معلومات متضاربة حول التطورات في باخموت

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يقدم الجانبان الروسي والأوكراني معلومات متناقضة بشأن التطورات في بلدة باخموت. ورغم إعلان مصادر روسية السيطرة على قرية ياهيدني التي تمر من خلالها الامدادات للقوات الأوكرانية في باخموت، إلا أن هيئة الاركان الأوكرانية أكدت صد الهجمات الروسية.
أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن جيش بلاده سيدافع عن باخموت "ولكن ليس بأي ثمن". زيلينسكي أعلن عن حزمة عقوبات جديدة على قطاع المال الروسي، فيما وجهت روسيا اتهامات لمئات المسؤولين الأوكرانيين بخرق قوانين الحرب.
من المقرر أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار خاص بشأن أوكرانيا لن يتضمن أي مقترحات معينة من أجل حل سلمي للصراع. يأتي ذلك في الوقت الذي تكثف فيه روسيا ضرباتها للبنية التحتية الأوكرانية.
بعد فضائح طالت وزارة الدفاع الأوكرانية أستبدل وزير الدفع برئيس الاستخبارات، في وقت تدور فيه معارك ضارية في باخموت فيما وصلت أول دبابة من نوع ليوبارد من كندا إلى بولندا لنقلها إلى أوكرانيا.
عام على حرب أوكرانيا ولا تبدو في الأفق نية حقيقية للدخول في مفاوضات سلام بين الروس والأوكرانيين، هناك من يرى أن على كييف تقديم تنازلات ومن يرى عكس ذلك. ومن يراهن على دول محايدة لا "تكره روسيا ولا أوكرانيا" لحل الأزمة !
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