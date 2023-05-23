 معظم الشركات الغربية الكبرى لم تنسحب من روسيا | DW الأخبار | DW | 24.05.2023

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معظم الشركات الغربية الكبرى لم تنسحب من روسيا

العديد من الشركات الغربية العملاقة مثل إيكيا وفولكس فاجن وسيمنز غادرت روسيا منذ بدء حرب أوكرانيا ولكن بعضها عاد باسم مختلف

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