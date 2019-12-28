 معلمون مهاجرون يتلمسون طريقهم إلى المدارس الألمانية | ثقافة ومجتمع | DW | 28.12.2019

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ثقافة ومجتمع

معلمون مهاجرون يتلمسون طريقهم إلى المدارس الألمانية

آلاف الوظائف في المدارس الألمانية شاغرة وآلاف المعلمين المهاجرين بلا عمل. معادلة تبدو للوهلة الأولى بسيطة وحلها سهل، بيد أن الواقع والتجارب على الأرض تحكي أشياء أخرى.

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ألمانيا تلجأ للكفاءات السورية لسد النقص الفادح في المعلمين

الحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي) يتبنى مقترحاً للاستعانة بالمعلمين اللاجئين لسد العجز في المدرسين في ألمانيا. خبر بعث على تفاؤل قسم من المعلمين اللاجئين الذين يقدر عدد الواصلين منهم إلى ألمانيا منذ 2014 بحوالي 5000، بحسب الحزب الليبرالي مستنداً إلى بيانات من "المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين".

وفي تفاصيل المقترح، الذي تعتزم الكتلة البرلمانية للحزب التقدم به للبرلمان، يرى الحزب المعارض ضرورة أن تمول الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات دورات جامعية مدتها عام للاجئين الحاصلين على شهادات تربوية، لمساعدة المعلمين اللاجئين على تحقيق الشروط المطلوبة للعمل في المدارس الألمانية. ويذهب الحزب الليبرالي إلى أبعد من ذلك مطالباً بأن يستمر هذا التمويل ثلاث سنوات.

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وحسب رابطة المعلمين في ألمانيا ستبقى حوالي 15 ألف وظيفة شاغرة خلال العام الدراسي الحالي 2019/2020. وفي أيلول/سبتمبر الماضي ذهبت دراسة لمؤسسة بيرتلسمان الألمانية إلى أن النقص في معلمي المدارس الابتدائية بألمانيا سيصل إلى 26 ألف و300 معلم على الأقل بحلول عام 2025.

"أنا محظوظة"

تواظب كوثر، الحاصلة على إجازة في اللغة الإنكليزية وماجستير في علم النفس التربوي ولديها خبرة تدريس في سوريا لمدة تزيد على 17 عاماً، على الدوام في دورة تأهيل المدرسين الأجانب Refugee Teachers Program في جامعة بوتسداممنذ نهاية 2017 وحتى اليوم. وتعمل كوثر (اسم مستعار) اليوم كموجهة تربوية في أحد مدارس ولاية براندنبورغ وتتابع دراسة اللغة الألمانية في الجامعة. "أعتبر نفسي محظوظة بحصولي على فرصة الالتحاق بدورة التأهيل ومن ثم العمل بدوام كامل" تقول المعلمة في تصريح لـ "مهاجر نيوز".

مدرسة أخرى فضلت عدم ذكر اسمها "خوفاً من إجراءات لا تحمد عقباها على مستقبلها المهني" حملت في حديث لها مع "مهاجر نيوز" بشدة على دورة تأهيل المدرسين في جامعة بوتسدام واعتبرتها "مضيعة للوقت" وتنصح بالتقدم مباشرة للوظائف في مديريات التربية دون إتباع أي برنامج تأهيلي. ورأت في تصريح لـ "مهاجر نيوز" أن "نقص المدرسين يشير إلى عيوب وتعقيدات في منظومة تأهيل المدرسين، ما جعل المهنة غير جذابة للألمان أنفسهم".

برنامج خاص أطلقته جامعة بيلفيلد لتدريب المعلمين من اللاجئين

برنامج خاص أطلقته جامعة بيلفيلد لتدريب المعلمين من اللاجئين

درب "ليست" مفروشة بالورود

حصل جميع من تواصلنا معهم ممن اتبع دورة تأهيل المدرسين في جامعة بوتسدام على عقد لمدة عام ومن ثم جُدد العقد لمن حالفه الحظ سنة أخرى في أحسن الأحول. يعمل بعضهم كموجه تربوي والبعض الآخر كمدرس مساعد أو مدرس بديل عمن يغيب من المدرسين الأصلاء، والذي يحدد طبيعة الوظيفة حاجة المدرسة. بعض العقود تكون بدوام جزئي ما ينعكس بشكل أتوماتيكي على الدخل. وأكدت لنا إحدى السيدات أنه "تم التعاقد مع شخص لمدة تقل بأيام عن السنتين لكي لا تكون المدرسة ملزمة بتثبيته حسب ما ينص القانون". ويلعب كل من العمر والاختصاص تأثيراً محورياً في فرص الحصول على عقد عمل.

القانون الألماني يترك حيزاً لا بأس به للولايات لتقرر سياساتها الخاصة في التربية والتعليم. في ولاية براندنبورغ يطلب من يريد التعيين كمدرس أصيل اختصاص ثان ومستوى C2 في اللغة الألمانية (مستوى اللغة الأم). "أنا محاربة بطبعي ومستعدة لخوض تجربة دراسة اختصاص ثان"، تشدد كوثر، غير بعض خريجي دورة التأهيل في بوتسدام ليسوا بذلك الحماس.

هذا وكان الحزب الليبرالي قد أشار إلى أن طريق المعلمين اللاجئين إلى المدارس في ألمانيا صعب جداً: "حيث لم يتم حتى الآن تعيين سوى 250 شخصاً ممن يحملون جنسية إحدى البلدان التي ينحدر منها اللاجئون، في المدارس العامة والمدارس الحرفية"، حسبما أوضح الليبراليون مستندين في ذلك إلى بيانات وكالة التشغيل الألمانية.

كما تطرق بعض ممن تكلمنا معهم إلى "جو غير مرحب بهم في المدارس". في الانتخابات المحلية التي جرت في أيلول/سبتمبر الماضي حصل حزب البديل من أجل ألمانيا، الشعبوي المعادي للأجانب، على 23.5 بالمائة من مقاعد برلمان الولاية مقارنة بـ 12.2 بالمائة عام 2014، قبل قدوم موجة اللجوء الكبرى.

ولاية شمال الراي-فيستفاليا ترغب بالاستفادة من اللاجئين لتعويض النقص في عدد المعلمين

ولاية شمال الراي-فيستفاليا ترغب بالاستفادة من اللاجئين لتعويض النقص في عدد المعلمين

ولاية شمال الراين-فيستفاليا رائدة

أحمد العجيلي (41 عاماً) يحمل ماجستير في اللغة العربية من سوريا ولديه خبرة أعوام مديدة في التدريس. اتبع أحمد برنامج Lehrkräfte Plus لتأهيل المدرسين اللاجئين في جامعة بيليفيلد في ولاية شمال الراين-فيستفاليا. بعد انتهاء الدورة حصل على عقد عمل كامل لتدريس اللغة العربية لأبناء المهاجرين: "فرصي في الحصول على عقد عمل دائم ممتازة"، يؤكد أحمد العجيلي.

في الغالب، لا يشترط في الولاية مستوى C2 للحصول على عقد عمل ثابت كما في ولاية براندنبورغ. ويشترط عادة على أصحاب الاختصاصات دراسة اختصاص ثان للدخول في منظومة التعليم كمدرسين أصلاء.

وزيرة التعليم في ولاية شمال الراين-فيستفاليا، يفونه غيباور، ذكرت في شهر نيسان/أبريل الماضي أن الولاية تعتزم فتح المجال أمام المعلمين اللاجئين القادمين من دول خارج الاتحاد الأوروبي للمشاركة في إجراءات الحصول على مؤهلات التدريس الكاملة في الولاية، والتي تقتصر حالياً على المعلمين الأجانب القادمين من دول الاتحاد الأوروبي.

ومن جهته، انتقد الحزب الاشتراكي الديمقراطي في الولاية عدم استفادة الحكومة من "المصادر القيمة" للمعلمين اللاجئين، مشيراً إلى أن الأماكن التي تقدمها الجامعات ضمن برنامج التأهيل محدودة، مستشهداً بأنجامعة بوخوم مثلاً ليس فيها سوى 25 مقعداً لتأهيل المعلمين اللاجئين ضمن برنامج  Lehrkräfte Plus(رابط باللغة العربية). وقالت نائبة رئيس كتلة الحزب الاشتراكي في برلمان الولاية، إيفا-ماريا فويغت-كوبرس، إنه "لا يمكن التسامح" مع عدم الاستفادة من إمكانيات المعلمين اللاجئين في ظل إلغاء الدروس في مدارس الولاية بسبب نقص المعلمين. وتقدم جامعة كولونيا برنامجاً مماثلاً لنظيرتيها في بيلفيد وبوخوم.

حواجز نفسية-اجتماعية؟

يقول أحمد، الذي درس الكيمياء والفيزياء والرياضيات في سوريا، أنه "يشعر بالسعادة " لأنه مُنح فرصة العمل في مهنته التي يحبها والتي لا يعرف غيرها. أتم أحمد (36 عاماً) دورة تأهيل المدرسين في جامعة بيلفيد لمدة عام. وها هو اليوم يتابع البرنامج لمدة سنتين في إحدى المدارس. وعن المستقبل وإمكانية حصوله على عقد عمل دائم يبدي أحمد تفاؤلاً، غير أنه يعيد ويستدرك في حديثه مع "مهاجر نيوز": "لا شيء مضمون".

ولاية شمال الراين-فيستفاليا منفتحة على الأجانب ويقيم فيها عدد كبير منهم. حسب إحصاءات رسمية يعيش في الولاية 2648 ألف أجنبي ومن أصول أجنبية من أصل حوالي 18 مليون نسمة. لا يملك حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني الشعبوي إلا 13 مقعداً في برلمان الولاية من أصل 199 مقعداً. ومع ذلك يشكو أحمد من بعض الصعوبة "في تقبل الطلاب والكادر التدريسي لمدرس أجنبي".

خالد سلامة-مهاجر نيوز

  • Kids showing their brightly-colored hands (picture-alliance/dpa/D. Karmann)

    النظام التعليمي في ألمانيا وأنواع المدارس فيها

    من الصغر وحتى المراهقة

    يلتحق الأطفال بالمدرسة بشكل إلزامي من سن السادسة وحتى الخامسة عشرة، أو من الصف الأول حتى الصف التاسع أو العاشر، بغض النظر عن نوع المدرسة. ويضع ذلك حظراً على التعليم المنزلي، إلا في حالات نادرة، مثل المرض الشديد.

  • Girl on her first day of school holding a cone of candy (imago/Kickner)

    النظام التعليمي في ألمانيا وأنواع المدارس فيها

    المدرسة الابتدائية

    يبدأ الأطفال يومهم الأول بـ "مخروط المدرسة"، وهو عبارة عن صندوق مخروطي مملوء بالحلوى والهدايا لتشجيع الطفل في أول أيامه بالمدرسة. شؤون التعليم تدخل ضمن اختصاصات الولايات، وليس الحكومة الفيدرالية. في معظم الولايات، يذهب الأطفال إلى المدرسة الابتدائية لمدة أربع سنوات فقط. وفي ولاية برلين، عادة ما يلتحقون بالمدرسة الابتدائية لمدة ست سنوات قبل الانتقال إلى المراحل الدراسية الأخرى.

  • Boy sitting at desk in classroom (picture-alliance/imageBROKER/R. Hottas)

    النظام التعليمي في ألمانيا وأنواع المدارس فيها

    توصيات المدرسين

    يتلقى الأطفال في المرحلة الابتدائية بعض النصائح والتوصيات من معلميهم، حول اختيار نوع المدرسة المناسبة التي سيكملون فيها تعليهم. وتنص تلك التوصيات على ما إذا كان الطفل يعتبر مناسبًا لمواصلة تعليمه في المدرسة الثانوية مثلا، أو نوع آخر من المدارس. في الوقت الحالي، في ولاية شمال الراين فيستفاليا، قد يتخطى الآباء هذه التوصية ويختارون مدرسة مختلفة عن تلك التي أوصى بها المدرسون.

  • Girl standing in front of chalkboard (picture alliance/BeyondFoto)

    النظام التعليمي في ألمانيا وأنواع المدارس فيها

    المدرسة الثانوية "Gymnasium”

    هي نوع من المدارس الثانوية الموجهة أكاديميا، لإعداد الطلاب للمرحلة الجامعية. تتضمن مناهجها الرياضيات والعلوم واللغات وغيرها. هذه المدرسة مخصصة لمن يتمتع بكفاءات تعليمية جيدة . تستمر الدراسة في هذه المدرسة حتى الصف الثاني عشر أو الثالث عشر، حسب كل ولاية. وفي النهاية يحصل التلميذ على شهادة الثانوية العامة "Abitur”، ما يتيح في النهاية متابعة الدراسة في الجامعات أو المعاهد العليا.

  • Boy looking pensive in a classroom (picture-alliance/W. Bahnmüller)

    النظام التعليمي في ألمانيا وأنواع المدارس فيها

    المدرسة المتوسطة (العملية) Realschule

    يتلقى الطلاب في المدرسة المتوسطة (العملية) "Realschule”، نفس الدروس الخاصة بـ Gymnasium. علما أن لكل ولاية من الولايات الاتحادية لها قوانينها وأنظمتها المختلفة فيما يتعلق بالشهادات المدرسية الصادرة عن المدارس الأساسية. غالبًا ما تهدف هذه المدرسة إلى إعداد الطلاب للالتحاق بمدرسة فنية أو كلية إدارة الأعمال.

  • A person working on a teeth prosthesis (picture-alliance/dpa/U. Baumgarten)

    النظام التعليمي في ألمانيا وأنواع المدارس فيها

    المدرسة الأساسية (الرئيسية) "Hauptschule”

    يتلقى الطلاب في المدرسة الأساسية "Hauptschule" معظم المواد مثل المدارس الثانوية الأخرى، ولكن بوتيرة أبطأ. وتقدم هذه المدرسة دورات تدريبية مهنية، بهدف الالتحاق بمدرسة التجارة والتدريب المهني. وبعد التخرج، يمكن للطلاب المتفوقين الالتحاق بـ "Realschule " أو التأهل لحضور المدرسة الشاملة أو ما يعرف بـ "Gesamtschule".

  • Teacher working with kids in a classroom (picture-alliance/imageBROKER/u. umstätter)

    النظام التعليمي في ألمانيا وأنواع المدارس فيها

    المدرسة الشاملة "Gesamtschule”

    شهدت الستينيات والسبعينيات ازدهار المدرسة الشاملة "Gesamtschule"، وهي بديل للنظام الثلاثي. عبارة عن نظام شامل يتم فيه دمج Gymnasium ومدارس Realschule و Hauptschule في مدرسة واحدة. ويمكن للطلاب التحول إلى المسار الأكاديمي، والعمل للحصول على شهادة الثانوية العامة في الصف 13. كما يمكنهم اختيار المسار المهني، والتخرج بعد الصف التاسع أو العاشر للالتحاق بمدرسة التجارة.

  • Teenagers working together at a desk in a classroom (picture alliance/blickwinkel/M. Begsteiger)

    النظام التعليمي في ألمانيا وأنواع المدارس فيها

    الزيادة السكانية

    في السنوات الأخيرة، شهدت المدارس الشاملة "Gesamtschulen" إقبالا أكثر من ذي قبل، خاصة في المدن الكبرى. فتلك المدن تفتقر إلى الأماكن الشاغرة للطلاب المتقدمين. ففي عام 2018، اضطرت مدينة كولونيا البالغ عدد سكانها حوالي مليون نسمة، لرفض ما يقرب من 1000 طالب.

  • Girl reading a book in an library (picture-alliance/dpa/P. Pleul)

    النظام التعليمي في ألمانيا وأنواع المدارس فيها

    تحويل المسار

    قد يحتاج الطلاب إلى تبديل مسارهم التعليمي، فإذا واجه أحدهم بعض الصعوبات في المرحلة ما بين الصف الخامس والسادس، قد يوصي المدرسون بنقله إلى Realschule أو Hauptschule.

  • Boy receiving test back from teacher (picture-alliance/imageBROKER)

    النظام التعليمي في ألمانيا وأنواع المدارس فيها

    نظم تعليم مختلفة

    بعض الولايات الألمانية ليس لديها نظام متعدد المستويات، ولكن يوجد بها نظام ذو مستويين، مثل ساكسونيا. بعد أربع سنوات من المدرسة الابتدائية، يلتحق الطلاب إما بـ Oberschule الذي يجمع بين Haupt- و Realschulen أو Gymnasium. في بافاريا، يذهب طلاب الثانوية إلى Mittelschule ،Realschule أو Gymnasium.

  • Young man working with machines (picture-alliance/dpa/dpa-Zentralbild/J. Büttner)

    النظام التعليمي في ألمانيا وأنواع المدارس فيها

    المدارس المهنية

    بعد الانتهاء من Hauptschule أو Realschule، يمكن الجمع بين المدارس المهنية والدراسة الأكاديمية من خلال التدريب المهني. ويحصل الطلاب الناجحون في تلك المرحلة على شهادة في مجال معين أو تخصص. غالباً ما تتعاون هذه المدارس مع الشركات والنقابات لتقديم دورات تدريبية للطلاب.

  • Child in a wheelchair sitting at schooldesk with other kids (picture-alliance/dpa/B. Wüstneck)

    النظام التعليمي في ألمانيا وأنواع المدارس فيها

    التعليم للجميع

    بالنسبة للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، فيتم الحاقهم بمدارس تعرف باسم "Förderschule" أو "Sonderschule" لكي تناسب احتياجاتهم. لكن بعض النقاد يعتبرون ذلك إقصاءً لهؤلاء الطلاب عن غيرهم. في الوقت ذاته، تتبع بعض المدارس الابتدائية والثانوية نظاما مختلفا يقضى بدمج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في فصول التعلم "المشترك" أو الشامل.

  • Person tapping onto an Ipad (picture alliance/dpa/R. Vennenbernd)

    النظام التعليمي في ألمانيا وأنواع المدارس فيها

    مواعيد الأيام الدراسية

    تختلف مواعيد الأيام الدراسية بشكل ملحوظ، حيث تنتهي الحصص أحيانا في الساعة 12 أو الواحدة ظهرا، أو في الساعة 3 أو 4 مساء في أيام أخرى. وهذا الاختلاف في المواعيد يمثل صعوبة أمام أولياء الأمور العاملين. وتقدم بعض المدارس برامج طوال اليوم، حيث يمكن للأطفال البقاء بعد انتهاء اليوم الدراسي، وإنهاء واجباتهم المدرسية أو المشاركة في بعض الأنشطة المسلية.

  • Stack of books with graduation hat on top (picture.alliance/blickwinkel/BilderBox/McPHOTO)

    النظام التعليمي في ألمانيا وأنواع المدارس فيها

    تنوع المدارس

    يوجد في ألمانيا مجموعة متنوعة من المدارس الخاصة، بما في ذلك مدارس فالدورف ومونتيسوري والمدارس الدولية وغيرها، ولكن الغالبية العظمى من الأطفال يلتحقون بالمدارس العامة. لويزا شيفر/س.إ

    الكاتب: سارة إبراهيم


مختارات

النظام التعليمي في ألمانيا وأنواع المدارس فيها

التعليم في ألمانيا نظام معقد، تختلف فيه القواعد والأنظمة بالمدارس من ولاية لأخرى. والسبب يعود لكون التعليم في ألمانيا هو من مهام وزارات التربية والتعليم التابعة للولايات الاتحادية، تعرف على أنواع المدارس في ألمانيا. (07.02.2019)  

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