 معلومات متضاربة حول التطورات في باخموت | DW الأخبار | DW | 26.02.2023

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DW الأخبار

معلومات متضاربة حول التطورات في باخموت

يقدم الجانبان الروسي والأوكراني معلومات متناقضة بشأن التطورات في بلدة باخموت. ورغم إعلان مصادر روسية السيطرة على قرية ياهيدني التي تمر من خلالها الامدادات للقوات الأوكرانية في باخموت، إلا أن هيئة الاركان الأوكرانية أكدت صد الهجمات الروسية.

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