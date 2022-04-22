 معناة الطلاب الأوكران في ألمانيا مع اللغة والسكن | DW الأخبار | DW | 23.06.2022

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معناة الطلاب الأوكران في ألمانيا مع اللغة والسكن

يعاني طلاب أوكران من صعوبات وتحديات كثيرة بعد لجوئهم إلى ألمانيا، من بينها تعلم اللغة الألمانية بالإضافة إلى العثور على سكن.

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