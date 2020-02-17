 معلومات يجب أن تعرفها حال فرض الحجر الصحي في ألمانيا | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 27.02.2020

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منوعات

معلومات يجب أن تعرفها حال فرض الحجر الصحي في ألمانيا

مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا وتشكيل "لجنة أزمة" لمواجهة الفيروس، تظهر أسئلة كثيرة حول وضع الموظفين وأصحاب الأعمال الحرة، حال فرض حجر صحي. خبراء يوضحوا الوضع القانوني.

صورة من وحدة للعزل في مستشفى بزوبينغ في الصين يعود تاريخها لكانون الثان/يناير 2020

تحدد القوانين العديد من الأمور الخاصة بالعمل والسفر حال فرض الحظر الصحي

الحجر الصحي، عبارة صارت تتردد بقوة منذ انتشار فيروس كورونا الجديد، فما الذي يعنيه هذا على المواطنين وأرباب العمل وما هي تبعات إغلاق بلدات أو مدن كاملة منعا لتفشي انتشار الفيروس. أسئلة عديدة تتبادر إلى الأذهان في ألمانيا مع ارتفاع حالات الإصابات. فما هي أهم المعلومات التي يجب معرفتها في هذه المرحلة؟

وزارة الصحة هي الجهة المسؤولة في ألمانيا عن قرار تطبيق الحجر الصحي أو العزل سواء داخل مستشفى أو حتى داخل البيوت، وهنا يجب على المواطنين الالتزام بقرار العزل، كما يوضح موقع "إن تي في" الألماني نقلا عن المحامية دوريس ماريا شوستر، المختصة بقوانين العمل.

ولكن ماذا عن الرواتب في حال فرض الحظر في مدينة ما؟ في حال الإصابة الفعلية تسري قوانين الإجازة المرضية العادية، أي أن المريض يحصل على راتبه لمدة ستة أسابيع من رب العمل ثم بعد ذلك تتكلف شركات التأمين الصحي بالأمر.

أما في حال فرض الحظر كإجراء وقائي دون وجود إصابة فعلية، فهنا يسري قانون الوقاية من الأمراض المعدية والذي يعني الحصول على صافي الراتب من ربّ العمل، الذي يمكنه بعد ذلك استعادة ما دفعه من الجهة التي فرضت الحظر.

لكن هل يجب مواصلة العمل من المنزل، خاصة داخل الشركات التي تطبق فكرة العمل المنزلي؟ يمكن تنفيذ هذا الأمر في حال توافر المعدات اللازمة للعمل، أما بالنسبة للأشخاص الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مقار شركاتهم، فعليهم الالتزام بالحظر، وفقا لموقع "إن تي في".

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ماذا عن أصحاب الأعمال المستقلة؟

ينطبق على هذه الفئة قانون مكافحة الأمراض المعدية، إذ تلتزم مصلحة الضرائب الألمانية، بتعويضهم بمبالغ يتم حسابها وفقا للدخل في آخر عام.

هل أتوقف عن الذهاب للعمل عند الشك في الإصابة؟

يحذر خبراء القانون من التوقف عن الذهاب للعمل بالنسبة للأشخاص الذين لديهم تواصل مع مصابين بالفيروس أو الذين عادوا للتو من إحدى الدول التي ينتشر فيها الفيروس، فالتوقف عن العمل دون تنسيق مع رب العمل يعد امتناعا عن العمل ويمكن معاقبته بالفصل. هنا ينصح الخبراء بالتنسيق مع رب العمل وإخباره بالمخاطر المحتملة.

ماذا عن الرحلات التي حجزتها؟

هنا يجب التفرقة بين الرحلات التي يتم حجزها عبر شركات السياحة، والتي توفر عادة فرصة جيدة للإلغاء أو تغيير المواعيد، وبين الرحلات التي تخططها وتحجزها بنفسك. من المهم هنا معرفة أن العزل الناتج عن أسباب طبية، يقلل من فرصك في استعادة قيمة الرحلات التي حجزتها خلال تلك الفترة، فشركات السياحة ليست مسؤولة في هذه الحالة عن عدم اتمام الرحلة. الفرصة الوحيدة المتاحة في هذه الحالة، متوافرة لمن لديه تأمين سفر.

ا.ف/و.ب

  • Drei Carabinierei mit Mundschutz vor einem Ortsausgangsschild (Reuters/G. Mangiapane)

    كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا

    نقاط العبور مغلقة

    تم في المجموع عزل 52 ألف نسمة في إحدى عشرة بلدة ومدينة في شمال ايطاليا. فمن يريد الدخول أو الخروج من المناطق المغلقة، يحتاج لترخيص خاص. وقوى الأمن تعمل على التزام المواطنين بذلك. ومن يحاول خرق الحظر وتحاشي الحواجز يعرض نفسه للملاحقة القانونية.

  • Leere Außensitze einer Gastronomie in einer menschenleeren Straße (picture-alliance/Zumapress/C. Furlan)

    كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا

    شوارع خالية

    جميع الحانات والمحلات في مركز مدينة "كودوغنو Codogno" التي يقطنها 15 ألف نسمة مغلقة. وإلى حد الآن ليس معروفا من جلب الفيروس إلى شمال ايطاليا. وحسب رئيس الحكومة جوزيبي كونتي، يبقى سريان الحجر الصحي مستمرا لأسبوعين في خطوة أولى. وهذا يتطابق مع فترة حضانة الفيروس الذي يسبب المرض.

  • Eine Person wird von zwei weiteren Personen in Schutzkleidung zu einem Krankenwagen geführt (picture-alliance/Photoshot)

    كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا

    انتشار سريع

    في البداية كان عدد الإصابات على مستوى ايطاليا حوالي ثلاث حالات. ثم تم كشف الفيروس لدى مريض يبلغ من العمر 38 عاما في عيادة بمدينة كودوغنو ثم لدى عدد أكبر من الناس في محيط هذا الرجل. وحتى والدا الرجل تم وضعهما تحت الرقابة الطبية (الصورة). وحتى يوم الأحد (23 شباط/ فبراير 2020) تم إحصاء أكثر من 130 مصابا في المنطقة، وثلاثة فارقوا الحياة.

  • Gut 30 Personen warten mit leeren Einkaufswagen in einer Reihe (Reuters/G. Mangiapane)

    كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا

    إجراءات وقائية

    الوقوف في طابور أمام سوبر ماركت في بلدة "كازابوسترلينغو Casalpusterlengo" المغلقة. يتم إدخال الزبائن السوبر ماركت في مجموعات تضم 40 شخصا. "كل شخص سيأتي دوره، نريد فقط تفادي الفوضى وتأمين حماية كافية"، يحاول أحد العاملين تهدئة الوضع. لكن ليس جميع الزبائن يتفهمون الإجراءات.

  • Ein handgeschriebener Zettel hängt an einer Eingangstür zu einer Apotheke (picture-alliance/Zumapress/M. Alpozzi)

    كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا

    كل شيء نفد

    حتى في المدن الكبرى القريبة في شمال ايطاليا يزداد الخوف من عدوى الإصابة بفيروس كورونا. مواد التعقيم وواقيات الفم نفدت في هذه الصيدلية في تورينو، كما تكشف عن ذلك البطاقة الملصقة بالباب. والواقيات الرقيقة التي تُستعمل مثلا في غرف العمليات لا تقدم إلا حماية محدودة ضد الفيروسات ويجب استبدالها باستمرار.

  • Zwei Personen mit dekorativen Gesichtsmasken sowie Atemschutzmasken (Reuters/M. Silvestri)

    كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا

    قناع مزدوج

    هذا الشخصان المقنعان يمكن ملاحظة خيبة الأمل في عيونهم: فالكرنفال الشهير في البندقية تم تعليقه ووقاية الفم الإضافية لا تنفع في شيء. ويُعد هذا الحفل تقليدا يعود لعدة قرون ويجذب لسياح الذين يتعرفون على الملابس الجميلة والأقنعة الخيالية.

  • Drei Personen mit einem Karton voller Gesichtsmasken vor dem Schriftzug Armani (Reuters/A. Garofalo)

    كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا

    موضة رغم كورونا

    تبعد ميلانو فقط 60 كيلومترا عن بلدة كودوغنو التي انتشر فيها الفيروس. لكن رغم ذلك تم إقامة أسبوع الموضة الشهير ميلانو. ودار الازياء "جيورجيو أرماني Giorgio Armani" قدمت عروضها في قاعة خالية بسبب انتشار فيروس كورونا ولكن تم نقلها عبر انترنيت. وجميع عروض الأزياء الأخرى تمت كما كان مخططا لها.

  • Ein Fußballfan in einem Trikot vor einem geschlossenen Stadion (Reuters/D. Mascolo)

    كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا

    إغلاق ملاعب وإلغاء مباريات

    في الوقت الذي حددت فيه دور الأزياء تواريخ العروض، تم إلغاء جميع الفعاليات الرياضية في منطقتي لومبارداي والبندقية حتى الأول من مارس/ آذار على أقل تقدير. وبهذا تريد السلطات الايطالية احتواء انتشار للفيروس. ومن بين اللقاءات الرياضية الملغاة مقابلة كرة القدم بين انتر ميلانو وسامبدوريا جنوة.


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