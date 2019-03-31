معلومة من مزارع عجوز تقود لحل لغز حير قرية فرنسية

بعد ثلاثين عاماً من لغز ظهور هواتف غارفيلد البلاستيكية على شواطئ بريتاني الفرنسية، تمكن حماة البيئة من معرفة السبب إثر معلومة عابرة من مزارع عجوز. على مدار أكثر من 30 عاماً، شكّلت الهواتف البلاستيكية المصنوعة على هيئة الشخصية الكارتونية غارفيلد، لغزاً سيطر على شواطئ منطقة بريتاني الفرنسية. فقد كانت هذه الهواتف البلاستيكية تنجرف إلى الشاطئ من وقت إلى آخر، وبعضها سليمة للغاية.
وينقل موقع مجلة "فوكوس" الألمانية عن أحد السكان المحليين قوله: "هذا الأمر لا يتوقف في العام الماضي وحده كان هناك ما يقرب من 200 هاتف على الشاطئ"، حتى باتت هذه الهواتف البلاستيكية مثيرة للقلق خاصة بالنسبة لحماة البيئة الفرنسيين، ما دفعهم إلى سؤال السكان المقيمين على الشاطئ حول هذه الظاهرة.
وهنا أتت المعلومة التي قادت للكشف عن سبب اللغز، إذ ذكر مزارع محلي أن عاصفة شديدة حدثت في الثمانينات ومنذ ذلك الوقت بدأت هواتف غارفيلد تظهر على الشاطئ بين وقت وآخر.
وبعد قيام حماة البيئة بالبحث في المنطقة، وجدوا بقايا حاوية سفينة قديمة عالقة في مغارة بالقرب من المنطقة ويبدو أنها كانت تنقل شحنة من هذه الهواتف الصفراء آنذاك. وبحسب صحيفة "تاغسشبيغل" الألمانية فإن الحاوية عالقة في مكان يصعب الوصول إليه وبالتالي إزالة بقاياها. ولذلك لا يبقى أمام السكان المحليين إزالة الهواتف التي تجرفها الأمواج مع القمامة البلاستيكية بين الفينة والأخرى.
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نفوق الحيتان.. لغز يحير العلماء!
يحاول الخبراء حل لغز العثور على 12 من حيتان العنبر النافقة على ثلاث من الجزر الواقعة قبالة مدينة بريميرهافن الألمانية. ويجري فحص جثث الحيتان التي يزيد طولها على عشرة أمتار، من أجل التعرف على سبب نفوقها بعد أن جنحت باتجاه الشاطئ.
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نفوق الحيتان.. لغز يحير العلماء!
جرى نقل الحيتان من الجزر لتسهيل عمليات تشريحها. ووصفت آلموت كوتفيتس، وكيلة وزارة البيئة بولاية سكسونيا السفلى، عملية نقل الحيتان من الجزر بـ "الصعبة ولكن المدهشة في الوقت نفسه". وترجع صعوبة نقل الحيتان لوزنها الضخم، إذ أن وزن أنثى حوت العنبر يصل لحوالي 15 طنا أما وزن الذكر فيصل إلى 60 طنا.
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نفوق الحيتان.. لغز يحير العلماء!
جرى أولا فصل جلد الحيتان عن جسدها قبل إزالتها باستخدام أجهزة الرفع، وهي عملية وصفها أحد المتابعين لـ DW بالقاسية وقال: "ثمة شعور بالألم عند رؤية عملية تقطيع وتشريح هذا الحيوان الجميل".
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نفوق الحيتان.. لغز يحير العلماء!
من المقرر نقل الهيكل العظمي لأحد الحيتان لجامعة غيسين، ويعمل الخبراء على معالجة العظام بطريقة تسمح بعرضها للزوار.
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نفوق الحيتان.. لغز يحير العلماء!
أظهرت النتائج الأولية لتشريح الحيتان، أنها كانت تعاني من نقص حاد في التغذية. وتقول آلموت كوتفيتس إن معدة وأمعاء الحيتان كانت خاوية تماما. وهي تحتاج لالتهام كميات هائلة من الطعام وهو أمر غير متوافر في بحر الشمال، لذا يرجح الخبراء أن الجوع هو على الأرجح سبب نفوق الحيتان.
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نفوق الحيتان.. لغز يحير العلماء!
لكن التشريح أظهر أن بعض الحيتان النافقة لم تكن تعاني من الجوع، إذ أن معدتها كانت ممتلئة. لذا يبحث الخبراء عن أخرى أسباب لنفوق هذه الحيتان.
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نفوق الحيتان.. لغز يحير العلماء!
حيتان العنبر بشكل عام يصعب عليها العيش في بحر الشمال الذي يبلغ عمقه 100 متر فقط. فهي تغطس عادة إلى عمق آلاف الأمتار وبالتالي فليس لديها فرصة كبيرة في العيش في بحر الشمال، كما يوضح خبراء الطب البيطري.
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نفوق الحيتان.. لغز يحير العلماء!
تعتبر هذه الواقعة أخف بكثير مما وقع في الهند الأسبوع الماضي، حيث جنح أكثر من 80 حوتا إلى سواحل ولاية تامل نادو. ونفقت معظم هذه الحيتان بعد جنوحها باتجاه الساحل. ويقول العلماء إن عدد الحيتان التي تجنح باتجاه الشواطئ يقدر سنويا بالآلاف.
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نفوق الحيتان.. لغز يحير العلماء!
تتسم بعض أنواع الحيتان بالانتماء الشديد لمجموعاتها، وهو ما يزيد من فرص نفوق أعداد كبيرة منها. ففي حال جنوح أحد حيتان هذه المجموعات باتجاه الشاطئ فإن باقي المجموعة تتبعه غالبا كنوع من الولاء، وبالتالي تواجه نفس المصير.
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نفوق الحيتان.. لغز يحير العلماء!
يحذر العلماء من أن الضوضاء التي تحدثها السفن والتدريبات العسكرية والأنشطة البشرية الأخرى، التي تضر بالكائنات الحية البحرية. وتتميز الحيتان بشكل خاص بسمع مرهف للغاية لذا فإن الضوضاء تربكها بشدة وهو ما يزيد من احتمالية جنوحها ثم نفوقها، كما يقول علماء الأحياء المائية.
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نفوق الحيتان.. لغز يحير العلماء!
تؤدي العواصف الشمسية إلى اضطراب في المجال المغناطيسي للأرض والذي تعتمد عليه الحيتان في تحديد الاتجاهات. وبالتالي فهذه العواصف تؤدي لخلل في آلية حركة الحيتان وتسهيل جنوحها. ووفقا للخبراء فقد وقعت ثلاث من هذه العواصف بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2015 وهو ربما يكون أحد أسباب جنوح الحيتان باتجاه بحر الشمال ثم نفوقها لاحقا.
الكاتب: بريغيتا أوسترات/ ابتسام فوزي