاستنساخ ارتفع إلى 1، وهو ما يشير إلى أن عدد الإصابات الجديدة لم يعد يتراجع مثلما كان عليه الحال خلال الأيام الماضية.
وكان معدل الاستنساخ في ألمانيا مطلع آذار/مارس الماضي يبلغ 3، ثم تراجع إلى 3ر1 في الثامن من نيسان/أبريل الجاري، ثم إلى 9ر0 خلال الأيام الماضية - مع نطاق تذبذب في قيمة كل معدل.
ويوضح معدل الاستنساخ متوسط عدد الأفراد الذين يمكن أن ينقل إليهم العدوى شخص مصاب بالفيروس.
تجدر الإشارة إلى أن معهد "روبرت كوخ" أكد باستمرار على أن معدل الاستنساخ يجب أن يكون أقل من 1 حتى يمكن أن يتقلص الوباء. كما أوضحت المستشارة أنجيلا ميركل في سياق الإعلان عن أول تخفيف لإجراءات مكافحة الوباء أن أي تغييرات طفيفة في معدل الاستنساخ يمكن أن تكون لها عواقب كبيرة. وبحسب تقديرات "روبرت كوخ"، شُفي من مرض "كوفيد19-" نحو 114 ألف شخص في ألمانيا حتى الآن.
وفي سياق متصل كشف استطلاع حديث أن أغلب المواطنين في ألمانيا يرون أنه يتعين على الأوساط السياسية مراعاة المعرفة العلمية في ظل جائحة كورونا. وجاء في استطلاع "مؤشر العلوم" الخاص بوباء كورونا والذي تم إجراؤه بتكليف من مبادرة "العلم في حوار" (دبليو أي دي)، والذي نشرت نتائجه اليوم الثلاثاء، أن 81 بالمئة ممن شملهم الاستطلاع يتفقون تماما، أو نوعا ما، مع أنه يتعين اتخاذ قرارات سياسية تستند إلى معرفة علمية في مواجهة الوبائ.
تجدر الإشارة إلى أن معهد "قنطار" أجرى هذا الاستطلاع هاتفيا في منتصف شهر نيسان/أبريل الجاري. وشمل الاستطلاع 1009 أشخاص في ألمانيا.
ع.ح./ع.ج.م. (رويترز، د ب ا)
-
بالصور: قبل أن تذهب للتسوق.. خطوات لا بد من اتباعها
اتباع التدابير المفروضة
يجب على الجميع الالتزام بالتدابير الوقائية التي أقرتها السلطات الصحية والمنظمات العلمية والطبية. على سبيل المثال، حفظ مسافة مترين بين كل شخص وآخر، واستخدام باطن الكوع عند السعال أو العطاس لمنع تطاير الرذاذ على الأسطح. كما يفضل استخدام طرق السداد الإلكترونية أو كارت البنك لتفادي التلامس.
-
بالصور: قبل أن تذهب للتسوق.. خطوات لا بد من اتباعها
ارتداء كمامة واقية
من الأفضل ارتداء كمامة عند التسوق، ومن المهم مراعاة تبديلها كل ساعتين حيث أنها تفقد فعاليتها بعد ذلك. إذا ما تعسر الحصول على كمامة، بالإمكان ربط وشاح حول الفم والأنف وغسله بعد الاستعمال.
-
بالصور: قبل أن تذهب للتسوق.. خطوات لا بد من اتباعها
استخدام سوائل التعقيم
يفضل استخدام سوائل التعقيم التي تحتوي على الكحول، وغسل اليدين بالصابون فور العودة إلى البيت. يجب مراعاة غسل اليدين لثلاثين ثانية على الأقل، كما يجب الانتباه لغسل المعصمين والأظافر.
-
بالصور: قبل أن تذهب للتسوق.. خطوات لا بد من اتباعها
عدم ارتداء القفازات الطبية
ربما يعطي ارتداء القفازات الطبية إحساساً بالأمان، لكنه قد يؤدي أيضاً لتراخي الشخص ولمسه لوجهه أو عينيه دون القلق من العدوى. وإذا كان من الضروري ارتداء القفازات، فيجب الاستمرار في اتباع الإجراءات الوقائية وغسل اليدين فور العودة إلى المنزل.
-
بالصور: قبل أن تذهب للتسوق.. خطوات لا بد من اتباعها
استخدم كيسك الخاص
بالرغم من أن عربات التسوق عملية، إلا أن الفيروس يستطيع البقاء معدياً لعدة أيام على أسطح مقابضها. لذا فمن الأفضل أخذ الحقائب الخاصة عند التسوق، وهذا يحمي البيئة أيضا عن طريق تقليل استهلاك الأكياس البلاستيكية.
-
بالصور: قبل أن تذهب للتسوق.. خطوات لا بد من اتباعها
اختيار العبوات سهلة الغسل
يجب غسل العبوات فور العودة للمنزل، فقد يكون أحد المتسوقين سعل أو عطس على سطحها دون أن تدري. إذا كان من الصعب غسل العبوة، يفضل التخلص منها ووضع المنتج في عبوة أخرى نظيفة.
-
بالصور: قبل أن تذهب للتسوق.. خطوات لا بد من اتباعها
منتجات مغلفة أم غير مغلفة؟
الاختيار الأفضل للبيئة هو بالطبع المنتجات غير المغلفة. لكن هل المنتجات المغلفة أكثر أماناً في الوقت الحالي؟ وبحسب الخبراء لا يوجد تفضيل لأحدهما عن الآخر طالما أن المنتجات ستغسل أو تعقم جيداً في الحالتين.
-
بالصور: قبل أن تذهب للتسوق.. خطوات لا بد من اتباعها
التخلص من المغلفات
عند العودة للمنزل يجب التخلص من جميع أغلفة المنتجات ثم غسل أو تعقيم المنتج على حسب نوعه، خاصة إذا كان سيحفظ بالثلاجة.
-
بالصور: قبل أن تذهب للتسوق.. خطوات لا بد من اتباعها
غسل الخضروات والفاكهة
يجب دائماً غسل الخضروات والفاكهة جيداً، خاصة إذا سيتم تناولها دون طهيها. الخضروات الورقية على وجه الخصوص يفضل غسلها تحت مياه الصنبور الجارية ثم وضعها في وعاء وإضافة خل التفاح والماء. بعد 30 دقيقة يمكن غسلها مرة أخرى وتنشيفها.
-
بالصور: قبل أن تذهب للتسوق.. خطوات لا بد من اتباعها
خدمة استلام الطلبات
يمكن السؤال عما إذا كان المتجر يقدم خدمة استلام الطلبات لمنع الاختلاط والتلامس بين المتسوقين، وهي الطريقة الأكثر أماناً خاصة إذا كانت قائمة المشتريات بسيطة.
-
بالصور: قبل أن تذهب للتسوق.. خطوات لا بد من اتباعها
خدمة التوصيل للمنازل
بعض المتاجر تقدم أيضاً خدمة توصيل الطلبات للمنازل. يمكن الطلب عن طريق الهاتف أو الإنترنت، لكن قد تطول مدة التوصيل بسبب استعمال الكثيرين لهذه الخدمة. هذه الطريقة آمنة لأن إجراءات النظافة في توصيل المواد الغذائية صارمة جداً، كما أن هذه الخدمة عملية لمن لا يستطيعون ترك منازلهم حالياً. إعداد: سلمى حامد