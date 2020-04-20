معهد روبرت كوخ: معدل الإصابات بكورونا عاود الارتفاع في ألمانيا

أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الثلاثاء (28 ابريل/نيسان 2020) أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد بواقع 1144 حالة إلى 156337، فيما زاد عدد الوفيات بواقع 163 إلى 5913.

وقال المعهد الألماني إن معدل العدوى بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا عاود الارتفاع.

وبحسب إحصائية للمعهد نُشرت مساء الاثنين، فإن كل مصاب بالفيروس ينقل العدوى في المتوسط إلى شخص واحد آخر، ما يعني أن معدل الاستنساخ ارتفع إلى 1، وهو ما يشير إلى أن عدد الإصابات الجديدة لم يعد يتراجع مثلما كان عليه الحال خلال الأيام الماضية.

وكان معدل الاستنساخ في ألمانيا مطلع آذار/مارس الماضي يبلغ 3، ثم تراجع إلى 3ر1 في الثامن من نيسان/أبريل الجاري، ثم إلى 9ر0 خلال الأيام الماضية - مع نطاق تذبذب في قيمة كل معدل.

ويوضح معدل الاستنساخ متوسط عدد الأفراد الذين يمكن أن ينقل إليهم العدوى شخص مصاب بالفيروس.

تجدر الإشارة إلى أن معهد "روبرت كوخ" أكد باستمرار على أن معدل الاستنساخ يجب أن يكون أقل من 1 حتى يمكن أن يتقلص الوباء. كما أوضحت المستشارة أنجيلا ميركل في سياق الإعلان عن أول تخفيف لإجراءات مكافحة الوباء أن أي تغييرات طفيفة في معدل الاستنساخ يمكن أن تكون لها عواقب كبيرة. وبحسب تقديرات "روبرت كوخ"، شُفي من مرض "كوفيد19-" نحو 114 ألف شخص في ألمانيا حتى الآن.

وفي سياق متصل كشف استطلاع حديث أن أغلب المواطنين في ألمانيا يرون أنه يتعين على الأوساط السياسية مراعاة المعرفة العلمية في ظل جائحة كورونا. وجاء في استطلاع "مؤشر العلوم" الخاص بوباء كورونا والذي تم إجراؤه بتكليف من مبادرة "العلم في حوار" (دبليو أي دي)، والذي نشرت نتائجه اليوم الثلاثاء، أن 81 بالمئة ممن شملهم الاستطلاع يتفقون تماما، أو نوعا ما، مع أنه يتعين اتخاذ قرارات سياسية تستند إلى معرفة علمية في مواجهة الوبائ.

تجدر الإشارة إلى أن معهد "قنطار" أجرى هذا الاستطلاع هاتفيا في منتصف شهر نيسان/أبريل الجاري. وشمل الاستطلاع 1009 أشخاص في ألمانيا.

ع.ح./ع.ج.م. (رويترز، د ب ا)