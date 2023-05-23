معظم الشركات الغربية الكبرى لم تنسحب من روسيا

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العديد من الشركات الغربية العملاقة مثل إيكيا وفولكس فاجن وسيمنز غادرت روسيا منذ بدء حرب أوكرانيا ولكن بعضها عاد باسم مختلف
تعتبر روسيا إرسال مقاتلات إف-16 إلى أوكرانيا بمثابة ضلوع مباشر لحلف شمال الأطلسي في الصراع، محذرة الولايات المتحدة من الردّ الروسي "على أي هجوم". يأتي ذلك بعدما أعطى جو بايدن الضوء الأخضر لبدء تدريب طيارين أوكرانيين.
أكدت أوكرانيا أنها استعادت 20 كيلومتراً مربعاً في شمال وجنوب باخموت من القوات الروسية، بينما يواصل جنود روس التقدم في المدينة نفسها حيث تدور معارك منذ أشهر. وتواجه روسيا صعوبات منذ أيام بسبب الهجوم الأوكراني المضاد.
بعد عام من طرد روسيا يجتمع قادة الدول الأعضاء في مجلس أوروبا للتعبير عن تضامنهم مع كييف ووحدة موقفهم ضدّ موسكو وزيادة ضغوط تحميلها مسؤولية غزو جارتها. وهذه هي القمة الرابعة منذ التأسيس قبل 75 عامًا ولم تعقد منذ 20 عاما.
اقتحمت مجموعتان مسلحتان منطقة غرايفورون في بيلغورود على الحدود الروسية الأوكرانية، وفيما حملت موسكو كييف المسؤولية، أكدت الأخيرة أنه أمر روسي داخلي لا علاقة لأوكرانيا به. كل ذلك تزامنا مع استمرار غموض الوضع في باخموت.
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