 معظمهم مصريون.. عشرات المهاجرين عالقون في البحر منذ 9 أيام! | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 25.08.2022

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معظمهم مصريون.. عشرات المهاجرين عالقون في البحر منذ 9 أيام!

بعد تسعة أيام في البحر، لايزال عشرات المهاجرين، معظمهم مصريون، عالقين قبالة السواحل الأوروبية وينتظرون السماح لسفينة أنقذتهم بالرسو في أحد الموانئ. ورفضت مالطا استقبالهم فيما دعت إيطاليا إلى تسوية الأمر مع إسبانيا.

سفينة أوبن آرمز تساعد مهاجرين في البحر المتوسط (21 كانون الأول/ديسمبر 2022)

تم إنقاذ المهاجرين من قبل سفينة الإنقاذ "أوبن آرمز" التي لاتزال بانتظار السماح لها بالرسو في أحد الموانئ الأوروبية

ينتظر 99 مهاجرًا أنباء جديدة بشأن مستقبلهم بعد قضاء تسعة أيام في البحر على بعد نحو 30 ميلًا بحريًا قبالة سواحل صقلية الإيطالية فيما تبحث دول الجوار مسألة استقبالهم.

مختارات

وأنقذت منظمة "أوبن آرمز" الخيرية الإسبانية في 17 آب/أغسطس 101 مهاجر معظمهم مصريون كانوا على متن قارب خشبي متهالك تقطعت به السبل قبالة الساحل التونسي منذ 16 آب/أغسطس على أقل تقدير.

واحتاج أحد المهاجرين إلى رعاية طبية عاجلة وسُمح له بالنزول في إيطاليا مع رفيقه، لكن طُلب من بقية المهاجرين البقاء على متن سفينة الإنقاذ "أوبن آرمز أونو" بينما تسعى للحصول على إذن من إيطاليا أو مالطا أو إسبانيا لإنزالهم.

وقال ديفيد يادو رئيس المهمة على متن أوبن آرمز أونو لرويترز إن مالطا رفضت طلبًا للرسو وطلبت إيطاليا من السفينة التي ترفع العلم الإسباني تسوية الموقف عبر القنوات الحكومية الإسبانية. ومنذ ذلك الحين طلبت من السلطات الإسبانية تفعيل بروتوكول التعاون بين الدول.

وأضاف أن الوضع على ظهر السفينة "يزداد سوءًا كل ساعة. التوتر يتزايد بسرعة بسبب عدم اليقين حول سبب عدم منحنا ميناء لإنزال كل هؤلاء الأشخاص". وقال أحد المهاجرين (19 عامًا): "أرجوكم افعلوا شيئًا. نحن مصابون وضعفاء ومرضى".

وامتنعت الحكومة الإيطالية عن التعليق بينما قالت وزارة النقل الإسبانية، المسؤولة عن الموانئ وخفر السواحل، إنها لم تتلق أي طلب من "أوبن آرمز" للرسو في ميناء إسباني.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن نحو 1200 مهاجر وصلوا إلى إيطاليا أمس الأربعاء على متن أربعة قوارب مختلفة، منها قارب واحد تابع لمنظمة غير حكومية. وقال مسؤول، طلب عدم نشر اسمه، إن إيطاليا تتعامل مع عدد كبير من الوافدين الجدد وتحاول فعل ذلك بأسرع ما يمكن.

ولم تتوفر أرقام عن الوافدين إلى إسبانيا في الأسابيع القليلة الماضية. وانخفض إجمالي عدد المهاجرين الوافدين عن طريق القوارب إلى إسبانيا من الأول من كانون الثاني/يناير إلى 15 آب/أغسطس أربعة بالمئة على أساس سنوي، لكن الهجرة إلى جزر الكناري قبالة سواحل أفريقيا ارتفعت 26 بالمئة تقريبًا مع نزوح الأفارقة من دول جنوب الصحراء هربًا من انعدام الأمن والأزمات المتعلقة بالمناخ.

وأنقذت "أوبن آرمز"، التي تُمول بشكل أساسي من مساهمات خاصة صغيرة، آلاف الأرواح منذ أن بدأت العمل في عام 2015. ويُحاكم ماتيو سالفيني، زعيم حزب الرابطة اليميني المتطرف في إيطاليا ووزير الداخلية السابق، بتهم الخطف بسبب قراره منع أكثر من 100 مهاجر على متن سفينة "أوبن آرمز" من دخول البلاد في عام 2019.
م.ع.ح/أ.ح (رويترز)

  • Rettung von Flüchtlingen durch Handelsschiffe im Mittelmeer (Photo: OOC)

    سفن تجارية تنقذ آلاف المهاجرين في عرض البحر

    اقترب هذا القارب المطاطي من سفينة OOC "Jaguar" وهي سفينة تجارية تقوم بدعم منصات الحفر في البحر الأبيض المتوسط.

  • Rettung von Flüchtlingen durch Handelsschiffe im Mittelmeer (Photo: OOC)

    سفن تجارية تنقذ آلاف المهاجرين في عرض البحر

    كثيرا ما تقوم سفن تجارية بإنقاذ المهاجرين الذين يركبونها، مثلما فعلت سفينة "Jaguar"، حيث ليس للاتحاد الأوروبي سفن كثيرة لاستخدامها ضمن مهمة "تريتون". كما إن مدى تحرك السفن في هذه المهمة لا يتعدى أكثر من 30 ميلا بحريا عن السواحل الايطالية.

  • Bildergalerie Rettung von Flüchtlingen durch deutsche Cargo schiffe im Mittelmeer

    سفن تجارية تنقذ آلاف المهاجرين في عرض البحر

    أنقذت سفينة دعم المنصات الألمانية Christopher Opielok حوالي 1500 مهاجر خلال شهر كانون الثاني/ ديسمبر الماضي. ولم تتمكن من إنقاذ عدد كبير منهم. في الصورة زورق يغرق أمام سفينة "Jaguar".

  • Rettung von Flüchtlingen durch Handelsschiffe im Mittelmeer (Photo: OOC)

    سفن تجارية تنقذ آلاف المهاجرين في عرض البحر

    تقوم سفن شركة Opieloks بتزويد منصات النفط والغاز بحاجياتها من المواد المختلفة أمام سواحل مالطا وليبيا . وهي تحمل كذلك مواد طبية بهدف مساعدة المهاجرين عند الحاجة.

  • Rettung von Flüchtlingen durch Handelsschiffe im Mittelmeer (Photo: OOC)

    سفن تجارية تنقذ آلاف المهاجرين في عرض البحر

    إخراج المهاجرين من مياه البحر وحملهم إلى السفينة لا يعني أنهم نجوا من الموت، فـ"عدد منهم يشعر بالتجمد بعد دقائق من الوصول إلى سطح السفينة". كمايقول عاملون في شركة Opielok.

  • Rettung von Flüchtlingen durch Handelsschiffe im Mittelmeer (Photo: OOC)

    سفن تجارية تنقذ آلاف المهاجرين في عرض البحر

    من واجب كل قبطان في أية سفينة أن يعمل على إنقاذ من يكون مهددا بالغرق في عرض البحر. تتجه السفن العاملة في مجال الإنقاذ مباشرة نحو خطوط عبور قوارب المهاجرين للقيام بعمليات الإنقاذ عند الحاجة. هذا القارب على وشك الغرق في عرض البحر.

  • Rettung von Flüchtlingen durch Handelsschiffe im Mittelmeer (Photo: OOC)

    سفن تجارية تنقذ آلاف المهاجرين في عرض البحر

    بين الحينة والأخرى تبدو قوارب المهاجرين بين أمواج البحر. ومرة أخرى تحاول سفينة "Jaguar"إنقاذهم، بعد أن تطلق تحذيرا إلى حرس السواحل الايطالية لإخبارهم بوجود مهاجرين في عرض البحر.

    الكاتب: بيتر هله/ ع.خ/ع.ع