معهد ألماني: الطحالب القطبية ملوثة بالبلاستيك الدقيق

وجد باحثون من "معهد ألفرد-فيغنر" ومقره مدينة برمرزهافن الألمانية أن طحالب "ميلوسيرا أركتيكا Melosira arctica"، التي تنمو تحت الجليد البحري في القطب الشمالي، ملوثة بشكل كبير باللدائن الدقيقة بمقدار يزيد عشرة أضعاف عن مياه البحر حولها.

جاء ذلك في المجلة العلمية المتخصصة "علوم وتكنولوجيا البيئة" ونقلت عنها وكالة الأنباء الألمانية. وأضاف الباحثون أن ذلك يشكل خطراً على الكائنات الحية التي تتغذى على الطحالب.

وأجرى الباحثون التجارب على عينات من الطحالب والمياه المحيطة أخذوها في صيف عام 2021 أثناء رحلة علمية على متن سفينة "بولارشتيرن".

وأوضح ديوني ألين من جامعة كانتربري وجامعة برمنغهام أن "الطحالب الخيطية لها نسيج لزج، لذا من المحتمل أن تلتصق بها الجسيمات البلاستيكية الدقيقة القادمة مع الأمطار، وتلك الموجودة في مياه القطب نفسه والجليد المحيط بالطحالب"، حسب بيان صحفي للمعهد الألماني.

تنمو طحالب "ميلوسيرا أركتيكا" بسرعة تحت الجليد البحري في فصلي الربيع والصيف. وبعد نفوق تلك الطحالب الملوثة باللدائن الدقيقة تلتصق ببعضها البعض في كتل ومن ثم يمكن أن تغرق بسرعة في أعماق القطب الشمالي.

وتؤكد عالمة الأحياء في "معهد ألفرد-فيغنر"، ميلاني بيرغمان: "لقد وجدنا أخيراً تفسيراً معقولاً لسبب وجود أكبر كميات من الجسيمات البلاستيكية في أعماق القطب الشمالي". وأشارت الباحثة أن الطحالب مصدر غذائي مهم للحيوانات والبكتيريا التي تعيش في قاع القطب الشمالي.

خ.س/ أ.ح