 معلومات جديدة حول مخاطر الإصابة بكورونا على متن الطائرة | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 19.08.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

صحة

معلومات جديدة حول مخاطر الإصابة بكورونا على متن الطائرة

خلصت نتائج دارسة حديثة أجراها باحثون ألمان على ركاب إحدى الطائرات خلال رحلة في مارس/ آذار إلى أن مخاطر انتقال عدوى فيروس كورونا أقل من المتوقع. كيف حدث ذلك؟

ما حجم خطر انتقال عدوى فيروس كورونا على متن الطائرة؟

ما حجم خطر انتقال عدوى فيروس كورونا على متن الطائرة؟

منذ اقتراب فصل الصيف ورغبة البعض في السفر وقضاء الإجازات، يتردد السؤال حول حجم خطر انتقال العدوى بفيروس كورونا خلال السفر بالطائرة بكثرة.

ووفقًا بيانات للموقع الإلكتروني الألماني Flug verspätet، فقد ستخدم 41 بالمائة من جميع المسافرين الطائرة كوسيلة للسفر العام الماضي ومن المتوقع أن تنخفض هذه النسبة بشكل حاد  خلال عام 2020.

هذا التراجع يعود بالأساس إلى تقييد حركة الطيران حتى بداية يوليو/ تموز من هذا العام ضمن إجراءات الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم. من ناحية أخرى، يخشى العديد من الناس التقاط العدوى بفيروس كورونا أثناء الرحلة.

وأجرى باحثون  ألمان دراسة على ركاب إحدى الطائرات في مارس/آذار الماضي أظهرت أن احتمالات انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد خلال السفر جواً أقل مما كان متوقعاً.

وتناولت الدراسة القصيرة التي نشرت في مجلة "جاما نتوورك أوبن" ركاب طائرة حملت من مطار تل أبيب الإسرائيلي 102مسافراً إلى مطار فرانكفورت الألماني في التاسع من مارس/آذار الماضي، أي قبل أن يصبح وضع الكمامات إلزاميا، في رحلة استغرقت أربع ساعات و40 دقيقة.

مشاهدة الفيديو 02:49

السفر الجوي في زمن كورونا

بعد علم السلطات الألمانية أن بين ركاب الطائرة 24 سائحاً ألمانياً خالطوا مسؤولاً فندقياً مصاباً بفيروس كورونا المستجد في إسرائيل، قررت إجراء فحوصات لهم فور وصولهم إلى فرانكفورت. وتبين أن سبعة منهم مصابون بالفيروس، في حين أن سبعة آخرين جاءت نتائج فحوصهم إيجابية لاحقاً. 

وبعد أربعة إلى خمسة أسابيع، بادر علماء الفيروسات من مستشفى فرانكفورت الجامعي إلى الاتصال بالركاب الثمانية والسبعين والآخرين، فأجاب 90 في المئة منهم.

نتائج "مطمئنة"

مختارات

مع تخوف دول أوروبية وآسيوية من موجة ثانية لفيروس كورونا، عادت عمليات الإغلاق من جديد وتزايد عدد الدول التي تفرض الحجر الصحي على العائدين من دول بعينها. لكن منظمة الصحة تقول إن الإغلاق على المدى الطويل ليس حلاً.

أكثر المقاعد المفضلة بالنسبة لركاب الطائرة هي تلك التي تقع بجانب النوافذ. يفضلها الركاب للاستمتاع بمشاهد بانورامية جميلة والتقاط صور للمناظر الخلابة. لكن دراسة حديثة تنصح الركاب بالابتعاد عن هذه المقاعد. لماذا؟

طرح الباحثون على الركاب أسئلة تتعلق بمخالطيهم وبأي أعراض قد تكون ظهرت عليهم، وأجروا فحوصاً لعدد منهم وفوجىء الباحثون بأن العدوى انتقلت إلى اثنين فقط من ركاب الطائرة الآخرين، غير السياح المصابين أصلاً، كانا جالسين من الجانب الآخر من الممشى حيث كان المصابون السبعة موجودين.

يعتبرالخبراء عادةً أن منطقةانتقالعدوىفيروساتالجهازالتنفسيداخلالطائراتتشملصفيّالمقاعدأمامالمصاب، وصفّي المقاعد وراءه. غير أن المفاجأة في الطائرة العائدة من إسرائيل كانت أن شخصاً جالساً في صف المقاعد الواقع مباشرة أمام مقاعد المصابين، لم يصب بالعدوى.

وقالت مديرة معهد علم الوبائيات في فراكفورت ساندرا شيزيك لوكالة فرانس برس "هذا الشخص أخبرنا أنه تحادث مطوّلاً مع إثنين" من جيرانه المصابين. كذلك لم يُصب راكبان كانا جالسَين مباشرة وراء أحد السياح المصابين. 

وقال سيبستيان هول من المعهد نفسه "لقد فوجئنا بأن العدوى انتقلت إلى اثنين فحسب من الركاب". 

ولأن الفحوص لم تشمل جميع الركاب الآخرين، لا يمكن استبعاد أن يكون آخرون أصيبوا أيضاً، مع أن الدراسة أكدت أن انتقال العدوى ممكن داخل الطائرات في حال عدم وضع كمامات، لاحظ هول أن "عدم وجود أي إصابات أخرى أمر مطمئن، إذ يبيّن ذلك أن معدّل انتقال العدوى أقل مما كان متوقعاً، وخصوصاً أن أيّاً من الركاب لم يكن يضع كمامة".

إ.م/ع.ح/أ.ح. (أ. ف. ب)

  • Frankreich Paris Eiffelturm (picture-alliance/dpa/F. Gierth)

    أجمل أماكن أوروبا بانتظاركم - الحياة تعود للسياحة

    عودة الأنوار والسائحين إلى برج إيفل بباريس

    العلامة الفارقة لباريس بل لكل فرنسا هي برج ايفل الذي ظل مغلقاً منذ 3 أشهر. كي ترى منظر باريس عليك أن تصعد 765 سلمة إلى الطابق الثاني، وارتداء كمامات الوقاية الزامي. أما قمة البرج التي يرتقي إليها الزائرون بالمصاعد فسوف تبقى مغلقة حتى إشعار آخر، ويصدق هذا على مصاعدها أيضاً. عدد البطاقات للدخول إلى البرج محدود، وعليك حجز بطاقتك مسبقا أونلاين.

  • Semperoper Dresden, Germany | Dresden (picture-alliance/Arco Images)

    أجمل أماكن أوروبا بانتظاركم - الحياة تعود للسياحة

    إعادة افتتاح قاعة اوبرا سيبميروبر في دريسدن

    في التاسع عشر من حزيران/ يونيو رفع الستار مرة أخرى عن قاعة أوبرا سيمبروبر. بيعت خلال ربع ساعة 300 بطاقة (من أصل 1300) لافتتاح كونسرتو آنا نيتريبكو ويوسف أيفازوف. وحتى تحل عطلة الصيف في الثامن عشر من تموز/ يوليو، ستشهد قاعة سيمبروبر مزيداً من العروض.

  • Roller coasters at Europapark Rust, Germany (picture-alliance/Arco Images)

    أجمل أماكن أوروبا بانتظاركم - الحياة تعود للسياحة

    عربات رولر كوستر تتحرك في أوروبا بارك

    اجتذب أوروبا بارك الواقع على مثلث الحدود الألمانية الفرنسية السويسرية أكثر من 5.7 مليون زائر خلال عام 2019، ومع عودة افتتاحه، إثر تخفيف قيود كورونا حجزت مقدماً أكثر من 2.5 مليون بطاقة للأسابيع المقبلة.

  • Alhambra Castle, Granada (picture-alliance/blickwinkel/K. Thomas)

    أجمل أماكن أوروبا بانتظاركم - الحياة تعود للسياحة

    قصر الحمراء في غرناطة يفتح أبوابه

    يفتح قصر الحمراء في غرناطة جنوب إسبانيا أبوابه للزائرين ابتداء من 17 تموز/ يوليو. سيتاح ل 4250 زائر الدخول معاً إلى المكان وهو نصف العدد المعتاد كل عام. قصر الحمراء من أبرز ملامح الدولة العربية في الأندلس، وهو مدرج على قائمة آثار اليونسكو.

  • Colosseum, Rome, Italy (picture-alliance/ROPI/L. Bianco)

    أجمل أماكن أوروبا بانتظاركم - الحياة تعود للسياحة

    إعادة افتتاح مبنى كولسيوم في روما

    مبنى كولسيوم بقلب روما الذي تجاوز عمره 2000 عام عاود فتح أبوابه للزائرين ابتداء من الأول من حزيران/ يونيو 2020، كما افتتح متحف الفاتيكان في هذا اليوم أيضاً. بومبي القديمة على سفوح جبل فيزوف في نابولي بدأت تستقبل الزائرين المقيمين في إيطاليا فحسب.

  • a white church with a blue dome on the island Santorini, Greece (Dimitris Koutoulas)

    أجمل أماكن أوروبا بانتظاركم - الحياة تعود للسياحة

    عودة السياحة إلى الجزر اليونانية

    منذ 15 حزيران/ يونيو بات بوسع الزائرين القادمين من خارج الجزر اليونانية زيارة البلاد، لكن هذا السماح متاح لمواطني بعض البلدان فحسب، ولن يكونوا مطالبين بالخضوع إلى اختبار كورونا، ولا البقاء في الحجر لمدة أسبوعين.

  • Beach in Palma de Mallorca, Spain (AFP/J. Reina)

    أجمل أماكن أوروبا بانتظاركم - الحياة تعود للسياحة

    انطلاق مشروع سياحي رائد في مايوركا

    كالعادة، تمنح مباهج مايوركا الإسبانية نفسها للسائحين الألمان أولاً، فهي وجهة مفضلة لدى غالبيتهم. ودخل الجزيرة 6 آلاف سائح ألماني، ليعلنوا عودة الحياة إلى الجزيرة السياحية ابتداء من 21 حزيران/ يونيو 2020.

  • View of Neuschwanstein Castle in Germany at dusk (picture-alliance/DUMONT Bildarchiv/T. Roetting)

    أجمل أماكن أوروبا بانتظاركم - الحياة تعود للسياحة

    قلعة نويشفانشتاين في بافاريا تفتح أبوابها

    افتتحت قلعة نويشفانشتاين أبوابها منذ الثاني من حزيران/ يونيو للزائرين. وقبل حلول هذا التاريخ، قامت ولاية بافاريا بتسهيل استقبال الزائرين (من الألمان حصراً في ذلك التاريخ) وتوفير رحلات بالزوارق إلى بحيرة شتارنبيرغ. أما القصر الملكي في شاخن فسيبقى مغلقاً بسبب قيود كورونا.م.م / DW


 

مواضيع ذات صلة

Annäherung Israel - Vereinigte Arabische Emirate | APEX und TeraGroup

رئيس الموساد يزور أبو ظبي ..وخط هاتفي مباشر بين إسرائيل والإمارات 16.08.2020

بعد أيام قليلة من الإعلان عن اتفاق التطبيع، أعلنت الإمارات وإسرائيل عن توقيع اتفاق تعاون مشترك في مجال مكافحة فيروس كورونا، وفتح خط هاتفي مباشر. وأبو ظبي تنتظر وصول رئيس الموساد.

Schweiz Corona-Pandemie | Menschen mit Maske

فيروس كورونا يسجّل أكبر ارتفاع يومي منذ ظهوره أوّل مرة 10.07.2020

ارتفاع خطير في عدد الإصابات بفيروس كورونا، جزء كبير منها قادم من أمريكا، في وقت يتوقع فيه خبراء أن يرتفع الدين العام العالمي إلى أكبر مستوى تاريخي، أي أسوأ مما كان عليه الحال عقب الحرب العالمية الثانية.

Deutschland Arbeit im Schlachthof

معامل صناعة اللحوم الأوروبية ـ بؤر لانتشار عدوى كورونا 30.06.2020

نقص في النظافة وضيق في مساكن عمال شركة إنتاج اللحوم الألمانية تونييس ما ساهم في انتشار فيروس كورونا بينهم. موجة الانتقادات لم تنقطع، لكن في بلدان أوروبية أخرى الوضع في المسالخ ليس أفضل.

إعلان