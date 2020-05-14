 معهد روبرت كوخ الألماني يبدأ دراسة عن كورونا تشمل 8000 شخص | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 19.05.2020

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أخبار

معهد روبرت كوخ الألماني يبدأ دراسة عن كورونا تشمل 8000 شخص

من أجل التعرف أكثر على كورونا وجمع معلومات عن تطور هذا الفيروس والفئات الأكثرعرضة للإصابة به. سيجري معهد روبرت كوخ الألماني دراسة تضم 8000 شخص وتشمل أربع مناطق في ألمانيا. فما هو الجديد الذي يٌتوخى أن تحمله هذه الدراسة؟

مركز مؤقت لإجراء فحوصات كورونا أقيم في ثكنة عسكرية سابقة في ولاية بافاريا

مركز مؤقت لإجراء فحوصات كورونا أقيم في ثكنة عسكرية سابقة في ولاية بافاريا

يعتزم معهد روبرت كوخ الألماني لأبحاث الفيروسات، إعداد دراسة عن فيروس كورونا ستشمل بضعة آلاف شخص. وأوضح المعهد اليوم الثلاثاء (19 مايو/أيار 2020) أنه من المنتظر أن تبدأ الدراسة غدا الأربعاء في منطقة كوبفرتسل بولاية بادن فورتمبرغ، بسؤال واختبار 2000 شخص، وسيبلغ إجمالي عدد المشاركين في الدراسة خلال الأشهر المقبلة 8000 شخص. وسيقوم المعهد بالدراسة، التي تحمل اسم "مراقبة كورونا محليا"، في أربعة أماكن تضررت على نحو خاص من الجائحة.

مختارات

ويسعى المعهد من خلال الدراسة إلى استبيان عدد الأشخاص الذين أصابهم الفيروس وكونوا أجساما مضادة، كما يأمل القائمون على الدراسة في جمع معلومات عن نسبة الإصابات الخالية من الأعراض، وأي من الناس كان أكثر عرضة للإصابة، وكم مرة كان مسار المرض خطيرا لدرجة استدعت علاج أصحابه في المستشفى. وأضاف المعهد أنه يسعى أيضا إلى استبيان العوامل التي تساعد في تسريع وإبطاء انتشار الفيروس.

يشار إلى أن دراسة مماثلة أجريت في بلدة غانغيلت بولاية شمال الراين ويستفاليا، والتي تضررت على نحو خاص من الجائحة، ولكن ليس عن طريق معهد روبرت كوخ. من جانبه، قال توماس لامبرت، مدير قسم الأوبئة ومتابعة الصحة في المعهد، إن نتائج تلك الدراسة مهمة لكن علاقتها مقصورة فقط على منطقة. غانغيلت

وفي ذات السياق، قالت كلاوديا سانتوس-هوفنر من المعهد: "لا يمكننا أن نستبعد احتمال أن ما كان موجودا في غانغيلت، غير قابل للانتقال إلى أماكن أخرى، وكلما زادت المناطق التي نضمها (للدراسة) كان بإمكاننا أن نقيم بصورة أفضل". وسيواصل المعهد إجراء اختبارات في منطقة كوبفرتسل حتى يوم السادس من حزيران/يونيو المقبل، وسيتم طرح النتائج في تموز/يوليو المقبل، وأوضح المعهد أنه لن يطرح نتائج أولية. وفي أعقاب ذلك، سينتقل المعهد إلى منطقة باد فايلنباخ بولاية بافاريا، ثم سينتقل بعد ذلك إلى منطقتين أخريين.

يذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا تجاوز 175 ألف إصابة في حين بلغ عدد الوفيات نحو 8 آلاف وفاة.

هـ.د/ع.ش (د ب أ)

  • Deutschland Stuttgart | Daimler-Werk in Untertürkheim (picture-alliance/dpa/S. Gollnow)

    كورونا وصناعة السيارات الأوروبية... ظلال ثقيلة وبداية جديدة

    تدهور في الأرباح

    أعلنت شركة دايملر الألمانية لصناعة السيارات تراجعاً بنسبة 78 بالمئة في الأرباح خلال الربع الأول من العام الجاري ليقتصر ربحها على 617 مليون يورو فقط. وصرح المدير المالي للشركة هارالد فيلهلم أن دايملر تعطي الأولوية الآن لتوفير السيولة النقدية. كما قامت دايملر بشطب جميع توقعاتها للعام الجاري، حيث أنه صار من الصعب التكهن بالطلب العالمي بسبب أزمة كورونا.تدهور في الأرباح

  • Symbolbild Großer Lkw-Kartell-Prozess in München (Imago Images/A. Hettrich)

    كورونا وصناعة السيارات الأوروبية... ظلال ثقيلة وبداية جديدة

    انخفاض في المبيعات

    شهدت مبيعات دايملر للشاحنات على وجه الخصوص تراجعاً في نسبة المبيعات بلغ في الربع الأول من هذا العام 20 بالمئة. خلال المدة الزمنية نفسها تراجعت مبيعات شركة مرسيدس بنز التابعة لمجموعة دايملر في كافة أنحاء العالم بنسبة 15 بالمئة. هذا ولم تغلق مصانع ومعارض السيارات بشكل كامل إلا في شهر مارس/آذار

  • Arbeiter bei Mercedes-Benz (picture-alliance/dpa/S. Kahnert)

    كورونا وصناعة السيارات الأوروبية... ظلال ثقيلة وبداية جديدة

    توقف ثم عمل جزئي

    منذ أيام قليلة وبعد توقف دام أربعة أسابيع، استأنفت دايملر العمل في أجزاء كبيرة من مصانعها. ومنذ 6 أبريل/نيسان قلصت دايملر ساعات العمل، والذي من المقرر أن تنتهي بنهاية شهر نيسان/أبريل الجاري. يمس هذا القرار حوالي 80 بالمئة من 170 ألف عامل لدى الشركة في ألمانيا، ولكن بدرجات متفاوتة.

  • Coronavirus | China wird die Sperrung von Wuhan Coronavirus beenden (Getty Images/AFP/STR)

    كورونا وصناعة السيارات الأوروبية... ظلال ثقيلة وبداية جديدة

    البشائر الأولى

    بدأت الأوضاع تتحسن تدريجياً في سوق السيارات بالصين (في الصورة عمال بمصنع سيارات دونجفنج هوندا أثناء الاستراحة). وكانت المبيعات هناك شهدت تراجعاً بنسبة 48 بالمئة في شهر مارس/آذار بعد أن كانت وصلت إلى أكثر من 80 بالمئة في شهر فبراير/شباط. تعمل حالياً جميع معامل دايملر في الصين بشكل كامل.

  • ID - Workshop bei VW Sachsen (Oliver Killig)

    كورونا وصناعة السيارات الأوروبية... ظلال ثقيلة وبداية جديدة

    الإقلاع من جديد

    يعود العمل أيضاً تدريجياً في مصانع فولكسفاغن، وعلى ما يبدو كانت البداية بمدينة تسفيكاو بولاية ساكسونيا. فبعد توقف دام أكثر من خمسة أسابيع بسبب أزمة كورونا بدأت خطوط الإنتاج بالعمل من جديد. وتم البدء في هذا المصنع بتصنيع السيارة الكهربائية نموذج ID3 في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وهي السيارة التي تعول عليها فولكسفاغن كثيرا في المستقبل. كما بدأ العمل في مصنع المحركات في مدينة كيمنتس بنفس الولاية.

  • Deutschland Wolfsburg Coronavirus (picture-alliance/dpa/C. Stratenschulte)

    كورونا وصناعة السيارات الأوروبية... ظلال ثقيلة وبداية جديدة

    معايير نظافة صارمة

    تتخذ شركة فولكسفاغن من مدينة فولفسبورغ بولاية ساكسونيا السفلى مقراً رئيسياً لها، ويبدأ العمل هناك مرة أخرى في 27 أبريل/نيسان. وينطبق ذلك أيضاً على مصانع فولكسفاغن في مدينتي إيمدن وهانوفر بنفس الولاية. وسوف تقوم فولكسفاغن بتطبيق معايير نظافة صارمة وفواصل زمنية أقصر بين عمليات التنظيف. كما سيتعين على العاملين ارتداء الكمامات الواقية في الأقسام التي سيصعب فيها الحفاظ على مسافة متر ونصف بين العمال.

  • Renault in Frankreich (picture-alliance/dpa/C. Ena)

    كورونا وصناعة السيارات الأوروبية... ظلال ثقيلة وبداية جديدة

    تبخر السيولة

    لم تسلم رينو الفرنسية هي الأخرى من تبعات أزمة كورونا، حيث سجلت تراجعاً في المبيعات بلغ أكثر من الربع خلال الثلاث الشهور الأولى من العام الجاري، في حين انخفضت العائدات بنسبة 20 بالمئة تقريباً. وأعلنت الشركة الفرنسية أن احتياطي النقد السائل لديها انخفض بنسبة 30 بالمئة ليصل إلى 10،3 مليار يورو.

  • PSA - Peugeot - Citroen (picture-alliance/AP Photo/J. Brinon)

    كورونا وصناعة السيارات الأوروبية... ظلال ثقيلة وبداية جديدة

    مفاوضات مع النقابات

    لم يختلف الأمر لدى شركة PSA الفرنسية المنافسة والمنتجة لسيارات بيجو وسيتروين. فقد انخفضت مبيعات الشركة بنسبة 29 بالمئة عن العام الماضي لتصل إلى 627 ألف مركبة. وستبدأ PSA هي الأخرى استئناف العمل بمصانعها الأوروبية بعد أن تتوصل لاتفاق على جدول مواعيد وإجراءات الحماية الصحية مع ممثلي العاملين لديها.

  • Motor Mobil 30-18 Online-Startbilder | Fiat 500 (DW)

    كورونا وصناعة السيارات الأوروبية... ظلال ثقيلة وبداية جديدة

    في عين العاصفة

    أما في إيطاليا، وهي مركز الوباء في أوروبا، سيسمح للمصانع باستئناف العمل بدءاً من 4 مايو/أيار. وينطبق ذلك على مصانع فيات كرايسلر أيضاً، والتي أصيبت بأضرار جسيمة جراء أزمة كورونا بعد تراجع مبيعاتها بنسبة 76 بالمئة في شهر مارس/آذار. وتظهر فداحة تلك الخسارة عند مقارنة ذلك الرقم بنسبة تراجع جميع مبيعات السيارات في الاتحاد الأوروبي بنفس الشهر والتي بلغت 55 بالمئة. ترجمة سلمى حامد


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