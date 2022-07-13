 معهد ألماني: حوالي مليوني وظيفة شاغرة في ألمانيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 11.08.2022

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معهد ألماني: حوالي مليوني وظيفة شاغرة في ألمانيا

أعلن المعهد الألماني لأبحاث سوق العمل والتوظيف أن عدد الوظائف الشاغرة في سوق العمل الألماني وصل إلى مستوى قياسي، لافتا إلى أن هذا العدد يزيد بنسبة 66 % مقارنة بما كان عليه في نفس الفترة من العام الماضي.

العمل في ألمانيا

هناك وظائف شاغرة في مختلف المجالات، بما فيها الصناعات المعدنية مثلا

أوضح المعهد الألماني لأبحاث سوق العمل والتوظيف (أي إيه بي)، اليوم الخميس (11 أغسطس/آب 2022)، أن عدد هذه الوظائف بلغ 1.93 مليون وظيفة في الربع الثاني من هذا العام، لافتا إلى أن هذا العدد يزيد بنسبة 11 % مقارنة بما كان عليه في الربع الأول من هذا العام.

مختارات

نقص إمدادات الغاز الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية اضطرت ألمانيا إلى العمل على خفض استهلاكها من الغاز الطبيعي بحوالي 15 في المائة وهو ما ينعكس سلبا على القطاع الصناعي الذي سجل تراجعا للشهر الخامس على التوالي.

أعلن معهد إيفو الألماني لأبحاث الاقتصاد إلى أنه يتوقع حدوث تراجع تدريجي في معدل التضخم في ألمانيا، نظرا لاستمرار تراجع عدد الشركات العازمة على رفع أسعارها.

ما زالت ألمانيا بحاجة ماسة إلى عمالة ماهرة، بحسب دراسة متخصصة رصدت تفاقم مشكلة نقص العمالة الماهرة في 2021. ووزير الاقتصاد الألماني انتقد العراقيل المفروضة لجلب العمالة المهارة في بلاده وتعهد بمعالجتها.

وعند مقارنة العدد بالفترة الزمنية ذاتها من العام الماضي، سيكون عدد الوظائف الشاغرة في ألمانيا قد زاد بنسبة 66%.

وأشار المعهد إلى أن عدد الوظائف الشاغرة التي تم رصدها في الفترة بين شهري نيسان/أبريل وحزيران/يونيو من هذا العام يزيد على أي عدد تم رصده في مثل هذه الفترة الزمنية، منذ بدء عمل المعهد في رصد أعداد الوظائف الشاغرة في عام 1992.

يشار إلى أن المعهد يسأل شركات بصورة دورية عن عن الوظائف الشاغرة لديها لإتمام مثل هذا الرصد كل عام. وحصد المعهد ردودا من نحو 7500 صاحب عمل من جميع الأوساط الاقتصادية في الربع الثاني من هذا العام.

وقال الخبير الألماني لدى المعهد ألكسندر كوبيس: "على الرغم من ارتفاع مخاطر الركود، فإن عدد الوظائف الشاغرة ارتفع بقوة ووصل إلى مستوى قياسي غير معتاد".

ولكن كوبيس أشار إلى أن التطور القادم يعد مجهولا، وقال: "سوق العمل يشير إلى ارتفاع الطلب على العمل، ولكن هناك مخاطر هائلة في المستقبل القريب، على سبيل المثالفيما يتعلق بالوقف المحتمل لإمدادات الغاز من روسيا".

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ف.ي/أ.ح (د ب ا)

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