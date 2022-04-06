 معهد ألماني: الطحالب القطبية ملوثة بالبلاستيك الدقيق | التغيرات المناخية | DW | 24.04.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

بيئة ومناخ

معهد ألماني: الطحالب القطبية ملوثة بالبلاستيك الدقيق

تنمو الطحالب تحت الجليد في القطب الشمالي، وتتميز هذه الكائنات النباتية بخاصية تؤدي على ما يبدو إلى تراكم كميات كبيرة من البلاستيك. فريق بحثي ألماني كشف أنها ملوثة باللدائن الدقيقة أكثر بعشر مرات عن المحيط البيئي حولها.

سفينة بولارشتيرن Polarstern.

أجري البحث على عينات من الطحالب والمياه المحيطة أخذت في صيف عام 2021 أثناء رحلة علمية على متن سفينة "بولارشتيرن" Polarstern.

وجد باحثون من "معهد ألفرد-فيغنر" ومقره مدينة برمرزهافن الألمانية أن طحالب "ميلوسيرا أركتيكا Melosira arctica"، التي تنمو تحت الجليد البحري في القطب الشمالي، ملوثة بشكل كبير باللدائن الدقيقة بمقدار يزيد عشرة أضعاف عن مياه البحر حولها.

مختارات

قريبا سيكون القطب الشمالي خاليا من الجليد في فصل الصيف.

مع انتشار جزيئات البلاستيك الدقيقة ووصولها إلى كل مكان تقريبا في كوكب الأرض، يبحث العلماء عن حلول لجمع تلك الجزيئات الضارة من البيئة وخاصة البحار والمحيطات ومن تلك الوسائل أسماك على شكل روبوتات.. فكيف تعمل؟

اعتدنا على رؤية ثلج "ناصع البياض" بغالبية صور القطب الشمالي، لكن آثار التغييرات المناخية قضت على هذا البياض، على ما يبدو، وجعلته أخضر اللون... فما السبب؟!

جاء ذلك في المجلة العلمية المتخصصة "علوم وتكنولوجيا البيئة" ونقلت عنها وكالة الأنباء الألمانية. وأضاف الباحثون أن ذلك يشكل خطراً على الكائنات الحية التي تتغذى على الطحالب.

وأجرى الباحثون التجارب على عينات من الطحالب والمياه المحيطة أخذوها في صيف عام 2021 أثناء رحلة علمية على متن سفينة "بولارشتيرن".

وأوضح ديوني ألين من جامعة كانتربري وجامعة برمنغهام أن "الطحالب الخيطية لها نسيج لزج، لذا من المحتمل أن تلتصق بها الجسيمات البلاستيكية الدقيقة القادمة مع الأمطار، وتلك الموجودة في مياه القطب نفسه والجليد المحيط بالطحالب"، حسب بيان صحفي للمعهد الألماني.

تنمو طحالب "ميلوسيرا أركتيكا" بسرعة تحت الجليد البحري في فصلي الربيع والصيف. وبعد نفوق تلك الطحالب الملوثة باللدائن الدقيقة تلتصق ببعضها البعض في كتل ومن ثم يمكن أن تغرق بسرعة في أعماق القطب الشمالي.

وتؤكد عالمة الأحياء في "معهد ألفرد-فيغنر"، ميلاني بيرغمان: "لقد وجدنا أخيراً تفسيراً معقولاً لسبب وجود أكبر كميات من الجسيمات البلاستيكية في أعماق القطب الشمالي". وأشارت الباحثة أن الطحالب مصدر غذائي مهم للحيوانات والبكتيريا التي تعيش في قاع القطب الشمالي.

خ.س/ أ.ح

  • Rex Holwell fährt mit dem Schneemobil über die Eisstraßen von Nain.

    كندا .. التكيف مع تغير المناخ في ظل ارتفاع درجات حرارة القطب الشمالي

    الطرق الجليدية يجب أن تبقى سليمة

    يعيش المقيمون في "نايين" على طبقة جليد رقيقة. وتؤدي الطرق في هذا المجتمع الصغير في مقاطعة نيوفاوندلاند ولابرادور على الساحل الشمالي الشرقي لكندا، عبر طبقات سميكة من الجليد، إلى كبائن نائية وأراضٍ للصيد. لذا تعتبر سلامة هذه المسارات أمرا أساسيا للسكان. كما أنهم يحاولون التكيف مع تغير المناخ بأحدث التقنيات.

  • Rex Holwell, 47 Jahre, sitzt am Laptop und überwacht mit dem Programm SmartICE die vielen Eisstraßen in Nain.

    كندا .. التكيف مع تغير المناخ في ظل ارتفاع درجات حرارة القطب الشمالي

    أحدث التقنيات

    "سمارت آيس" هو اسم البرنامج الذي يستخدمه ريكس هولويل البالغ من العمر (47) عاما لمراقبة طبقة الجليد والطرق الجليدية العديدة. ويسعى هولويل لجعل الحياة في منطقته (نايين) أكثر أمانا. إذ يُظهر تحليل جديد من أغسطس / آب ارتفاع درجة حرارة القطب الشمالي بما يقارب من أربعة أضعاف المتوسط ​​العالمي بين عامي 1979 و2021.

  • Ausblick über die schneebedeckte Landschaft in der Provinz Neufundland und Labrador an der kanadischen Nordostküste.

    كندا .. التكيف مع تغير المناخ في ظل ارتفاع درجات حرارة القطب الشمالي

    ذوبان الجليد

    يمكن لأي شخص يعيش في "نايين" أن يرى آثار تغير المناخ بالعين المجردة. فقد كان سمك الغطاء الجليدي يصل إلى مترين، أما الآن فقد أصبح من 90 إلى 120 سم فقط. فالثلج يزداد تراجعا، والربيع يزداد دفئا والحياة على الجليد تزداد خطورة. وليس أمام "الإنويت"، مجتمعات السكان الأصليين في القطب الشمالي، خيار سوى التكيف مع الظروف الجديدة بأفضل ما يمكنهم.

  • Rex Holwell überprüft die Daten der SmartICE Technologie, die bei der Fahrt mit dem Schneemobil gesammelt werden.

    كندا .. التكيف مع تغير المناخ في ظل ارتفاع درجات حرارة القطب الشمالي

    التكنولوجيا من أجل "الإنويت"

    يقوم ريكس هولويل بتعليم الإنويت (الإسكيمو) الآخرين استخدام تقنية "سمارت آيس". فقد تسببت طبقة الجليد الهشة في خمسة حوادث خطيرة على الأقل في المنطقة هذا العام. ويستخدم أكثر من 30 مجتمعا من مجتمعات الإنويت البرنامج الجديد. فيما أكد هولويل: "علينا التكيف مع تغير المناخ. ومن أجل ذلك سنحتاج إلى المزيد من البرامج مثل سمارت آيس.

  • Der wolfsähnliche Schlittenhund blickt neugierig in die Kamera.

    كندا .. التكيف مع تغير المناخ في ظل ارتفاع درجات حرارة القطب الشمالي

    عربات الثلوج أم الزلاجات التي تجرها الكلاب؟

    حلت عربات الثلوج الحديثة منذ فترة طويلة محل زلاجات الكلاب التقليدية. ولدى الإنويت نهج عملي للتغييرات في أسلوب حياتهم. ولكنهم من ناحية أخرى يتمسكون بتقاليدهم القديمة. يقول إسحاق كولميستر، أحد آخر سائقي الزلاجات التي تجرها الكلاب في المنطقة: "عندما تجري الكلاب، تشعر بكل شيء.. حتى أنك تشعر بالسمك تحت الجليد".

  • Darcel Noah, 13 Jahre, angelt Fische durch ein Loch in der dicken Eisdecke.

    كندا .. التكيف مع تغير المناخ في ظل ارتفاع درجات حرارة القطب الشمالي

    المستقبل على الجليد الرقيق

    يتعلم دارسل نواه (13 عاما)، مثل معظم الأطفال في نايين، الصيد تحت الجليد. إذ ترغب العديد من العائلات في أن يتمكن أطفالها من الاستمرار في العيش على الجليد، لكن تغير المناخ أمر لا يمكن إيقافه. يقول هولويل: "ستكون هناك خسارة في الثقافة". موضحاً: "سيستمر تعريف الأطفال على أنهم من الإنويت، لكنهم لن يمروا بنفس تجارب آبائهم".

  • Katie Winters schneidet Fisch und bereitet Pitsik zu, den für die Region typischen getrockneten Fisch.

    كندا .. التكيف مع تغير المناخ في ظل ارتفاع درجات حرارة القطب الشمالي

    الصيد بدلا من التسوق

    يستمر العديد من الإنويت في العيش على الصيد والقنص. الأمر الذي يجعل تكلفة المعيشة اليومية منخفضة في المنطقة التي يصعب الوصول إليها في شمال شرق كندا. وتقول كاتي وينترز وهي تحضر الأسماك المجففة التي تتميز بها المنطقة: "أتمنى أن تعود الأمور إلى ما كانت عليه من قبل" وتضيف: "لكنني لا أعتقد أننا سنرى ذلك مرة أخرى". أريكه شولتس/ ريم ضوا


تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

رحلة إلى القطب الشمالي - خطر تلوث البيئة

مواضيع ذات صلة

Hand out file photo dated August 25, 2015 of German research vessel Polarstern during an expedition into the central Arctic Ocean. Researchers on the world's biggest mission to the North Pole returned to dock on Monday, October 12, 2020, bringing home devastating proof of a dying Arctic Ocean and warnings of ice-free summers in just decades. The German Alfred Wegener Institute's Polarstern ship returned to the port of Bremerhaven after 389 days spent drifting through the Arctic trapped in ice, allowing scientists to gather vital information on the effects of global warming in the region. The team of several hundred scientists from 20 countries have seen for themselves the dramatic effects of global warming on ice in the region, considered the epicentre of climate change, according to mission leader Markus Rex. If the warming trend in the North Pole continues, then in a few decades we will have an ice-free Arctic in the summer, Rex said. The researchers' observations have been backed up by US satellite images showing that in 2020, sea ice in the Arctic reached its second-lowest summer minimum on record, after 2012. The Polarstern mission, dubbed MOSAIC, spent over a year collecting data on the atmosphere, ocean, sea ice and ecosystems to help assess the impact of climate change on the region and the world. Photo by Alfred Wegener Institute via ABACAPRESS.COM

التلوث بالجزيئات البلاستيكية الدقيقة وصل إلى القطب الشمالي! 06.04.2022

كشفت دراسة حديثة أن التلوث بالجزئيات البلاستيكية الدقيقة وصل إلى القطب الشمالي أيضاً، بل وبلغ مستوى مشابه للتلوث في مناطق أخرى من العالم، محذرة من أن لذلك تداعيات خطيرة على الأحياء البحرية وعلى المناخ.