معمر أمريكي يقيم زفافه في موقع قاتل فيه خلال الحرب العالمية

يبدو أن العمر مجرد رقم بالنسبة لهارولد تيرينس 100 عام وجين سوييرلين 96 عاما. الثنائي الأمريكي يخطط لدخول قفص الزوجية قريبا، وفي مكان وزمان له أهمية خاصة جدا للزوج المُحب للحياة.

يستعد هارولد تيرينس، أحد أقدم المحاربين في الحرب العالمية الثانية والبالغ الآن من العمر 100 عام، للزواج من خطيبته جين سوييرلين (96 عاما) في شهر يونيو/حزيران من هذا العام، وفق تقارير إعلامية.

وذكرت صحيفة "فرانكفورته ألغيماينه" أن مكان الزواج سيكون في فرنسا، وبالقرب من مكان هبطت فيه القوات الأمريكية في النورماندي في عام 1944.

وخدم هارولد تيرينس كجندي في الجيش الأمريكي خلال الحرب العالمية الثانية. وسيتم تكريم المُعمر الأمريكي من طرف الفرنسيين كجزء من الاحتفال بالذكرى الثمانين لتحرير بلادهم من النازيين.

وأشارت مجلة "دير شبيغل" أن هارولد تيرينس التحق بالخدمة العسكرية في عام 1942، ثم ذهب إلى بريطانيا في العام التالي، وعمل كفني إصلاح للراديو. وأضافت المجلة الألمانية أن هارولد في يوم النصر (السادس من يونيو/حزيران 1944) ساعد في إصلاح الطائرات العائدة من فرنسا حتى تتمكن من العودة إلى ساحة المعركة من جديد.

وأردف المصدر ذاته أن هارولد تيرينس ذهب إلى فرنسا بعد 12 يوما، إذ ساعد في نقل السجناء الألمان وأسرى الحرب الأمريكيين، والذين تم إطلاق سراحهم حديثا إلى إنجلترا.

ونشأ الثنائي هارولد تيرينس و جين سوييرلين في مدينة نيويورك. ويعيشان الآن في فلوريدا، حيث تجمعهما علاقة حب منذ 2021، حسب "دير شبيغل".

وقال هارولد تيرينس "أنا أحب هذه الفتاة (يقصد سوييرلين)، فهي مميزة للغاية". أما سوييرلين فقد قالت عن زوجها المُستقبلي: "إنه رجل عظيم، فهو يحبني كثيرا ويقول ذلك"، وفق ما أوردته صحيفة "فرانكفورته ألغيماينه" الألمانية.

وكان هارولد تيرينس قد احتفل بعيد ميلاه المائة صيف السنة الماضية في فلوريدا، وقال إن "الإيجابية والحب" هما سر الحياة الطويلة، حسب نفس المصدر.

ر.م