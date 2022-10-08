معهد ألماني: 4500 شخص توفوا هذا الصيف بسبب الحرارة

بحسب تقديرات معهد "روبرت كوخ" فإن عدد الوفيات المرتبطة بالحرارة هذا العام تقارب مستوى أعوام 2015 و2019 و2020. وفي عام 2021 توفي 1900 شخص في ألمانيا بسبب الحر، مقابل 3600 شخص عام 2020.
وتتنوع أسباب الوفيات المرتبطة بالحرارة، بدءا من ضربة الشمس وصولا إلى تعقيدات صحية، مثل المضاعفات التي يمكن أن يتعرض لها الأشخاص الذي يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية أو أمراض الرئة. لذلك من الصعب تسجيل العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الحرارة.
ومقارنة بالمتوسط السنوي، كان صيف عام 2022 به أكثر الأيام المشمسة في ألمانيا ورابع أدفأ صيف منذ بدء التسجيل، بحسب بيانات المعهد. كما كان هناك العديد من الأسابيع الحارة في عام 2022، مقارنة بالصيف القياسي عام 2018.
وجاء في بيان المعهد: "يمكن الافتراض أن تغير المناخ سيستمر في التسبب في المزيد من فترات الحرارة الشديدة في ألمانيا في المستقبل، ما قد يؤدي إلى مخاطر صحية واسعة النطاق".
تراجع معدل الإصابة الأسبوعي بكورونا
وفي سياق منفصل، أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض صباح اليوم أن معدل الإصابة الأسبوعي بكورونا، وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام، بلغ حاليا 5ر644، مقابل 3ر661 أمس الخميس. وكان المعدل بلغ قبل أسبوع 1ر760، وقبل شهر 3ر264.
وأضاف المعهد أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 92 ألفا و293 إصابة جديدة بالفيروس، مقابل 178 ألفا و165 إصابة يوم الجمعة الماضي.
وبلغ عدد حالات الوفاة الناجمة عن المرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 117 حالة، مقابل 140 حالة قبل أسبوع.
وبحسب بيانات المعهد، بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا في ربيع عام 2020، 35 مليونا و98 ألفا و62 حالة. ولكن المعهد أشار إلى أن إجمالي العدد الفعلي لحالات الإصابة قد يكون أعلى من ذلك، نظرا لأن كثيرا من حالات الإصابة لم يتم اكتشافها.
خ.س/ (د ب أ)
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العاصمة برلين تكتسي بألوان الخريف
مبنى التليفزيون الشهير "فيرنزيه تورم "
من فوق هذا المبنى وعلى ارتفاع يصل إلى 368 متراً، تكشف برلين معالمها الشهيرة والمناظر الطبيعية الخلابة خاصة في فصل الخريف. في هذا الوقت من العام، ترتدي برلين أثواباً متعددة الألوان، فتتزين الأشجار بالألوان المبهجة كالبرتقالي والأحمر والأصفر. بداخل مطعم البرج الذي يدور مرة واحدة كل 30 دقيقة، يمكن للزوار رؤية برلين لمسافة تمتد إلى 40 كيلومتراً ، من أعلى مبنى التليفزيون الشهير أو "فيرنزيه تورم".
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العاصمة برلين تكتسي بألوان الخريف
متنزه "تيرغارتن"
عشاق المشي وركوب الدراجات لمسافات طويلة، يستمتعون بالطبيعة الخلابة في متنزه "تيرغارتن"، أقدم وأكبر واحة خضراء في برلين. بمساحته البالغة 2.1 كيلو متر مربع، كان المنتزه منطقة للصيد في القرن السادس عشر، إلا أن الملك البرويسي فريدريش الثاني قرر تحويله في عام 1742 إلى متنزه للعامة.
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العاصمة برلين تكتسي بألوان الخريف
عمود النصر
يزداد هذا التمثال الذهبي بريقاً في فصل الخريف وسط منطقة "تيرغارتن". بني تمثال عمود النصر عام 1873 بارتفاع 69 متراً، كنصب تذكاري لانتصارات الحملات العسكرية البرويسية ضد الدنمارك والنمسا وفرنسا. وفي الجزء العلوي من المعلم التذكاري تقف فكتوريا، التي تمثل إلهة النصر في الأساطير الرومانية. ويمكن للزوار صعود عمود النصر والاستمتاع بإطلالة بانورامية رائعة لبرلين.
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العاصمة برلين تكتسي بألوان الخريف
جزيرة المتاحف
توجد بتلك الجزيرة العديد من الكنوز الفنية المخبأة في خمسة متاحف، هي بلا منازع مناطق الجذب الرئيسية هناك. لكن المشي وسط الأوراق الملونة المتساقطة، والتي تزين الأرض في الخريف، يضيف جمالاً ومتعة من نوع آخر.
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العاصمة برلين تكتسي بألوان الخريف
جامعة هومبولت
أمام المبنى الرئيسي لجامعة هومبولت، يستطيع محبي المطالعة شراء الكتب القديمة أو المستعملة. فطوال فصل الخريف ، يقام هذا السوق والمعروف بـ floh market ليقدم مجموعة كبيرة ومتنوعة من الكتب. يمكن الاستمتاع بشراء الكتب أو مجرد التجول في السوق وسط أجواء خريفية وألوان رائعة للشجر.
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العاصمة برلين تكتسي بألوان الخريف
"لوست غارتن"
في أحضان الطبيعة بحديقة المتعة أو "لوست غارتن"، يتوفر موقع مثالي للمشي على طول نهر "شبريه". كما تنتشر النوافير ومقاعد للجلوس والاسترخاء مع إطلاله ساحرة للنهر ولأشجار الخريف الخلابة.
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العاصمة برلين تكتسي بألوان الخريف
" ماور بارك "
يأتي آلاف الزوار إلى منتزه " ماور بارك "لحضور حفلات غناء الكاريوكي الشهيرة، الأحد من كل أسبوع. جاذبيته لا مثيل لها خاصة في الأيام المشمسة بفصل الخريف. يقع المنتزه بين الحي السكني (فيدنغ) و(برنتسلاوربيرغ)، إذ تزخر المنطقة بالعشب الأخضر وأشجار الفاكهة والنباتات البرية والزهور.
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العاصمة برلين تكتسي بألوان الخريف
شوارع "برينتسلاور بيرغ"
في حين أن معظم حدائق البيرة في برلين لا تعمل إلا قليلا في فصل الشتاء، إلا أنه يمكنك الاستمتاع بأشعة الشمس والطقس الخريفي المعتدل في المقاهي المختلفة بشوارع برينتسلاور بيرغ. وتحت الأشجار ذات الأوراق البرتقالية، بإمكانك تناول القهوة أو الأيس كريم وغيرها من المشروبات.
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العاصمة برلين تكتسي بألوان الخريف
بوتسدامر بلاتس
تتميز الساحة الأكثر حداثة في برلين بالكثير من المباني والمعالم ذات الطابع المعماري الجذاب والمصنوعة من الزجاج والُصلب والخرسانة. في فصل الخريف تظهر تلك المعالم بشكل جديد، إذ يزينها إطار من الألوان الطبيعية للأشجار الملونة لمنتزه "تير غارتن".
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العاصمة برلين تكتسي بألوان الخريف
الحي الحكومي
تتنوع ألوان الشجر في الحي الحكومي بين مبنى المستشارية الاتحادية ومبنى البرلمان. في هذا الشارع تبرز أطياف مختلفة من الجمال الطبيعي المبهج والمشرق لتلقي بأثرها على الحياة السياسية اليومية.
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العاصمة برلين تكتسي بألوان الخريف
مبنى البوندستاغ
في عام 1999 ،عاد البوندستاغ الألماني مرة أخرى إلى مبنى الرايخستاغ، الذي أعيد بناؤه بعد سقوط الجدار وتوحيد ألمانيا. ويبدو أن الأشجار التي زرعت قبل عشرين عاماً، باتت اليوم أكثر حيوية وجمالاً.
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العاصمة برلين تكتسي بألوان الخريف
بوابة براندنبورغ
وفقًا لعلم الفلك، يستمر الخريف لمدة 89 يومًا و19 ساعة بالضبط. وهو الوقت الكافي لمشاهدة المعلم الأكثر شهرة في برلين. بوابة براندنبورغ في هذا التوقيت من العام، هي من أفضل الأماكن لالتقاط الصور بزوايا وأماكن متعددة وبتأثيرات غير عادية. تباين درجات الإضاءة الطبيعية والأجواء المختلفة يساعدان في تصوير لقطات رائعة. إعداد: لويزا فولف/ س.إ/ م.س