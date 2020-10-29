 معلومات جديدة.. من هو المشتبه به في الهجوم على كنيسة نيس؟ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 29.10.2020

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أخبار

معلومات جديدة.. من هو المشتبه به في الهجوم على كنيسة نيس؟

كشفت مصادر أمنية فرنسية وتونسية معطيات عن المشتبه به في الهجوم على كنيسة بمدينة نيس الفرنسية وقتل ثلاثة من المصلين بها، ويتعلق الأمر بشاب وصل أوروبا بشكل غير قانوني ولم ينتقل إلى فرنسا إلا قبل مدة قصيرة.

عناصر الشرطة الفرنسية تطوق الطريق إلى كنيسة نوتردام في نيس بعد هجوم إرهابي أودى بحياة ثلاثة مصلين.

عناصر الشرطة الفرنسية تطوق الطريق إلى كنيسة نوتردام في نيس، بعد تعرضها لهجوم إرهابي بسكين أودى بحياة ثلاثة مصلين.

قالت مصدر أمنية تونسية وفرنسية إن المشتبه به التونسي في هجوم نيس يدعى إبراهيم ع. ويبلغ من العمر 21 عاما. وأشار المصدر التونسي إلى أن العويساوي ينحدر من قرية سيدي عمر في بوحجلة بالقيروان وكان يقيم مؤخرا في صفاقس، لافتا إلى أن الشرطة زارت أسرته هناك اليوم الخميس.

مختارات

تسبّبت تغريدة لمهاتير محمد بضجة واسعة على تويتر، بعدما تحدث فيها عن الحق في قتل ملايين الفرنسيين، ما دفع تويتر إلى حذفها. وجاءت التغريدة في سياق سلسلة تغريدات، تضمنها كذلك مقال من 13 نقطة نشره مهاتير على مدونته الشخصية.

كشفت مصادر عن هوية منفذ الهجوم داخل كنيسة نوتردام بمدينة نيس بجنوب فرنسا، وقال الرئيس الفرنسي ماكرون إن بلاده تتعرّض لهجوم بسبب قيم الحرية، معلنا عن زيادة عدد القوات الفرنسية لحماية دور العبادة والمنشآت الهامة.

هذه تغطية متواصلة لآخر تطورات الاعتداء بشاحنة كبيرة على جمع من الناس في مدينة نيس بجنوب فرنسا كانوا محتشدين بمناسبة العيد الوطني. الهجوم أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى. (زمن التغطية بتوقيت وسط أوروبا)

قتل ثلاثة أشخاص أحدهم على الأقل نحرا، وجرح آخرون الخميس في مدينة نيس بجنوب شرق فرنسا على يد شخص يحمل سكينا وتم اعتقاله، في واقعة تشير إلى أن "كل شيء يشير إلى هجوم إرهابي". ونيابة مكافحة الإرهاب تفتح تحقيقا حول الهجوم.

كما صرّح متحدث قضائي في تونس أن المنفذ لم يكن مصنفا إرهابيا حسب السلطات القضائية والأمنية في تونس، مضيفا أنه غادر البلاد بطريقة غير شرعية يوم 14 أيلول/ سبتمبر الماضي ودخل مدينة نيس الفرنسية أمس الأربعاء. 

وتابع المتحدث باسم محكمة تونس والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب محسن الدالي لوكالة الأنباء الألمانية أن النيابة التونسية بدأت التحقيق بشأن منفذ الهجوم، مبرزا أن "قانون مكافحة الإرهاب يقضي بملاحقة كل تونسي  تورط في عمل إرهابي سواء داخل البلاد أو خارجها".

وفي وقت سابق اليوم قُتل ثلاثة أشخاص، أحدهم على الأقل نحرا، وجرح آخرون داخل كنيسة نوتردام، في مدينة نيس بجنوب شرق فرنسا على يد شخص يحمل سكينا وتم اعتقاله، في واقعة تشير إلى أن "كل شيء يشير إلى هجوم إرهابي"، حسب عمدة مدينة نيس.

وأضاف الدالي "نحن نقوم بالتحقيق في خطوة استباقية في حال طلب السلطات القضائية التعاون". وأوضح المسؤول أن التحقيق يبحث أيضا فيما إذا كان هناك متعاونون داخل  تونس مع منفذ الهجوم.

وكانت مصادر مطلعة على الملف قد صرّحت لوكالة أنباء فرانس برس (أ ف ب) أن منفذ الاعتداء وصل إلى أوروبا من جزيرة لامبيدوسا الإيطالية نهاية أيلول/ سبتمبر وفرنسا مطلع تشرين الأول/اكتوبر.

ووصل المشتبه به نهاية الشهر الماضي إلى لامبيدوسا حيث وضعته السلطات الإيطالية في الحجر، قبل أن يرغم على مغادرة الأراضي الإيطالية ويفرج عنه، ووصل إلى فرنسا مطلع الشهر الحالي حسب المصدر ذاته.

وقبل اليوم، كانآخر هجوم كبير في نيس قد نفذه أيضا تونسي كان قد هاجر إلى فرنسا في عام 2005 وقاد شاحنة وسط حشد يحتفل بيوم الباستيل في عام 2016 مما أسفر عن سقوط 86 قتيلا. كما حضر تونسيون بقوة في التنظيمات الجهادية بسوريا والعراق.

وخطت تونس بشكل كبير في اتجاه محاربة التيارات المتطرفة التي شنت هجمات داخل تونس من أشهرها الهجوم على سياح في صيف 2015 بمدينة سوسة، واستطاعت عناصر الأمن إحباط مجموعة من الهجمات.

وشهدت فرنسا أحداثاً متسارعة منذ مقتل مدرّس يدعى صامويل باتي بعد نشره رسوما للنبي محمد داخل فصله، على يد متطرف شيشاني قُتل في تدخل الشرطة.

وتعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نتيجة لذلك بمواجهة التيارات الإسلامية المتطرفة كما تمسك بالحق في حرية التعبير، غير أن الخطوة رفعت منسوب التوتر، ومن ذلك اندلاع احتجاجات مناهضة لفرنسا في العديد من الدول المسلمة وسط دعوات لمقاطعة المنتجات الفرنسية.

إ.ع/ص. ش (أ ف ب، رويترز، د ب أ)

  • Frankreich Nizza | Messerattacke | Ermittlungen (Dylan Meiffret/dpa/picture alliance)

    هجمات إسلامية متطرفة في فرنسا.. سلسلة الدم

    نيس من جديد

    29 أكتوبر/ تشرين الأول 2020 أعلنت الشرطة الفرنسية أن مهاجما قتل ثلاثة أشخاص بسكين وأصاب عدداً آخر بجروح عند كنيسة في مدينة نيس. وقع هذا الهجوم، الذي وصفه رئيس بلدية المدينة بالعمل الإرهابي، بعد أقل من أسبوعين من قطع رأس صامويل باتي المدرس بالمرحلة الإعدادية على يدي رجل من أصل شيشاني.

  • Frankreich I Messerattacke in Paris (Alain Jocard/AFP/Getty Images)

    هجمات إسلامية متطرفة في فرنسا.. سلسلة الدم

    هجوم قرب مقر شارلي إيبدو

    25 سبتمبر/ أيلول 2020 شخصان يتعرضان للطعن ويصابان بجروح في باريس قرب المقر السابق لصحيفة شارلي ابدو الساخرة حيث نفذ متشددون إسلاميون هجوماً دامياً في 2015. والشرطة تلقي القبض على رجل من أصل باكستاني في هذا الهجوم.

  • Frankreich | Polizei | Messerangriff (Reuters/P. Wojazer)

    هجمات إسلامية متطرفة في فرنسا.. سلسلة الدم

    خبير تكنولوجيا متطرف

    3 أكتوبر/ تشرين الأول 2019 ميكايل هاربون (45 عاماً) خبير تكنولوجيا المعلومات الذي يحمل تصريحاً أمنياً يتيح له العمل في مقر شرطة باريس يقتل ثلاثة من ضباط الشرطة وموظفاً مدنياً قبل أن ترديه الشرطة قتيلاً بالرصاص. وكان قد اعتنق الإسلام قبل نحو عشر سنوات.

  • Frankreich Trebes - Polizeiaufgebot nahe Geiselnahme in Supermarkt (Reuters/R. Duvignau)

    هجمات إسلامية متطرفة في فرنسا.. سلسلة الدم

    جريمة رهائن السوبر ماركت

    23 مارس/ آذار 2018 مسلح يقتل ثلاثة أشخاص في جنوب غرب فرنسا بعد احتجاز سيارة وإطلاق النار على الشرطة واحتجاز رهائن في متجر سوبر ماركت وهو يردد "الله أكبر". وقوات الأمن تقتحم المبنى وتقتله.

  • Frankreich Beerdigung Jacques Hamel Erzbischof von Rouen Dominique Lebrun betet (Reuters/C. Triballeau/Pool)

    هجمات إسلامية متطرفة في فرنسا.. سلسلة الدم

    هجوم على كاهن الكنيسة

    26 يوليو/ تموز 2016 مهاجمان يقتلان كاهناً ويصيبان رهينة أخرى بجروح بالغة في كنيسة بشمال فرنسا قبل أن ترديهما الشرطة الفرنسية بالرصاص. ورئيس فرنسا آنذاك فرانسوا أولاند يقول إن المهاجمين سبق أن بايعا تنظيم "داعش".

  • Frankreich Anschlag LKW rast in Nizza in Menschenmenge (picture-alliance/dpa/O. Anrigo)

    هجمات إسلامية متطرفة في فرنسا.. سلسلة الدم

    هجوم يوم الباستيل

    14 يوليو/ تموز 2016 مسلح يقود شاحنة ثقيلة ويصدم بها المحتفلين بيوم الباستيل في مدينة نيس الفرنسية فيقتل 86 شخصاً ويجرح العشرات في هجوم أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عنه. وكشفت السلطات أن المهاجم فرنسي الجنسية مولود في تونس.

  • Frankreich Ein Hauptoffizier der Polizei ermordet vor seinem Haus (Getty Images/AFP/M. Alexandre)

    هجمات إسلامية متطرفة في فرنسا.. سلسلة الدم

    مقتل شرطي فرنسي وصديقته

    14 يونيو/ حزيران 2016 فرنسي من أصل مغربي يقتل أحد قيادات الشرطة طعناً خارج بيته في إحدى ضواحي باريس ويقتل رفيقته التي تعمل أيضاً في الشرطة. وقال المهاجم لرجال الشرطة الذين تفاوضوا معه أثناء حصاره إنه استجاب لنداء من تنظيم "داعش" الإرهابي.

  • Frankreich Terror in Paris Stade de France (Imago/ZUMA Press)

    هجمات إسلامية متطرفة في فرنسا.. سلسلة الدم

    هجمات متزامنة على مواقع ترفيهية

    13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 باريس تهتز على وقع سلسلة من الهجمات شبه المتزامنة بالرصاص والقنابل على مواقع ترفيهية في المدينة يسقط فيها 130 قتيلاً و368 مصاباً. وحينها قال تنظيم "داعش" الإرهابي إنه يتولى المسؤولة عن هذه الهجمات. وكان اثنان من المهاجمين العشرة من مواطني بلجيكا، بينما كان ثلاثة منهم فرنسيين.

  • Frankreich I Messerattacke in Paris (Alain Jocard/AFP/Getty Images)

    هجمات إسلامية متطرفة في فرنسا.. سلسلة الدم

    هجوم شارلي إيبدو

    7-9 يناير كانون/ الثاني 2015 مسلحان إسلاميان يقتحمان اجتماعاً لهيئة التحرير بمجلة شارلي إبدو الأسبوعية الساخرة في السابع من يناير/ كانون الثاني ويفتحان النار فيقتلان 12 شخصاً. ومسلح آخر يقتل شرطية في اليوم التالي ويحتجز رهائن في متجر سوبرماركت في التاسع من يناير/ كانون الثاني ويقتل أربعة أشخاص قبل أن ترديه الشرطة قتيلاً بالرصاص.


 

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ماكرون عن نيس: نتعرّض لهجوم بسبب قيمنا.. ولن نستسلم للشعور بالرعب 29.10.2020

كشفت مصادر عن هوية منفذ الهجوم داخل كنيسة نوتردام بمدينة نيس بجنوب فرنسا، وقال الرئيس الفرنسي ماكرون إن بلاده تتعرّض لهجوم بسبب قيم الحرية، معلنا عن زيادة عدد القوات الفرنسية لحماية دور العبادة والمنشآت الهامة.

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